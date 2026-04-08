Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της μετά το εξιτήριο

Η Κατερίνα Καινούργιου έφερε στον κόσμο το πρώτο παιδί της, την Παρασκευή 3 Απριλίου. Η μικρή Ξένια, αυτό είναι το όνομα που θα δώσει στην κόρη της, γεννήθηκε 20 ημέρες νωρίτερα από την προγραμματισμένη ημέρα τοκετού.

Ωστόσο όλα εξελίχθηκαν φυσιολογικά και χθες μητέρα και κόρη πήραν εξιτήριο για το σπίτι τους.

Κατερίνα Καινούργιου: Οι πρώτες φωτογραφίες με την κόρη της

Η παρουσιάστρια λίγο πριν φύγει από το μαιευτήριο ανέβασε φωτογραφίες μαζί με τη μικρή και τον σύντροφο της.

«Καλώς ήρθες, μικρό μας θαύμα… Από την στιγμή που σε κράτησα στην αγκαλιά μου, η ζωή μου απέκτησε άλλο νόημα…

Μια μικρή ψυχούλα που μόλις έγινε όλος μου ο κόσμος…», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της ευχαριστώντας παράλληλα τους γιατρούς που ήταν δίπλα της σε κάθε στιγμή αυτού του μοναδικού ταξιδιού, όπως και τη μαία της.

«Χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό»

«Και σε όλες εσάς που ονειρεύεστε να γίνετε μανούλες… εύχομαι να αγγίξετε το πιο όμορφο θαύμα της ζωής. Να κρατήσετε στην αγκαλιά σας μια καρδιά που θα χτυπά για πάντα μέσα στη δική σας.

Ευχαριστώ όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας …χάνομαι μέσα σε δάκρυα χαράς που δεν σταματούν λεπτό…», έγραψε και δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγάπη της στον σύντροφο της.