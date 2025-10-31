H Rosalía και η Björk ενώνουν τις φωνές τους στο «Berghain» και η όπερα αγκαλιάζει την avant-pop

Μετά το Motomami του 2022, η ισπανίδα ποπ καλλιτέχνιδα Rosalía επιστρέφει με το τέταρτο άλμπουμ της, Lux. Την επιστροφή της σηματοδοτεί το πρώτο single «Berghain», μια συνεργασία με τους πειραματικούς μουσικούς Björk και Yves Tumor, συνοδευόμενο από ένα εκπληκτικό μουσικό βίντεο που θολώνει τα όρια μεταξύ πραγματικότητας και φαντασίας.

Το μουσικό βίντεο ξεκινά με τη Rosalía να περνάει τη μέρα της στο διαμέρισμά της, περιτριγυρισμένη από μια ορχήστρα και μια χορωδία που της τραγουδούν στα γερμανικά, πριν η τραγουδίστρια, καθισμένη δίπλα στην μπανιέρα φορώντας ποδιά, απαντήσει τραγουδώντας με φωνή ψιλή και μια ανάσα.

H Björk εμφανίζεται ως κοκκινολαίμης, λέγοντας στη Rosalía: «Ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι μέσω θεϊκής παρέμβασης»

Μένουμε άναυδοι

Στη συνέχεια συμβαίνουν πολλά πράγματα. Σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, συνδεδεμένη με ένα ηλεκτροκαρδιογράφημα, αρχίζει να τραγουδάει στα ισπανικά, επιδεικνύοντας τις φωνητικές της ικανότητες που έχει καλλιεργήσει μέσω της κλασικής εκπαίδευσης. Όταν επιστρέφει στο διαμέρισμά της, ακόμα κυνηγημένη από την ορχήστρα, βρίσκει την πόρτα μισάνοιχτη με ζώα του δάσους να κατοικούν σε ένα άδειο σπίτι.

Εδώ, η Björk εμφανίζεται ως κοκκινολαίμης, λέγοντας στη Rosalía: «Ο μόνος τρόπος να σωθούμε είναι μέσω θεϊκής παρέμβασης». Σε άλλες σκηνές, η Ισπανίδα τραγουδίστρια στοιχειώνεται από τον Yves Tumor, ο οποίος της λέει: «Θα σε γ@μάω μέχρι να με αγαπήσεις», μέχρι που, τριγυρίζοντας στο κρεβάτι της, η Rosalía μεταμορφώνεται σε περιστέρι. Δεν ξέρουμε τι συμβαίνει, αλλά μένουμε άναυδοι.

Μελωδικές φλαμένκο φράσεις

Μια προφανής αναφορά στο μουσικό βίντεο είναι η ταινία κινουμένων σχεδίων της Disney του 1937, Η Χιονάτη και οι Επτά Νάνοι, αλλά πιθανόν να είναι η σειρά φωτογραφιών και βίντεο του Γερμανού σκηνοθέτη-φωτογράφου Phillip Kaminiak του 2013, «After Hours», η οποία αποτυπώνει αλεπούδες και ελάφια να περιφέρονται μέσα στο πραγματικό κλαμπ –ναό της techno- Berghain στο Βερολίνο της Γερμανίας.

Το Berghain της Rosalía μοιάζει ταυτόχρονα με αποχώρηση και επιστροφή, και μπορούμε να περιμένουμε περισσότερα από αυτό στο άλμπουμ Lux. Από ηχητική και οπτική άποψη, ωθεί τη Rosalía πιο βαθιά στο χώρο της avant-pop και της σουρεαλιστικής performance art, απομακρύνοντας την reggaeton αλαζονεία του Motomami για κάτι πιο αόριστο και πνευματικό.

Ωστόσο, όταν η φωνή της ξεσπά σε μελωδικές φλαμένκο φράσεις, είναι σαφές ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε διάλογο με τις ρίζες της.

*Με στοιχεία από rollingstonephilippines.com