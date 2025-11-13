Η Παναγία της Πάρου και η νέα ζωή: Το τάμα πίσω από την εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου

Η Κατερίνα Καινούργιου μοιράστηκε on air μία από τις πιο προσωπικές και φορτισμένες στιγμές του φετινού καλοκαιριού, αποκαλύπτοντας πώς πίστη, αγωνία και προσμονή κατέληξαν στη χαρμόσυνη είδηση της εγκυμοσύνης της.

Όπως είπε, τα νέα ήρθαν σε μια περίοδο που προσευχόταν καθημερινά στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, την ώρα που είχε μόλις αποφασίσει να σταματήσει προσωρινά την ορμονοθεραπεία για εξωσωματική.

Λίγο μετά το τάμα που είχε κάνει, η παρουσιάστρια έμαθε πως είναι έγκυος – μια στιγμή που η ίδια περιέγραψε με συγκίνηση, μοιράζοντάς την με το τηλεοπτικό της κοινό.

Το τάμα και το θετικό τεστ

Το πρωί της Πέμπτης 13 Νοεμβρίου, η Κατερίνα Καινούριου δήλωσε στην εκπομπή της πως το καλοκαίρι προσευχόταν συχνά τόσο για να μείνει έγκυος, όσο και για τη μητέρα της, που αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα υγείας.

Όπως είπε η Κατερίνα Καινούργιου: «Θέλω να πω μια προσωπική μου εμπειρία. Το καλοκαίρι πήγαινα και προσευχόμουν πολύ συχνά στην Εκατονταπυλιανή στην Πάρο και για τη μητέρα μου αλλά και επειδή ήθελα πολύ ένα μωράκι. Όταν πήγα να κάνω τις εξετάσεις για να δω αν είμαι έγκυος, στο διάστημα που περίμενα, πήγα να ανάψω ένα κεράκι. Εκείνες τις ημέρες ετοίμαζαν τον στολισμό για τον 15αύγουστο».

Στη συνέχεια, περιέγραψε όσα συνέβησαν στην Παναγία Εκατονταπυλιανή της Πάρου, την οποία είχε επισκεφτεί για να κάνει το τάμα της: «Όταν πήγα να βάλω το τάμα μου στην Εκατονταπυλιανή, μου είπαν να μην το βάλω εκεί, εγώ όμως, ήθελα να το βάλω εκεί. Εγώ επέμενα και με πιάνει μια κυρία εκεί και μου είπε ότι όλες οι Παναγίες είναι ευλογημένες, οπότε λέει ‘βάλ’το όπου θες’.

»Μου έκανε εντύπωση μια εικόνα με την Παναγία που είναι πιο εκεί, αλλά δεν κρατούσε βρέφος. Πάω εκεί, προσεύχομαι, βάζω το τάμα και μετά βγαίνουν τα αποτελέσματα και το τεστ μου ήταν θετικό. Όταν ξαναπήγα λοιπόν, ρώτησα τον ιερέα ποια Παναγία ήταν εκείνη και μου είπε ότι ήταν η Παναγία Δεομένη. Από τότε άρχισα να διαβάζω για διάφορες εικόνες της Παναγίας».

Η παύση της ορμονοθεραπείας

Μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της, η Κατερίνα Καινούργιου επανήλθε με μια ακόμη προσωπική αποκάλυψη: ότι η πολυπόθητη είδηση ήρθε τη στιγμή που είχε αποφασίσει να πατήσει «παύση» στις θεραπείες. Όπως περιέγραψε στην εκπομπή της το πρωί της Τετάρτης 12 Νοεμβρίου, επί έναν ολόκληρο χρόνο έκανε ορμονοθεραπεία στο πλαίσιο προετοιμασίας για εξωσωματική γονιμοποίηση, χωρίς όμως να έχει ξεκινήσει τη διαδικασία.

Η ίδια εξήγησε ότι το καλοκαίρι είχε αποφασίσει να διακόψει προσωρινά τις θεραπείες για να δώσει χρόνο στον οργανισμό της να ξεκουραστεί. Κι εκεί, μέσα σε αυτή την περίοδο ανάσας, συνέβη το αναπάντεχο: έμεινε έγκυος φυσιολογικά, όπως είπε η ίδια, χωρίς να χρειαστεί τελικά να προχωρήσει στην εξωσωματική.

«Έναν χρόνο έκανα ορμονοθεραπεία. Δεν είχα μπει στην εξωσωματική ακόμα. Είχα πει ότι θα κάνω τις θεραπείες τις ορμονικές που πρέπει και ότι θα μπω στην εξωσωματική από τον Σεπτέμβριο. Είχα πει όμως ότι το καλοκαίρι θα σταματήσω λίγο για να ξεκουραστώ, και έμεινα φυσιολογικά» ανέφερε η Κατερίνα Καινούργιου.