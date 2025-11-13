magazin
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Παναγία της Πάρου και η νέα ζωή: Το τάμα πίσω από την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου
Βίντεο 13 Νοεμβρίου 2025 | 15:40

Η Παναγία της Πάρου και η νέα ζωή: Το τάμα πίσω από την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

«Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό», είπε μεταξύ άλλων η Κατερίνα Καινούργιου στην εκπομπή της

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Spotlight

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε on air μία από τις πιο προσωπικές και φορτισμένες στιγμές του φετινού καλοκαιριού, αποκαλύπτοντας πώς πίστη, αγωνία και προσμονή κατέληξαν στη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της.

Όπως είπε, τα νέα ήρθαν σε μια περίοδο που προσευχόταν καθημερινά στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, την ώρα που είχε μόλις αποφασίσει να σταματήσει προσωρινά την ορμονοθεραπεία για εξωσωματική.

Λίγο μετά το τάμα που είχε κάνει, η παρουσιάστρια έμαθε πως είναι έγκυος – μια στιγμή που η ίδια περιέγραψε με συγκίνηση, μοιράζοντάς την με το τηλεοπτικό της κοινό.

Το τάμα και το θετικό τεστ

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούριου δήλωσε στην εκπομπή της πως το καλοκαίρι προσευχόταν συχνά τόσο για να μείνει έγκυος, όσο και για τη μητέρα της, που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας.

Όπως είπε η Κατερίνα Καινούργιου: «Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για τη μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο».

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα συνέβησαν στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, την οποία είχε επισκεφτεί για να κάνει το τάμα της: «Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει ‘βάλ’το όπου θες’.

»Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας».

«Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό»

Η παύση της ορμονοθεραπείας

Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Κατερίνα Καινούργιου επανήλθε με μια ακόμη προσωπική αποκάλυψη: ότι η πολυπόθητη είδηση ήρθε τη στιγμή που είχε αποφασίσει να πατήσει «παύση» στις θεραπείες. Όπως περιέγραψε στην εκπομπή της το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, επί έναν ολόκληρο χρόνο έκανε ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο προετοιμασίας για εξωσωματική γονιμοποίηση, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία.

Η ίδια εξήγησε ότι το καλοκαίρι είχε αποφασίσει να διακόψει προσωρινά τις θεραπείες για να δώσει χρόνο στον οργανισμό της να ξεκουραστεί. Κι εκεί, μέσα σε αυτή την περίοδο ανάσας, συνέβη το αναπάντεχο: έμεινε έγκυος φυσιολογικά, όπως είπε η ίδια, χωρίς να χρειαστεί τελικά να προχωρήσει στην εξωσωματική.

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

Euronext: Έπιασε το 50%+1 η δημόσια πρόταση για την ΕΧΑΕ 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

Time poverty: Είναι ο κρυφός κίνδυνος για την υγεία του εγκεφάλου;

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Ηλεκτρισμός
Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

Παπασταύρου: Γιατί μπαίνει ξανά στην πρίζα το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ
Fizz 13.11.25

Δεν ήταν εκεί για μένα: Η Κέλι Μπρουκ αποκάλυψε γιατί έβαλε τέλος στα 7 χρόνια σχέσης της με τον Τζέισον Στέιθαμ

Προτού γίνει ο σταρ του Χόλιγουντ που όλοι ξέρουμε σήμερα, ο Τζέισον Στέιθαμ είχε σχέση με την Κέλι Μπρουκ - ωστόσο το μοντέλο και ηθοποιός ένιωσε ότι παράτησε τη ζωή της για χάρη του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»
Πειθαρχία 13.11.25

Πώς η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε 13,6 κιλά σε 7 εβδομάδες μετά το τέλος των γυρισμάτων της ταινίας «Christy»

Η Σίντνεϊ Σουίνι αποκάλυψε πώς κατάφερε να χάσει 13,6 κιλά μεταξύ του τέλους της σειράς «Christy» και της έναρξης της σειράς «The Housemaid» και της 3ης σεζόν της σειράς «Euphoria» μόλις επτά εβδομάδες αργότερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος
Ήξερε 13.11.25

Η μοναδική που είχε προβλέψει το άδοξο τέλος ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο – πριν καν γίνει ο γάμος

Ο αρραβώνας ανάμεσα στη Νταϊάνα και τον Κάρολο στις αρχές του 1981 ενθουσίασε όλη τη Βρετανία, εκτός από έναν άνθρωπο: τη γιαγιά της μελλοντικής πριγκίπισσας, της βαρόνης Φερμόι.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»
TV 13.11.25

Ο Λαζόπουλος πετσοκόβει Λιάγκα: «Αν ήρθες μετά από 2.500 χρόνια να καταργήσεις τον Αριστοφάνη, άργησες»

Ο Λάκης Λαζόπουλος απάντησε στο εξώδικο του Γιώργου Λιάγκα. «Αντίθετα από σένα, πιστεύω ότι η σάτιρα είναι ο μόνος τρόπος για να ανασαίνει μια ολόκληρη εποχή όταν περνάει δύσκολα. Η κοινωνία χρειάζεται οξυγόνο»

Σύνταξη
Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»
«Συνεχώς εξελίσσεσαι» 12.11.25

Η Χέιλι Μπίμπερ μιλά για την γονεϊκότητα – «Δεν ντρέπομαι να παραδεχτώ ότι έχω βοήθεια»

Όταν ρωτήθηκε για το αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε να γνώριζε πριν αποκτήσει παιδί, η Χέιλι Μπίμπερ απάντησε ότι δεν «υπάρχει κάτι που μπορεί να σου πει κάποιος και που θα σε προετοιμάσει πραγματικά».

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος δίνει βήμα στη νέα γενιά – Υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιουζ τους Papazó, Νίκο Μερτζάνο και Νίνα Μαζάνη

Το Αλ Τσαντίρι Νιούζ μετατράπηκε για λίγο σε μια μουσική σκηνή με τρεις ξεχωριστούς καλεσμένους, εκπρόσωπους της νέας γενιάς καλλιτεχνών!

Σύνταξη
Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά
TV 12.11.25

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στο Αλ Τσαντίρι Νιούζ την Μίρκα Παπακωνσταντίνου και την Παρθένα Χοροζίδου – Η ξεκαρδιστική «ιστορία» από τα παλιά

Ο Λάκης Λαζόπουλος υποδέχτηκε στη σκηνή του Αλ Τσαντίρι Νιούζ τις ηθοποιούς Μίρκα Παπακωνσταντίνου και Παρθένα Χοροζίδου

Σύνταξη
Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;
TV 12.11.25

Λαζόπουλος: 14 μήνες φυλακή σε φοιτητή για ένα γκράφιτι και Σεμερτζίδου, «Φραπές» δεν πάνε πουθενά – Αυτό είναι δικαιοσύνη;

«Ποιος δεν καταλαβαίνει; Απείραχτοι όλοι οι ΟΠΕΚΕΠΕδες. Να μην τους καλέσουμε να τους ακουμπήσουμε και μην τους πειράζει ο εισαγγελέας» είπε όλο νόημα ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού
TV 12.11.25

Λαζόπουλος για συνέντευξη Σαμαρά: Λέει ότι ο Μητσοτάκης έχει πάρει τη Νέα Δημοκρατία και την έχει πάει αλλού

«Κυριάκο Μητσοτάκη δεν μπορείς να πεις ότι δεν είσαι αγνώμων. Και δεν μπορείς να πεις ότι δεν μιλάς με αυθάδεια σε όλους, λες και είσαι ο αυτοκράτορας» είπε ο Λάκης Λαζόπουλος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου
Τα ζητούμενα 13.11.25

Να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση θέλει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου

«Αν θέλουμε η χώρα να κάνει το επόμενο βήμα, πρέπει πρώτα να ενισχυθεί η περιφερειακή διακυβέρνηση» είπε μεταξύ άλλων ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δ.Πτωχός στο συνέδριο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας.

Σύνταξη
Λάρισα: Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα – «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»
Λάρισα 13.11.25

Οργή κτηνοτρόφων, έφτασαν έξω από το γραφείο του Κέλλα - «Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι»

Φουντώνει διαρκώς η αγανάκτηση στις τάξεις των κτηνοτρόφων ενάντια στην πολιτική που ασκείται από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης,. Συγκέντρωση στη Λάρισα και κάλεσμα να στηριχθεί ο αγώνας τους.

Σύνταξη
Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα
Μακρά ιστορία 13.11.25

Η Νότια Κορέα προχωρά στη νομιμοποίηση του επαγγέλματος των tattoo artists – Αντιδρά η ιατρική κοινότητα

Η Νότια Κορέα έκανε ένα βήμα προς την αποστιγματοποίηση των τατουάζ νωρίτερα φέτος, όταν η Εθνοσυνέλευση ψήφισε ένα νομοσχέδιο που επιτρέπει στους tattoo artists να ασκούν το επάγγελμά τους ελεύθερα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»
Μπάσκετ 13.11.25

Γουόρντ: «Θα είμαστε δίπλα στον Έβανς»

Ο Τάισον Γουόρντ παραχώρησε δηλώσεις ενόψει της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Αρμάνι και στάθηκε στον Κίναν Έβανς τονίζοντας πως όλοι θα είναι δίπλα του.

Σύνταξη
Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 13.11.25

Ο Μπαρτζώκας για τον τραυματισμό του Έβανς και τη μεταγραφική ενίσχυση του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε λίγο πριν την πτήση για το Μιλάνο ενόψει ενόψει του αγώνα με την Αρμάνι και αναφέρθηκε στην ενίσχυση του Ολυμπιακού μετά τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς.

Σύνταξη
Πάτρα: Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι
Ελλάδα 13.11.25

Ένας 23χρονος διέφυγε από την Ψυχιατρική του Ρίου και ταμπουρώθηκε στο σπίτι του κρατώντας μαχαίρι

Ένας 23χρονος στην Πάτρα έχει ταμπουρωθεί στο μπαλκόνι του κρατώντας μαχαίρι, ενώ δραπέτευσε από την Ψυχιατρική του Ρίου, όπου είχε μεταφερθεί πριν μερικές μέρες

Σύνταξη
Κιλκίς: «Φεύγω» – Οι τελευταίες στιγμές του 40χρονου κρεοπώλη στο Κιλκίς
Ελλάδα 13.11.25

Οι τελευταίες στιγμές του κρεοπώλη στο Κιλκίς που έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του και πέθανε - «Φεύγω»

Το πρωί της Τετάρτης, στο χωριό Μαυρονέρι στο Κιλκίς, 40χρονος κρεοπώλης έκοψε κατά λάθος τη μηριαία αρτηρία του, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του.

Σύνταξη
«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης
Δήλωση από Βρυξέλλες 13.11.25

«Ναι» Πιερρακάκη σε δασμούς στα δέματα χαμηλής αξίας που έρχονται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να επιβάλει φορολόγηση επί των μικρών πακέτων αξίας κάτω των 150 ευρώ που στη συντριπτική τους πλειονότητα προέρχονται από την Κίνα

Σύνταξη
Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»
Τρεις λήψεις; 13.11.25

Ο Τζόζεφ Κοσίνσκι μιλά για τα γυρίσματα της ταινίας F1 με τον Μπραντ Πιτ – «Θεέ μου, ήταν αρκετά επικίνδυνο»

«Στην πραγματικότητα, γυρίσαμε τρεις σκηνές τη μία μετά την άλλη σε περίπου 15 λεπτά» ανέφερε σε πρόσφατη ομιλία του ο Τζόζεφ Κοσίνσκι, σκηνοθέτης της ταινίας F1.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης
Αυτοκίνητο 13.11.25

ΔΕΗ blue: Φορτίζει το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα με περισσότερα από 3.000 σημεία φόρτισης

Το μεγαλύτερο δίκτυο δημόσιας φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στη χώρα φέρνει τη βιώσιμη κινητικότητα πιο κοντά από ποτέ, με σύγχρονες υποδομές, ψηφιακές υπηρεσίες και παρουσία σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Δαμάσι: Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που βρήκε την ατυχή 49χρονη μέσα στο φούρνο
Στο Δαμάσι 13.11.25

Σοκ από τον τραγικό θάνατο 49χρονης σε φούρνο - Συγκλονίζει η μαρτυρία γυναίκας που την βρήκε

Θλίψη και σοκ έχει προκαλέσει στο Δαμάσι το τραγικό δυστύχημα που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν 49χρονη βρήκε τραγικό θάνατο μέσα σε φούρνο

Σύνταξη
Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου
Το ψήφισμα 13.11.25

Δήμος Ναυπλιέων: Να επαναλειτουργήσει η σιδηροδρομική σύνδεση Κορίνθου-Αργούς-Ναυπλίου

Ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπλιέων για την επαναλειτουργία του τρένου. Κάθετα αντίθετο με την τη δυνατότητας χρήσης της σιδηροδρομικής γραμμής ως άξονα ποδηλατικών διαδρομών.

Σύνταξη
Must Read
Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Πανηγύρια Μητσοτάκη στη Ροδόπη, στο… περίμενε οι ακρίτες για το ενεργειακό κόστος και ο ΑΔΜΗΕ για την ΑΜΚ, τα νοσοκομεία του ΑΒΑΞ, ανεβάζει (κατασκευαστικούς) ρυθμούς η LAMDA, τα υψηλά 8μήνου της Τιτάν, η «μεταγραφή» στην Intralot

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο