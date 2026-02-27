Στα αζήτητα η Armani – Πόσο κοντά είναι σε πώληση μετοχών;

Προς πώληση παραμένει η εμβληματική ιταλική Armani και όσα περιλαμβάνει η μάρκα: από μάρκες μόδας, μια ακμάζουσα επιχείρηση αδειοδότησης για προϊόντα ομορφιάς και γυαλιά οράσεως, μέχρι ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα στο Μιλάνο.

Στα χαρτιά, μοιάζει με ένα περιουσιακό στοιχείο που σύντομα θα βρει έναν αγοραστή πρόθυμο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνεται μια φορά στη γενιά και να αποκτήσει έναν από τους τελευταίους ανεξάρτητους κολοσσούς της πολυτέλειας στην Ευρώπη.

Γιατί κανείς δεν θέλει την Armani;

Στην πραγματικότητα, όμως, έξι σχεδόν μήνες μετά τον θάνατο του Giorgio Armani , δεν υπήρξαν σταθερές προσφορές για την εταιρεία που φέρει το όνομά του. Και προφανώς υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό.

Η βασική επιχείρηση μόδας της εταιρείας χάνει χρήματα, η αρχιτεκτονική της μάρκας της χρειάζεται αναμόρφωση και το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη διαθήκη του Armani σημαίνει ότι ένας αγοραστής μπορεί να αποκτήσει αρχικά μόνο το 15% των μετοχών και μπορεί να μην έχει ποτέ τον πλήρη έλεγχο.

Έξι διαφορετικές κατηγορίες μετοχών περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση, όπως και η προσπάθεια πώλησης μιας εταιρείας μόδας δυόμισι χρόνια μετά την ύφεση του κλάδου ειδών πολυτελείας που έχει πλήξει τον κλάδο , ιδίως φιλόδοξες μάρκες όπως η αθλητική Emporio Armani και άλλες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ο χρόνος όμως περνά και ο Armani, που πέθανε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όρισε στη διαθήκη του ότι η πώληση του πρώτου μέρους του ομίλου πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 18 μηνών μετά τον θάνατό του.

Η αξία της Armani πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ

Από μια κλωστή

Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και όταν το μέλλον της κρέμεται από μια κλωστή. Οι επί χρόνια βοηθοί του Armani ηγούνται του σχεδιασμού των νέων συλλογών, οι οποίες θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα στους παραδοσιακούς χώρους της μάρκας. Μάλιστα η Silvana Armani, η ανιψιά του εκλιπόντος σχεδιαστή που συνεργάστηκε μαζί του για δεκαετίες, θα είναι εκεί για να υποκλιθεί μετά την επίδειξη της τελευταίας σειράς Giorgio Armani.

Σύμφωνα με το σχεδιαστή ο οποίος είχε μια σχεδόν μανιακή προσοχή στη λεπτομέρεια για την επιχείρηση που έχτισε για πάνω από μισό αιώνα, όρισε στην τελευταία του διαθήκη ότι το πρώτο 15% της εταιρείας έπρεπε να πωληθεί στην LVMH, την L’Oréal, την EssilorLuxottica ή σε έναν όμιλο παρόμοιου μεγέθους.

Ένα επιπλέον ποσοστό μεταξύ 30% και 54,9% πρόκειται να πωληθεί στον αρχικό αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του, αλλά το Ίδρυμα Armani θα διατηρήσει τουλάχιστον το 30,1% της εταιρείας. Μια αρχική δημόσια προσφορά επιτρέπεται ως δικλείδα ασφαλείας εάν δεν βρεθεί αγοραστής.

«Δεν είναι μια απλή συμφωνία όπου μια εταιρεία αγοράζει μια άλλη και εμπλέκονται πολλά μέρη, επομένως είναι φυσιολογικό αυτό να απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό και στη διαθήκη του ο Armani τους έδωσε 18 μήνες για να το ολοκληρώσουν», εξήγησε στο Business of Fashion ο Pierre Mallevays, ο οποίος εργάστηκε για έξι χρόνια ως επικεφαλής εξαγορών της LVMH στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η συνεργασία της L’Oréal εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ

Ο γρίφος για L’Oréal και EssilorLuxottica

Η αξία της Armani πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν κάποιος αγόραζε ολόκληρη την εταιρεία απευθείας, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου και εμπιστευτικές πηγές.

Οι όροι που έθεσε ο Armani στη διαθήκη του αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή του αρχικού 15%, όπως και οι λειτουργικές ζημίες του 2024 και η πτώση των εσόδων κατά 5%. Στο μέσο της τρέχουσας αποτίμησης, το μερίδιο του 15% θα κόστιζε 825 εκατομμύρια ευρώ.

Η L’Oréal και η EssilorLuxottica θεωρούνται οι πιο πιθανοί αγοραστές λόγω των μεγάλων μακροπρόθεσμων συμφωνιών αδειοδότησης που έχουν συνάψει με την Armani. Η συνεργασία της L’Oréal εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και για την EssilorLuxottica πιθανότατα θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου το 10% αυτών των ποσών επιστρέφεται στην Armani ως δικαιώματα.

«Η άδεια της L’Oréal για την Armani ισχύει έως το 2050, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος μη ανανέωσης ή διάλυσης βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, θα ήταν πολύ λογικό να διασφαλιστεί η απεριόριστη διάρκειά της αγοράζοντας μερίδιο στην Armani», πρόσθεσε και ο Charles-Louis Scotti, επικεφαλής έρευνας μετοχών πολυτελών αγαθών στην Kepler Cheuvreux.

«Για την L’Oréal, η άδεια είναι πιθανώς η τρίτη μεγαλύτερη μάρκα πολυτελών προϊόντων ομορφιάς στο χαρτοφυλάκιό της μετά την Lancôme και την Yves Saint Laurent».

Όταν έρθει η ώρα για την Armani

«Όταν έρθει η ώρα, θα μελετήσουμε τις επιλογές που μας ανοίγονται», σημείωσε αυτόν τον μήνα στην γαλλική εφημερίδα Les Echos ο Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oréal, Nicolas Hieronimus. Ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε τη σαραντάχρονη συνεργασία του γίγαντα ομορφιάς με την Armani, προσθέτοντας ότι ο ιταλικός οίκος θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται σε τομείς όπως η μόδα και η φιλοξενία, ενώ η L’Oreal θα φροντίζει για τη μακροπρόθεσμη άδεια ομορφιάς.

Από την πλευρά της, η EssilorLuxottica έχει κάνει ελάχιστες δηλώσεις για τις προθέσεις της σχετικά με την Armani. Ο διευθύνων σύμβουλος Francesco Milleri είχε επισημάνει στην εφημερίδα Il Sole 24 Ore νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θέλει να διατηρήσει τη στενή σχέση που είχαν οι δύο εταιρείες όταν τις διοικούσαν η Armani και ο αείμνηστος ιδρυτής της Luxottica, Leonardo Del Vecchio.

«Εάν η υποστήριξή μας είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης, θα είμαστε εκεί», είχε αναφέρει ο Milleri στην ιταλική εφημερίδα. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, οι οκτώ κληρονόμοι του Del Vecchio εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με την κληρονομιά τους, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης στην Armani.

Την ίδια στιγμή, η LVMH ή κάποιος άλλος μεγάλος όμιλος μόδας θεωρείται από τους ειδικούς του κλάδου ως λιγότερο πιθανό να επενδύσει στην Armani. Αν και αποτελεί μια από τις τελευταίες σημαντικές ανεξάρτητες μάρκες πολυτελείας της Ευρώπης, και η LVMH στο παρελθόν έχει δείξει ενδιαφέρον για τον οίκο μόδας του Μιλάνου, η ύφεση στον τομέα της πολυτέλειας έχει ωθήσει τον όμιλο να εντείνει την εστίασή του.

Η συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου φαίνεται πιο πιθανή για τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος είναι γνωστό ότι προτιμά να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο μιας εξαγοράς.

Πηγή: ot.gr