Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα με φωτογραφίες στο Instagram

H Κατερίνα Καινούργιου μόλις ανακοίνωσε τα ευχάριστα: «ένα μικρό θαυματάκι πρόκειται να έρθει στον κόσμο».

Η παρουσιάστρια χρησιμοποίησε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ώστε να μοιραστεί τα νέα της εγκυμοσύνης της με τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες της, ενώ παράλληλα δημοσίευσε φωτογραφίες της ίδιας και του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, οι οποίες μαρτυρούν τις νέες εξελίξεις στη ζωή τους.

Ποζάροντας μπροστά από το λευκό χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του, το ζευγάρι δείχνει ιδιαιτέρως ευτυχισμένο, με τον σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου να την αγκαλιάζει τρυφερά, ακουμπώντας την στην κοιλιά και φιλώντας την στον λαιμό.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

Το ερωτικό ειδύλλιο

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι για διακοπές μαζί με φίλους, αλλά, αυτό το φαινομενικά απλό ταξίδι αναψυχής, σηματοδότησε κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό: η γαλλική πρωτεύουσα φέρεται να ήταν το μέρος που ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να αναρτά λίγο αργότερα μια φωτογραφία από το μονόπετρο που της προσέφερε.

Από την αρχή του ερωτικού τους ειδυλλίου, η παρουσιάστρια -η οποία έχει αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν την επιθυμία της να κάνει οικογένεια και να παντρευτεί- μίλησε δημοσίως για τον σύντροφο της, χωρίς να κρύβει το γεγονός ότι πιστεύει ότι έχει βρει τον άνθρωπο της.

Η σχέση τους μετρά σχεδόν δύο χρόνια.