Σημαντική είδηση:
10.05.2026 | 18:32
Γιατί πέταξαν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
«Στη ζωή πρέπει να μπορείς να κάνεις πλάκα»: Rosalía, Calvin Klein, Euphoria και πιλάτες
Fizz 10 Μαΐου 2026, 23:20

Η Rosalía γίνεται το νέο πρόσωπο του Euphoria της Calvin Klein και μιλά για τη Lux Tour, τη σχέση της με τη σκηνή, το χιούμορ, την πειθαρχία και το πέρασμά της από τη σειρά Euphoria

Ευγενία Κοτρώτσιου
Μήπως έχετε “sunset anxiety”; Ποια είναι τα συμπτώματα

Η Rosalía δεν επιστρέφει απλώς με νέα περιοδεία και νέα μουσική εικόνα. Βρίσκεται ξανά στο σημείο όπου η ποπ, η μόδα και η προσωπική της μυθολογία συναντιούνται. Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Lux Tour, η 33χρονη Ισπανίδα σταρ μιλά στο El País English για τη νέα της συνεργασία με την Calvin Klein, καθώς γίνεται το πρόσωπο του αρώματος Euphoria, αλλά και για όσα κουβαλά ακόμη από τα πρώτα της βήματα: την ανάγκη να τραγουδά, να δοκιμάζει, να μαθαίνει και να φεύγει ο κόσμος από τις συναυλίες της λίγο διαφορετικός απ’ ό,τι μπήκε.

Η καμπάνια έρχεται σχεδόν δύο δεκαετίες μετά το πρώτο λανσάρισμα του εμβληματικού αρώματος, το 2005, όταν η Ναταλία Βοντιάνοβα είχε ταυτιστεί με το Euphoria μέσα από τον φακό του Στίβεν Μάισελ. Τώρα, τη σκυτάλη παίρνει η Rosalía, όχι ως απλή πρέσβειρα ενός brand, αλλά ως μια καλλιτέχνιδα που μετατρέπει ακόμη και μια διαφημιστική καμπάνια σε προέκταση του δικού της σύμπαντος: στο σποτ χορεύει αισθησιακά στον ρυθμό του Dios es un stalker, ενώ η ίδια μιλά με χιούμορ για τους «πρώην» που θα τη δουν, με τρυφερότητα για την εποχή του Los Ángeles και με πειθαρχία για το τίμημα μιας μεγάλης περιοδείας.

Γυναίκα φορά ένα φουλάρι με την επιγραφή «LUX», καθώς περιμένει στην ουρά για να δει την Rosalía, η οποία πρόκειται να δώσει την πρώτη από τις τέσσερις συναυλίες της στη γενέτειρά της, τη Βαρκελώνη, στο πλαίσιο της περιοδείας της «Lux», στην Ισπανία, 13 Απριλίου 2026. REUTERS/Nacho Doce

Η σκυτάλη από τη Ναταλία Βοντιάνοβα

Το Euphoria κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 2005 και συνδέθηκε με μια από τις πιο χαρακτηριστικές αισθητικές περιόδους της Calvin Klein. Τότε, πρόσωπο του αρώματος ήταν η Ναταλία Βοντιάνοβα, φωτογραφημένη από τον Στίβεν Μάισελ, έναν από τους ανθρώπους που διαμόρφωσαν τη γνώριμη οπτική ταυτότητα του brand.

Σήμερα, η Rosalía παίρνει τη σκυτάλη με τον δικό της τρόπο. Στο νέο σποτ της καμπάνιας χορεύει αισθησιακά, υπό τους ήχους του τραγουδιού της Dios es un stalker.

Για την ίδια, η συμμετοχή σε μια τέτοια καμπάνια δεν είναι απλώς μια συνεργασία μόδας και ομορφιάς.

«Η Calvin Klein είναι μέρος της συλλογικής φαντασίας. Είναι τιμή μου που συμμετέχω σε μια τέτοια καμπάνια. Είμαι πολύ ενθουσιασμένη», λέει.

«Μου αρέσει να παίζω με τις μυρωδιές»

Η Rosalía αποκαλύπτει ότι από τα νέα ελιξίρια του Euphoria θα διάλεγε το Bold για μια βραδινή έξοδο. Ο λόγος, όπως εξηγεί, είναι ότι πρόκειται για ένα έντονο άρωμα που παραμένει ακόμη και όταν η νύχτα έχει τελειώσει.

«Όταν το φόρεσα, κατάλαβα ότι όταν επιστρέφεις από ένα πάρτι, το άρωμα είναι ακόμα εκεί», αναφέρει.

Παρότι σέβεται όσους μένουν πιστοί σε ένα μόνο άρωμα, η ίδια λειτουργεί διαφορετικά. Της αρέσει να επιλέγει άρωμα ανάλογα με τη διάθεση, το ντύσιμο και τη στιγμή.

«Ξυπνάω το πρωί και, ανάλογα με το outfit ή τη διάθεσή μου, θα χρησιμοποιήσω το ένα ή το άλλο», λέει.

Το αστείο για τους  πρώην και το χιούμορ στη μουσική της

Η τραγουδίστρια είχε πει με χιούμορ ότι την ενθουσιάζει η ιδέα πως την καμπάνια θα τη δουν και οι πρώην της. Όταν ρωτήθηκε αν το εννοούσε ως αστείο, απάντησε αφοπλιστικά: «Πρέπει να μπορείς να κάνεις πλάκα και να έχεις αίσθηση του χιούμορ στη ζωή, έτσι δεν είναι;»

Η Rosalía συνδέει αυτή τη στάση και με τη μουσική της. Μιλώντας για το φλαμένκο, εξηγεί ότι ακόμη και η τραγωδία μπορεί να ειπωθεί μέσα από μια διάθεση σχεδόν γιορτής.

«Στο φλαμένκο, αν το προσέξεις, συχνά τραγουδιέται η τραγωδία και εξηγείται από έναν τόπο γιορτής. Και οι κωμικοί κάνουν επίσης αυτή την ανατροπή. Είναι πολύ όμορφο να κατοικείς σε αυτόν τον χώρο», αναφέρει.

Από το Vida Festival στη Lux Tour

Η Rosalía γυρίζει πίσω στο 2017, όταν εμφανιζόταν μπροστά σε μικρό κοινό μαζί με τον Ραούλ Ρεφρί στο Vida Festival, στην εποχή του άλμπουμ Los Ángeles.

Δεν αντιμετωπίζει εκείνη την περίοδο ως κάτι μακρινό ή ξένο. Αντίθετα, τη θυμάται ως μια παρηγορητική ανάμνηση, μια στιγμή στην οποία υπήρχε ήδη ο πυρήνας αυτού που είναι σήμερα.

«Από εκείνη την περίοδο έχουν μείνει πολλά: τα γούστα μου, τα όνειρά μου, η επιθυμία μου να συνεχίσω να κάνω μουσική και να ανεβαίνω στη σκηνή», λέει.

Θυμάται ακόμη ότι φορούσε μια φόρμα της φίλης της σχεδιάστριας Μαρία Σιμόν, αλλά κυρίως θυμάται το αίσθημα ευγνωμοσύνης που είχε τότε, επειδή μπορούσε να παίζει σε ένα φεστιβάλ και να κάνει τη μουσική της όπως την ήθελε.

Η σημερινή περιοδεία είναι πολύ διαφορετική σε μέγεθος και απαιτήσεις, όμως για εκείνη παραμένει εξίσου συναρπαστική.

Η Rosalía εμφανίζεται στη σκηνή των BRIT Awards, στο Co-op Live Arena στο Μάντσεστερ της Βρετανίας, 28 Φεβρουαρίου 2026. REUTERS/Isabel Infantes

Η ανταπόκριση στο «La perla»

Η Rosalía μιλά και για το La perla, ένα τραγούδι που συνδέθηκε έντονα με το κοινό. Όπως λέει, δεν θεωρεί ποτέ δεδομένο ότι ένα κομμάτι θα αγγίξει τους ακροατές.

«Είναι πάντα έκπληξη», αναφέρει. «Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να προσπαθώ να φτιάχνω τραγούδια στα οποία νιώθω ότι έχω δώσει τα πάντα».

Η ίδια πίστευε ότι το κοινό θα χρειαζόταν περισσότερο χρόνο για να μπει στον κόσμο του άλμπουμ. Αντίθετα, οι ακροατές άρχισαν γρήγορα να το αναλύουν, να το ερμηνεύουν και να το συνδέουν με τα δικά τους συναισθήματα.

«Αυτό με κάνει χαρούμενη. Δίνει νόημα σε αυτό που κάνω», λέει.

Η ελπίδα, η παράδοση και η κλασική μουσική

Αν στο La perla υπάρχει μια διάθεση πικρίας, σε άλλα τραγούδια, όπως το Sauvignon blanc, υπάρχει χώρος για ελπίδα. Η Rosalía εξηγεί ότι στο νέο της πρότζεκτ ήθελε να χτίσει μέσα από τη σιωπή και την περισυλλογή.

Το περιγράφει ως μια πολύ προσωπική δουλειά, στην οποία προσπάθησε να μιλήσει πολλές γλώσσες, να μάθει από άλλους πολιτισμούς και να ανοιχτεί σε διαφορετικούς τρόπους σκέψης και ζωής.

Παράλληλα, απορρίπτει την ιδέα ότι η καινοτομία πρέπει πάντα να σημαίνει ρήξη με το παρελθόν.

«Υπάρχει πολλή αγάπη για την παράδοση, για το κλασικό, για το να γυρίζεις πίσω στο παρελθόν και να λες: “Υπάρχει αυτή η μουσική που είναι απίθανη, η κλασική μουσική. Θα της δώσουμε αξία, θα τη βάλουμε στο τραπέζι”», αναφέρει.

Γιατί δεν μπήκαν περισσότερες συναυλίες

Η ζήτηση για τα εισιτήρια της περιοδείας της είναι μεγάλη και πολλοί θαυμαστές δεν κατάφεραν να εξασφαλίσουν θέση. Η Rosalía αναγνωρίζει την απογοήτευση του κοινού, αλλά εξηγεί ότι μια τέτοια παραγωγή είναι εξαιρετικά απαιτητική.

«Είναι μεγάλη πρόκληση να στήσεις ένα σόου σαν αυτό», λέει.

Καταλαβαίνει όσους υποστηρίζουν ότι θα έπρεπε να έχουν προστεθεί περισσότερες ημερομηνίες, αλλά τονίζει ότι το να βρίσκεται σε τόσες πόλεις και να αποδίδει κάθε φορά στο μέγιστο δεν είναι απλό.

«Ελπίζω η ζωή να μου επιτρέψει να συνεχίσω να κάνω πολλές ακόμα συναυλίες. Όποιο κι αν είναι το πρότζεκτ, είμαι σίγουρη ότι θα υπάρξει η ευκαιρία να γίνουν περισσότερες εμφανίσεις», λέει.

Rosalía, Πλατεία Νερού

Πιλάτες, χορός, φωνητική και πιάνο

Για να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της σκηνής, η Rosalía ακολουθεί αυστηρή προετοιμασία. Περιγράφει την περιοδεία ως μια διαδικασία που απαιτεί πειθαρχία, αφοσίωση, θυσίες και διαρκή αναζήτηση της αριστείας.

«Είναι πολύ απαιτητικό σωματικά, συναισθηματικά και ψυχολογικά», λέει.

Στην καθημερινότητά της κάνει πιλάτες, χορό και πολλή φωνητική. Παράλληλα, συνεχίζει τα μαθήματα τραγουδιού και πιάνου.

Για την ίδια, η τεχνική δεν είναι αυτοσκοπός. Είναι ο τρόπος για να ανέβει στη σκηνή με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία και να μεταδώσει συναίσθημα.

«Ως άνθρωπος που ανεβαίνει στη σκηνή, θέλω οι άλλοι να έρχονται, να το απολαμβάνουν και, ιδανικά, να φεύγουν νιώθοντας διαφορετικά από όταν ήρθαν», λέει.

Η εμπειρία της στο «Euphoria»

Η Rosalía μιλά και για τη συμμετοχή της στη σειρά Euphoria, όπου δοκιμάστηκε σε έναν διαφορετικό χώρο έκφρασης: την υποκριτική.

Όπως εξηγεί, η υποκριτική είναι κάτι διαφορετικό από τη μουσική, αλλά παραμένει συνδεδεμένο με τον ίδιο πυρήνα: την έκφραση του συναισθήματος.

«Είμαι μεγάλη φαν της σειράς. Ανυπομονώ να δω πώς βγήκε· δεν έχω δει ακόμη τίποτα», λέει.

Η ίδια δηλώνει ότι εμπιστεύτηκε απόλυτα τον Σαμ Λέβινσον και αφέθηκε στα χέρια του. Μιλά επίσης με θαυμασμό για το καστ, ειδικά για τη φίλη της Αλέξα Ντέμι, αλλά και για τη Ζεντάγια.

«Έμαθα πολλά από αυτό το καστ, βλέποντας τη φίλη μου Αλέξα Ντέμι να παίζει. Και το να βλέπω τη Ζεντάγια να το κάνει ήταν απίστευτο. Ήταν ειλικρινά εμπνευστικό», αναφέρει.

Markets
inStream - Ροή Ειδήσεων
