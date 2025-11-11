Rosalía x Patti Smith: Η «ιερή» σύμπραξη που έκανε την ποπ τελετουργία

Με το νέο της άλμπουμ LUX, η Rosalía παρουσιάζει ένα έργο χωρισμένο σε τέσσερις ενότητες, όπου συνυπάρχουν 13 γλώσσες και φωνητικά σύνολα. Διαλύει τους κώδικες της ποπ και τους ξαναχτίζει ως ηχητικό τελετουργικό, όπου επιθυμία, πτώση και κάθαρση γίνονται ένα.

Στο κομμάτι «La Yugular», η Rosalía τραγουδά έναν έρωτα ικανό να διαλύσει ακόμη και την κόλαση. Το τραγούδι κλείνει με ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο: μια συνέντευξη της Patti Smith από το 1976. Η Smith, μιλώντας με τον γνωστό ποιητικό της τρόπο, απορρίπτει κάθε περιορισμό: «Εφτά ουρανοί; Σιγά. Θέλω να δω τον όγδοο ουρανό, τον δέκατο, τον χιλιοστό ουρανό. Τον χιλιοστό. Ξέρεις, είναι σαν να περνάς στην άλλη πλευρά! Είναι σαν να περνάς μία πόρτα — μία πόρτα δεν είναι αρκετή. Ένα εκατομμύριο πόρτες δεν είναι αρκετές.»

«Ήταν από τις πιο όμορφες στιγμές της ζωής μου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη στο BBC 6 Music, η Rosalía θυμήθηκε τη στιγμή που την συνάντησε για πρώτη φορά.

«Θυμάμαι ότι κατέβαινα τις σκάλες. Φορούσα αυτό το λευκό φόρεμα. Και κατέβαινα τρέχοντας σχεδόν, λέγοντας: ‘Ω Θεέ μου, δεν θέλω να κάνω την Patti Smith να περιμένει!’», είπε.

Ενώ συνέχισε: «Και φτάνω, και ήταν τόσο… είχε τόσο φως στο πρόσωπό της, στα μάτια της, στο χαμόγελό της και δεν μπορούσα να το πιστέψω… και απλώς μου έδειξε το φόρεμα και θυμάμαι ότι είπε: ‘Λατρεύω το φόρεμά σου’. Και μετά μιλήσαμε για το τραγούδι και αρχίσαμε να μοιραζόμαστε σκέψεις, και ήταν από τα πιο όμορφα πράγματα που έχω ζήσει να τη γνωρίσω, γιατί πραγματικά την θαυμάζω.»

Η Patti Smith θεωρείται μία από τις πιο καθοριστικές μορφές στην ιστορία της ροκ. Το ντεμπούτο άλμπουμ της, Horses (1975), άφησε εποχή· στον πρώτο ιστορικό του live λέγεται πως βρίσκονταν ανάμεσα στο κοινό ο Andy Warhol, ο Robert Mapplethorpe, ο Sam Shepard και η Anne Waldman. Το βιβλίο της Just Kids (2010) αφηγείται τη βαθιά σχέση και δημιουργική της συνύπαρξη με τον Mapplethorpe στη Νέα Υόρκη της δεκαετίας του ’60 και στα χρόνια της θρυλικής Factory του Warhol.

Πέρα από τη μουσική και τη γραφή, η Smith έχει ασχοληθεί με τη φωτογραφία, τη ζωγραφική και την mixed-media τεχνική. Το 2011 παρουσίασε την πρώτη της ατομική έκθεση φωτογραφίας στο Wadsworth Atheneum Museum of Art, περιγράφοντας κάθε εικόνα ως «ένα κομμάτι από το προσωπικό της ημερολόγιο».

Παράλληλα με τη συμμετοχή της στο άλμπουμ της Rosalía, κυκλοφόρησε πρόσφατα και το νέο της βιβλίο, Bread of Angels.

*Με πληροφορίες από: ARTNews