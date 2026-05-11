Κατερίνα Καινούργιου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον τοκετό και η επιστροφή στην εκπομπή

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η Κατερίνα Καινούργιου έλειψε από την παρουσίαση της εκπομπής της περίπου 40 ημέρες. Η παρουσιάστρια επέστρεψε ανανεωμένη και πολύ χαρούμενη.

Οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα και υπό τους ήχους του τραγουδιού, «Πρώτη θέση στην καρδιά μου».

Κατερίνα Καινούργιου: «Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι»

Φορώντας ένα λευκό φόρεμα υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του ALPHA με χαμόγελο και δήλωσε στην έναρξη της εκπομπής:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές.

Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα.

Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς

«Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά.

Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο.

Όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο.

Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον τοκετό

Την Κυριακή 10 Μαϊου, με αφορμή τη Ημέρα της Μητέρας, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στα social της μια φωτογραφία από τον τοκετό.

«Και τότε γεννήθηκες εσύ…Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ.. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα…ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη» «Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.