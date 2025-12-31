Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Παντρεύτηκε πριν γίνει μητέρα

Η 37χρονη ηθοποιός Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη έγινε ιδιαίτερα αγαπητή στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Χαρά Αγνοείται» και τώρα βιώνει μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής της περιμένοντας το πρώτο παιδί της.

Λίγο πριν γεννήσει ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας

Το ζευγάρι παντρεύτηκε διακριτικά λίγο πριν την εκπνοή του 2025.

Η Πατρίτσια και ο αγαπημένος της Marcos γνωρίστηκαν στο Παρίσι, όπου εκείνη ζούσε παλαιότερα

Τα τελευταία χρόνια έχουν επιλέξει να κατοικούν στο Μεξικό. Ο Marcos Cojab, με σπουδές στην αρχιτεκτονική και διεθνή πορεία στη γλυπτική, έχει συνεργαστεί με μεγάλα ονόματα και οίκους υψηλής αισθητικής.

Το μήνυμα για το 2026

**»Το 2025 ήταν ήπιο και ειλικρινές.

Αναδιάταξε τα σχέδιά μας, απάλυνε τις γωνίες μου

και μου έδωσε τα δύο πράγματα που θα κουβαλώ για πάντα.

Έγινα μητέρα (σχεδόν εκεί),

όχι όταν νόμιζα ότι θα συνέβαινε,

αλλά ακριβώς όταν η ψυχή μου ήταν έτοιμη.

Μετά από δύο χρόνια αρραβώνα,

διαλέξαμε την αγάπη αντί για το timing.

Χωρίς θέαμα. Χωρίς βιασύνη.

Μόνο εμείς, η οικογένειά μας

και μια υπόσχεση που δόθηκε ήσυχα,

με γεμάτες καρδιές.

Το 2025 μου έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές

δεν ζητούν άδεια,

δεν περιμένουν την τελειότητα

και δεν χρειάζονται κοινό.

Απλώς έρχονται

και σε αλλάζουν.

Αφήνω αυτή τη χρονιά σε ένα νέο κεφάλαιο για εμάς,

με νέα ζωή να μας εμπιστεύεται,

γειωμένοι

και βαθιά ευγνώμονες.

Ευχαριστώ 2025.

Ήσουν μεταμορφωτικό.

Γεια σου 2026.

Μπαίνω σε εσένα πιο απαλή, πιο δυνατή

και ακριβώς εκεί που είναι γραφτό να βρίσκομαι.»**

Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη: Οι αλλαγές στη ζωή της μακριά από την Ελλάδα

Οι επισκέψεις της Πατρίτσιας στην Ελλάδα είναι πλέον σπάνιες και αφορούν κυρίως διακοπές και συναντήσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Η τελευταία δημόσια εμφάνισή της στη χώρα μας με τον σύντροφό της έγινε πριν από περίπου τρία χρόνια.