Κατερίνα Καινούργιου: Γιατί επέλεξε του Αγίου Νεκταρίου να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της – Πότε γεννάει

Μια από τις καλύτερες περιόδους της ζωής της ζει η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία ανακοίνωσε χθες την εγκυμοσύνη της.

Η παρουσιάστρια με μια ανάρτηση της στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν τον τελευταίο καιρό.

«A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά,χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου» έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου.

Οι ευχές της Τσιμτσιλή στην Καινούργιου και η αποκάλυψη

Η Σταματίνα Τσιμτσιλή είπε στη σημερινή εκπομπή της σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Κατερίνας Καινούργιου:

«Πάμε τώρα στα ευχάριστα, εδώ στο σταθμό, στο κορίτσι μας, το ήθελε τόσο πολύ να το ζήσει και χαιρόμαστε μαζί της.

Θα πω τώρα μια ιστορία που δεν μπορούσα να την πω στον αέρα τόσο καιρό! Η Κατερίνα Καινούργιου χθες αποφάσισε να ανακοινώσει την εγκυμοσύνη της μπροστά στο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με το μεγαλύτερο δώρο στη ζωή της να είναι στην κοιλίτσα της.

Ερχόμαστε τον Σεπτέμβρη για δουλειά και την πετυχαίνω στο ασανσέρ, είπα στα κορίτσια στο γραφείο «είδα την Κατερίνα και είναι έγκυος».

Μου λέει η Μαίρη «αποκλείεται». Λέω την είδα και το ένιωσα ότι είναι έγκυος. 15 μέρες μετά βγήκαν κάποια δημοσιεύματα, λέω να δείτε ότι έπεσε μέσα η Σταματίνα.

Τότε ΄όμως το διέψευδε το κορίτσι, τότε η Κατερίνα δεν ένιωθε έτοιμη, δεν είχε κάνει τις εξετάσεις της και η κάθε γυναίκα το επικοινωνεί όποτε και όπως θέλει».

Η ανακοίνωση της εγκυμοσύνης ανήμερα της γιορτής του Αγίου Νεκταρίου

«Θεωρώ ότι η χθεσινή η ημερομηνία που ήταν του Αγίου Νεκταρίου δεν ήταν τυχαία γιατί η Κατερίνα το τελευταίο διάστημα έχει μια ιδιαίτερη σχέση με το μοναστήρι του Αγίου Νεκταρίου. Νομίζω δεν έγινε τυχαία», σχολίασε η Τίνα Μεσσαροπούλου για την ανάρτησή της.