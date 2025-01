To Spotify είναι ό,τι χειρότερο για τη μουσική: Η Bjork στην επίθεση

Η δημιουργός και ακτιβίστρια για το περιβάλλον Bjork θέλει να μιλήσει για τον ελέφαντα στο δωμάτιο.

Σε μία από τις συνεντέυξεις της στα πλαίσια προώθησης του show Cornucopia στην Apple TV+, η ισλανδή δημιουργός σχολίασε το ρόλο του Spotify στην καλλιτεχνική δημιουργία.

Το σχόλιο που έκανε για τη μουσική υπηρεσία streaming του Spotify σε συνέντευξη στο Dagens Nyheter έγινε πρωτοσέλιδο.

«Το Spotify είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που συνέβη σε μουσικούς» είπε η Bjork.

H Bjork μίλησε για την προτίμησή της να δημιουργεί νέες μουσικές από το να κάνει περιοδείες λέγοντας:

«Είμαι τυχερή γιατί δεν χρειάζεται πλέον να μαζεύω χρήματα για περιοδείες, κάτι που συχνά αναγκάζονται να κάνουν οι νεότεροι μουσικοί. Για αυτό το λόγο το Spotify είναι ίσως το χειρότερο πράγμα που έχει συμβεί στους μουσικούς. Η κουλτούρα του streaming έχει αλλάξει μια ολόκληρη κοινωνία και μια ολόκληρη γενιά καλλιτεχνών».

Η Bjork επιτέθηκε στην οικονομία του streaming που μπορεί από τη μία να έσωσε πολλούς από την επιδημία της πειρατείας αλλά από την άλλη πληρώνει ελάχιστα σε μουσικούς και τραγουδοποιούς.

Έτσι οι καλλιτέχνες, ιδιαίτερα οι νέοι, εξαναγκάζονται σε περιοδείες και εμφανίσεις για να έχουν έσοδα. Αυτό τους αποτρέπει από το να είναι δημιουργοί υποστήριξε η Bjork.

Τα κέρδη δεν πάνε εκεί που πρέπει

Οι υπηρεσίες streaming πληρώνουν περίπου 0,003 $ με 0,005 $ ανά ροή, σε ποσά που καταβάλλονται στους κατόχους δικαιωμάτων οι οποίοι στη συνέχεια πληρώνουν τον καλλιτέχνη ή τον τραγουδοποιό και άλλους ενδιαφερόμενους.

Δεν αποτελεί έκπληξη ότι αυτές οι πενιχρές πληρωμές σημαίνουν ότι μόνο οι καλλιτέχνες που είναι ήδη καθιερωμένοι, μάλλον μόνο όσοι είναι ήδη σούπερ σταρ, μπορούν να μιλήσουν για σημαντικά έσοδα από τη streaming οικονομία.

Με αυτούς τους μηχανισμούς, οι νέοι καλλιτέχνες πρέπει να βγουν στο δρόμο και να κάνουν οτιδήποτε εκτός από το να δημιουργούν ενώ η περιουσία του CEO και συνιδρυτή του Spotify, Ντάνιελ Εκ, να ανέρχεται σύμφωνα με το Forbes στα 7.4 δισεκατομμύρια δολάρια.

Aυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η Bjork στέκεται απέναντι από την υπηρεσία Spotify.

Το 2015 είχε αρνηθεί να κυκλοφορήσει το Vulnicura στην πλατφόρμα, επικαλούμενη τον σεβασμό για τη δουλειά και την τέχνη της καθώς θεωρεί ότι το streaming υποβαθμίζει την αξία της μουσικής.

Η βιομηχανία φαντασμάτων του Spotify

Tα λόγια της Bjork, ειδικά μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις ότι το Spotify προωθεί «καλλιτέχνες φαντάσματα» για να μειώσει τις πληρωμές του σε πραγματικούς δημιουργούς (το σκάνδαλο έφερε στο φως το βιβλίο Mood Machine: The Rise of Spotify and the Costs of the Perfect Playlist της Liz Pelly) έχουν βαρύτητα.

Σύμφωνα με την Liz Pelly, το Spotify δημιουργεί και προωθεί μουσική χαμηλού κόστους και περιορισμένης καλλιτεχνικής αξίας μέσω συνεργασίας με εξωτερικές εταιρείες παραγωγής.

Τα κομμάτια αυτά ενσωματώνονται κρυφά σε επιμελημένες από το Spotify λίστες αναπαραγωγής (playlists), αυξάνοντας έτσι το ποσοστό των streams που είναι οικονομικά συμφέροντα για την πλατφόρμα.

Το πρόγραμμα ξεκίνησε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 και, μέχρι το 2017, είχε εξελιχθεί σε έναν από τους κύριους πυλώνες κερδοφορίας της Spotify αποκάλυψε η Pelly.

Η μουσική επανάσταση σε streaming καιρούς έχει αργήσει.

Η Gen Z είναι ελπίδα

Σε άλλα σημεία της συνέντευξής της η Björk μίλησε για την περιοδεία της Cornucopia, ένα υβρίδιο μουσικής και θεάτρου βασισμένο στα άλμπουμ Utopia και Fossora σε σκηνοθεσία Lucretia Martel που έχει αποθεωθεί αλλά και για την περιβαλλοντική συνείδηση της γενιάς Z, εκφράζοντας ελπίδες για το μέλλον στα χέρια των νέων παιδιών.

Η τραγουδίστρια, συνθέτης, παραγωγός, περιστασιακά ηθοποιός, ακτιβίστρια Björk συνεχίζει να αναφέρεται στη μόνη ατζέντα της πέρα από τη δημιουργία, αυτή για το περιβάλλον.

Πρόσφατα η Bjork επιμελήθηκε το project Natural Manifesto στο Centre Pompidou καλώντας το κοινό να ακούσει ένα ηχητικό κομμάτι της τριών λεπτών και 40 δευτερολέπτων που δημιούργησε μέσω λογισμικού AI αναδημιουργώντας τους ήχους ζώων που εξαφανίστηκαν.

Το έργο δημιουργήθηκε μαζί με τον Γάλλο καλλιτέχνη Aleph και ήταν δράση με την υποστήριξη του Institute for Research and Coordination in Acoustics/Music, έναν οργανισμό αφιερωμένο στην έρευνα της μουσικής και του ήχου με ειδικότητα στην avant-garde και στην ηλεκτροακουστική.

Για τις ανάγκες του έργου οι Bjork και Aleph συνεργάστηκαν με περιβαλλοντολόγους από τη Γαλλία και από την Ισλανδία.⁠