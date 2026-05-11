11.05.2026 | 10:39
Χανταϊός: Το πρώτο ιατρικό ανακοινωθέν για τον 70χρονο
Κατερίνα Καινούργιου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον τοκετό και η επιστροφή στην εκπομπή
Fizz 11 Μαΐου 2026, 12:20

Κατερίνα Καινούργιου: Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον τοκετό και η επιστροφή στην εκπομπή

Η Κατερίνα Καινούργιου επέστρεψε σήμερα Δευτέρα 11 Μαϊου στην εκπομπή «Super Κατερίνα», μετά τη γέννηση της κόρης της.

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Η Κατερίνα Καινούργιου έλειψε από την παρουσίαση της εκπομπής της περίπου 40 ημέρες. Η παρουσιάστρια επέστρεψε ανανεωμένη και πολύ χαρούμενη.

Οι συνεργάτες της την υποδέχτηκαν με θερμό χειροκρότημα και υπό τους ήχους του τραγουδιού, «Πρώτη θέση στην καρδιά μου».

Κατερίνα Καινούργιου: «Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι»

Φορώντας ένα  λευκό φόρεμα υποδέχθηκε τους τηλεθεατές του ALPHA με χαμόγελο και δήλωσε στην έναρξη της εκπομπής:

«Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές.

Τι συγκίνηση είναι αυτή; Δεν έχω λόγια να περιγράψω αυτά που νιώθω. Το πιο σημαντικό είναι ότι όλες αυτές τις μέρες μου στέλνατε τόσα πολλά μηνύματα.

Πήρα τόση αγάπη, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς

«Ακόμα κι αν κάτι με άγχωνε, έχοντας τη δική σας θετική ενέργεια και τις ευχές σας, έλεγα ότι δεν μπορεί να πάει κάτι στραβά.

Έχω γυρίσει διαφορετική, έχω μια διαφορετική νοοτροπία πια. Μου έλεγαν ότι θα αλλάξουν οι προτεραιότητες και θα βλέπεις τα πράγματα αλλιώς και είχαν δίκιο.

Όποια το θέλει πολύ, αξίζει να το προσπαθήσει και θα τα καταφέρει. Αυτά που ένιωσα δεν περιγράφονται με λέξεις, είναι κάτι μεγαλύτερο.

Μόνο ευγνωμοσύνη νιώθω για αυτό το πλασματάκι, τώρα είναι με τη γιαγιά της», εξομολογήθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η αδημοσίευτη φωτογραφία από τον τοκετό

Την Κυριακή 10 Μαϊου, με αφορμή τη Ημέρα της Μητέρας, η Κατερίνα Καινούργιου ανέβασε στα social της μια φωτογραφία από τον τοκετό.

«Και τότε γεννήθηκες εσύ…Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ.. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα…ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη» «Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

«Μου λείψατε. Τα λέμε λοιπόν ξανά την Δευτέρα στις 10:00 στη Super Κατερίνα. Ανυπομονώ», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Ελληνική οικονομία: Στο προσκήνιο το δυσμενές σενάριο για την Ελλάδα

Καρδιαγγειακές παθήσεις: Πόσο κινδυνεύετε; Νέο εργαλείο “διαβάζει” το DNA & “προβλέπει”

Σε αδιέξοδο οι διαπραγματεύσεις ΗΠΑ και Ιράν

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας
Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους
Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Stoiximan: «Πού ήσουν;»
Μια νέα καμπάνια που αναδεικνύει τη διαχρονική παρουσία της Stoiximan σε κάθε μεγάλη αθλητική στιγμή

Πανεπιστήμια και σχολεία τρέχουν να πληρώσουν λύτρα μετά τη μεγάλη κυβερνοεπίθεση στο Canvas
Η πλατφόρμα στην οποία σημειώθηκε η κυβερνοεπίθεση «δεν μπήκε στον κόπο» να επικοινωνήσει με τους χάκερ, οι οποίοι τελικά ζήτησαν λύτρα από τα ίδια τα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το πόθεν έσχες του Νίκου Ανδρουλάκη – Δείτε αναλυτικά
Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε συνολικό καθαρό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και επιδόματα 36.529,56 ευρώ ενώ από τα ακίνητα δήλωσε 21.504,96 ευρώ και 7,49 ευρώ από μερίσματα και τόκους

«Ο Ρεμπρόφ συμφώνησε και αναλαμβάνει τον Παναθηναϊκό» – Τι απαντούν οι Πράσινοι
Ουκρανικό ρεπορτάζ αποκαλύπτει συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ, ώστε να αναλάβει την τεχνική ηγεσία των Πράσινων - Τι απαντάει το τριφύλλι σχετικά με το δημοσίευμα

Το 1566 σε νοσοκομεία της περιφέρειας Πειραιά και Αιγαίου
Σε δημόσια νοσοκομεία του Πειραιά και της Δυτικής Αττικής εγκαθίσταται ένα νέο σημείο επαφής για τους πολίτες. Πρόκειται για τους Field Officers του 1566, εξειδικευμένα στελέχη που βρίσκονται μέσα στους χώρους των νοσοκομείων και βοηθούν ασθενείς και συνοδούς να κινηθούν πιο εύκολα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους

Ο Μάρτιν Σορτ «έσπασε» τη σιωπή του για την αυτοκτονία της κόρης του
Περίπου τρεις μήνες μετά την αυτοκτονία της Κάθριν σε ηλικία 42 ετών, ο διάσημος ηθοποιός και κωμικός Μάρτιν Σορτ μίλησε για πρώτη φορά για αυτό το δυσάρεστο γεγονός

Αεροπορικές εταιρείες: Οι εκπομπές στην Ευρώπη ξεπερνούν τα προ-Covid επίπεδα
Παρά τις υποσχέσεις, οι εκπομπές άνθρακα των πτήσεων απογειώθηκαν

Οι υποσχέσεις από τις αεροπορικές εταιρείες για μείωση των εκπομπών και χρήση αεροσκαφών με χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου δεν κατάφεραν να ανακόψουν την αύξηση των εκπομπών

Πρωτοδικείο Αθηνών: Νέα μέτρα ασφαλείας από σήμερα – Πύλες ελέγχου και μηχανήματα X-ray
Ο έλεγχος είναι πλέον εξονυχιστικός, με στόχο την αποτροπή περιστατικών που θέτουν σε κίνδυνο τη σωματική ακεραιότητα πολιτών και υπαλλήλων

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

