Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Γέννησε η ηθοποιός – Το μήνυμα και οι φωτογραφίες με το νεογέννητο

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη του in.gr στην Google

Η ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη αποκάλυψε η ίδια το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, επιλέγοντας τη Γιορτή της Μητέρας για να δημοσιεύσει τις πρώτες φωτογραφίες με το μωρό της.

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη ζει μόνιμα τα τελευταία χρόνια στο Μεξικό μαζί με τον σύζυγό της, Μάρκο Κόχαμπ, τον οποίο γνώρισε στο Παρίσι.

Η ηθοποιός ανακοίνωσε την εγκυμοσύνη της τον Νοέμβριο, ενώ το ζευγάρι παντρεύτηκε λίγο πριν την εκπνοή του 2025.

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Το μήνυμα και οι φωτογραφίες με το νεογέννητο

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη επέλεξε να μιλήσει για το ξεχωριστό γεγονός στη ζωή της την ημέρα της Γιορτής της Μητέρας. Ωστόσο δεν αποκάλυψε περισσότερα για το νεογέννητο, ούτε και το φύλο του.

«Το να είσαι μητέρα είναι να ανακαλύπτεις μια αγάπη τόσο βαθιά, τόσο αγνή και τόσο συντριπτική, που αλλάζει για πάντα τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο.

Το να είσαι μητέρα είναι επίσης φόβος. Οι σιωπηλές προσευχές, η συνεχής ανησυχία, το να ελέγχεις αν αναπνέουν, η ακατανίκητη ανάγκη να τα προστατεύσεις από τα πάντα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι φωτογραφίες με το νεογέννητο και τον σύντροφο της

Σε επόμενη ανάρτησή της πρόσθεσε: «Η μητρότητα είναι να είσαι εξαντλημένη με τρόπους που ποτέ δεν φανταζόσουν… και παρ’ όλα αυτά να νιώθεις ότι η καρδιά σου δεν ήταν ποτέ πιο γεμάτη.

Οι άυπνες νύχτες αξίζουν για κάθε αγκαλιά, κάθε μικρό ήχο, κάθε στιγμή μαζί τους στην αγκαλιά σου».