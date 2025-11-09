magazin
Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 21:43
Σύγκρουση τρένων στη Σλοβακία
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:19
Λασίθι: Πρόστιμο 1 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφο
Σημαντική είδηση:
09.11.2025 | 18:42
Συντριβή ελικοπτέρου στη Ρωσία (βίντεο)
# ΒΟΡΙΖΙΑ
# ΖΟΧΡΑΝ ΜΑΜΝΤΑΝΙ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα με φωτογραφίες στο Instagram
Fizz 09 Νοεμβρίου 2025 | 21:48

Έγκυος η Κατερίνα Καινούργιου – Ανακοίνωσε τα χαρμόσυνα νέα με φωτογραφίες στο Instagram

Η Κατερίνα Καινούργιου και ο Παναγιώτης Κουτσουμπής περιμένουν ένα «μικρό θαυματάκι, το οποίο είναι καθ'οδόν».

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Spotlight

H Κατερίνα Καινούργιου μόλις ανακοίνωσε τα ευχάριστα: «ένα μικρό θαυματάκι πρόκειται να έρθει στον κόσμο».

Η παρουσιάστρια χρησιμοποίησε τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ώστε να μοιραστεί τα νέα της εγκυμοσύνης της με τους θαυμαστές και τις θαυμάστριες της, ενώ παράλληλα δημοσίευσε φωτογραφίες της ίδιας και του συντρόφου της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, οι οποίες μαρτυρούν τις νέες εξελίξεις στη ζωή τους.

Ποζάροντας μπροστά από το λευκό χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού του, το ζευγάρι δείχνει ιδιαιτέρως ευτυχισμένο, με τον σύντροφο της Κατερίνας Καινούργιου να την αγκαλιάζει τρυφερά, ακουμπώντας την στην κοιλιά και φιλώντας την στον λαιμό.

Στην λεζάντα της δημοσίευσης, η Κατερίνα Καινούργιου έγραψε: «A little miracle on the way…Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία…Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας,την θετική σας ενέργεια και κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου».

View this post on Instagram

A post shared by Katerina Kainourgiou Official (@katken85)

Το ερωτικό ειδύλλιο

Τον Μάιο του τρέχοντος έτους, το ζευγάρι βρέθηκε στο Παρίσι για διακοπές μαζί με φίλους, αλλά, αυτό το φαινομενικά απλό ταξίδι αναψυχής, σηματοδότησε κάτι ιδιαιτέρως σημαντικό: η γαλλική πρωτεύουσα φέρεται να ήταν το μέρος που ο Παναγιώτης Κουτσουμπής έκανε πρόταση γάμου στην Κατερίνα Καινούργιου, με την παρουσιάστρια να αναρτά λίγο αργότερα μια φωτογραφία από το μονόπετρο που της προσέφερε.

Από την αρχή του ερωτικού τους ειδυλλίου, η παρουσιάστρια -η οποία έχει αναφέρει πολλές φορές στο παρελθόν την επιθυμία της να κάνει οικογένεια και να παντρευτεί- μίλησε δημοσίως για τον σύντροφο της, χωρίς να κρύβει το γεγονός ότι πιστεύει ότι έχει βρει τον άνθρωπο της.

Η σχέση τους μετρά σχεδόν δύο χρόνια.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Green
COP30: Το μετέωρο βήμα της συμφωνίας για το κλίμα

COP30: Το μετέωρο βήμα της συμφωνίας για το κλίμα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

Ύπνος: Zoning out λόγω… αϋπνίας

OT FORUM
«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

«Η επιχείρηση του μέλλοντος» – Το 6ο ΟΤ FORUM έρχεται…

Φυσικό αέριο
Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

Φυσικό αέριο: Η αύξηση ζήτησης LNG στην Ευρώπη ανατρέπει την παγκόσμια αγορά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»
Αντίστροφη μέτρηση; 09.11.25

Οργή, τίτλοι και η προδοσία των 930.000 ευρώ – Εξορία για Χάρι και Μέγκαν μετά τον Άντριου; – «Αληθινό Megxit»

Μετά την απόφαση του Παλατιού να αφαιρέσει τους τίτλους του Άντριου, πολλοί μιλάνε ότι η ώρα για οριστική ρήξη με Μέγκαν Μαρκλ και Χάρι πλησιάζει

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»
Ουρά με ιστορία 09.11.25

Οι κυβερνήσεις πέφτουν, ο Λάρι μένει: Τηλεοπτικός σταρ ο γάτος της Ντάουνινγκ Στριτ – «Ουρές στη Βρετανία»

Το πολιτικό τοπίο της Βρετανίας έχει αλλάξει άρδην τα τελευταία 15 χρόνια, αλλά ο Λάρι, ο γάτος, παραμένει (καθησυχαστικά) μια σταθερή αξία στη σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»
Επιθυμία 09.11.25

Αγάπη και ηλικιακός ρατσισμός μετά τα δεύτερα «ήντα» -«Λένε ότι η σεξουαλική ευχαρίστηση χάνεται, αλλά αυτό είναι ψέμα»

Η γήρανση φέρνει μαζί της σωματικές αλλαγές, αλλά αυτό δεν σημαίνει το τέλος της ηδονής. Σε μια κοινωνία όπου το προσδόκιμο ζωής κυμαίνεται γύρω στα 80 χρόνια η διάρκεια της ζωής έχει επιμηκυνθεί, όπως και η σεξουαλική ευχαρίστηση.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»
Υποκριτική ή μουσική; 09.11.25

Αλλαγή πορείας: Ο Τιμοτέ Σαλαμέ κέρδισε υποψηφιότητα στα Grammy για το soundtrack του «A Complete Unknown»

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ υποδύθηκε τον θρυλικό Μπομπ Ντίλαν στην ταινία του Τζέιμς Μάνγκολντ, η οποία αφηγείται την είσοδο του τραγουδοποιού στην αμερικανική φολκ σκηνή τη δεκαετία του 1960.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl
Δράματα 07.11.25

Ναρκωτικά, θάνατοι, δίκες: Η «κατάρα» των πρωταγωνιστών του Gossip Girl

Η Μπλέικ Λάιβλι δεν είναι η μοναδική σταρ του Gossip Girl που βλέπει τη ζωή της να γίνεται πρωτοσέλιδο, εξαιτίας της νομικής της διαμάχης με τον Τζάστιν Μπαλντόνι. Οι περισσότεροι πρωταγωνιστές της σειράς πέρασαν τις δυσκολίες τους, με πολλούς να μιλούν για «κατάρα».

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια
Λονδίνο 09.11.25

Ο οίκος Christie’s θα δημοπρατήσει έναν σπάνιο σκελετό δεινοσαύρου – Eνδέχεται να αγγίξει τα 6 εκατομμύρια δολάρια

Ο «Spike» αναμένεται να πρωταγωνιστήσει στην δημοπρασία του οίκου Christie's με τίτλο «Groundbreakers: Icons of Our Time» που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη
Έγιναν διαβήματα 09.11.25

Κύπρος: Τούρκοι στρατιώτες πήγαν να εμποδίσουν αγρότες να καλλιεργήσουν γη τους – Η αντίδραση Χριστοδουλίδη

Οι Κύπριοι αγρότες πήγαν να καλλιεργήσουν τη γη τους στη Νεκρή Ζώνη, όταν οι Τούρκοι στρατιώτες προσπάθησαν να τους εκδιώξουν από το σημείο. Το περιστατικό έληξε με παρέμβαση ανδρών της ΟΥΝΦΙΚΥΠ.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο
Αναταραχή με... τακτ 09.11.25

Νέα Αριστερά: Μειοψήφησε η πρόταση Χαρίτση για συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων – Συνέδριο τον Ιανουάριο

Με 53 ψήφους έναντι 80 μειοψήφησε η πρόταση του προέδρου του κόμματος για εσωτερικό δημοψήφισμα που θα αποφασίσει για το μέλλον των συμμαχιών

Σύνταξη
Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της
Economist 09.11.25

Η Κίνα πέτυχε μια επανάσταση καθαρής ενέργειας – Τώρα μπορεί να επιβάλει τους όρους της

Η Κίνα αναδεικνύεται σε υπερδύναμη της καθαρής ενέργειας. Ο κόσμος μόνο να ωφεληθεί έχει από αυτό και να υιοθετήσει το παράδειγμά της, απαλλασσόμενος από τα ορυκτά καύσιμα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Θέλτα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Θέλτα – Μπαρτσελόνα για την 12η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
LIVE: Ίντερ – Λάτσιο
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Ίντερ – Λάτσιο

LIVE: Ίντερ – Λάτσιο. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ίντερ – Λάτσιο για την 11η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν
Ελλάδα 09.11.25

Δίχως τέλος τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων – Μαρτυρίες που σοκάρουν

Άκρως ανησυχητικά είναι τα στοιχεία για την παραβατικότητα των ανηλίκων καθώς τους πρώτους 9 μήνες του 2025 πάνω από 9.000 παιδιά και έφηβοι βρέθηκαν στο στόχαστρο των Αρχών για σοβαρά περιστατικά βίας από κλοπές και ξυλοδαρμούς μέχρι και. διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Σύνταξη
Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»
On Field 09.11.25

Χίλια παιχνίδια κι ένα «φάντασμα»

Ο Πεπ Γκουαρντιόλα πανηγύρισε μια μεγάλη νίκη σ’ ένα σημαδιακό παιχνίδι, την ώρα που οι πρωταθλητές Αγγλίας είναι στην… γωνία του ρινγκ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά
Ελλάδα 09.11.25

Μπαλωθιές: Το αιματοβαμμένο έθιμο στην Κρήτη – Γλέντια που βυθίζουν στο πένθος ολόκληρα χωριά

Πολλά σπίτια στην Κρήτη έκλεισαν για πάντα μετά από μπαλωθιές. Γλέντια με μπαλωθιές οδήγησαν σε κηδείες, φίλοι έγιναν εχθροί, οικογένειες καταστράφηκαν και όμως κάποιοι επιμένουν.

Σύνταξη
Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 
30 εκατ. 09.11.25

Michael: Σπάει κοντέρ το τρέιλερ της βιογραφίας του Μάικλ Τζάκσον – Ρεκόρ, ανιψιός, και στο βάθος, franchise 

Η Lionsgate βλέπει δυναμική franchise στην ιστορία του Mάικλ Τζάκσον με το πρώτο τρέιλερ από την πολυαναμενόμενη κινηματογραφική βιογραφία να χτυπάει κόκκινο

Σύνταξη
Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)
Ποδόσφαιρο 09.11.25

Ατρόμητος-Βόλος 0-1: Είχαν φόρα οι Θεσσαλοί, έμειναν ψηλά με υπογραφή Χάμουλιτς (vid)

Με ψυχολογία ο Βόλος, μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού, νίκησε τον Ατρόμητο και ισοβαθμεί με τον Λεβαδειακό στην 4η θέση. Τρίτη σερί εντός έδρας ήττα για την ομάδα του Περιστερίου

Σύνταξη
Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας
Αθλητισμός & Σπορ 09.11.25

Η υπέροχη έκπληξη στον Μπάμπη Πιτσώλη στον τερματισμό του Μαραθωνίου της Αθήνας

Ο Μπάμπης Πιτσώλης τερμάτισε στην 3η θέση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Μαραθωνίου τρέχοντας στον 42ο Αυθεντικό Μαραθώνιο, αλλά τα καλύτερα ήρθαν μετά.

Δημοσθένης Μπουλούκος
Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;
Κρίσιμη 09.11.25

Γιατί η φετινή σύνοδος κορυφής για το κλίμα COP30 έχει σημασία;

Η Βραζιλία επέλεξε να πραγματοποιήσει την COP30 στην Μπέλεμ του Αμαζονίου – ελπίζοντας να υπογραμμίσει συμβολικά τη σημασία των παγκόσμιων δασών που παραμένουν στόχοι για υλοτομία και βιομηχανίες

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 09.11.25

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

LIVE: Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ για τη 10η αγωνιστική της Superleague. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία
Λάβρος 09.11.25

Σαμαράς: Ο Ελληνισμός δεν αντέχει νέους διπλωματικούς ευτελισμούς – «Ξεπλένουμε» την Τουρκία

«Θέλω να ελπίζω ότι δεν ευσταθούν οι αποκαλύψεις πρόσφατα για μυστικές συνεννοήσεις Γεραπετρίτη - Φιντάν και υπηρεσιακών παραγόντων που οδηγούν σε μια φινλανδοποίηση της Ελλάδας», είπε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Σαμαράς

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία
Εικασίες 09.11.25

To διαμάντι «Florentine» που άνηκε στην βασιλική οικογένεια των Αψβούργων επανεμφανίστηκε – Η μυστηριώδης ιστορία

Για δεκαετίες, το «Florentine» γεννούσε μύθους: ορισμένοι ισχυρίζονταν ότι είχε κλαπεί, ενώ από άλλοι ορκίζονταν ότι είχε μεταπωληθεί.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Must Read
Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Η ταλαιπωρία του ΧΑ, τι περιμένουν οι ξένοι από τις τράπεζες, παίρνει ανάσες η οικοδομή, η πρόταση για την ενέργεια που… πάει και έρχεται, τι συμβαίνει με την Avramar

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 09 Νοεμβρίου 2025
Απόρρητο