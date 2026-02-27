newspaper
Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

ps. post
scriptum

Διακρίνεται μια δυστοκία συστημικών ΜΜΕ, που έθαβαν το σκάνδαλο των υποκλοπών, να καλύψουν σήμερα τη δικαστική απόφαση και τα παράγωγά της. Γιατί άραγε;

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στα αζήτητα η Armani – Πόσο κοντά είναι σε πώληση μετοχών;
Διεθνής Οικονομία 27 Φεβρουαρίου 2026, 02:30

Στα αζήτητα η Armani – Πόσο κοντά είναι σε πώληση μετοχών;

Μισό χρόνο μετά τον θάνατο του Giorgio Armani, οι πιθανοί επενδυτές συνεχίζουν να κάνουν κύκλους χωρίς όμως συγκεκριμένη προσφορά

Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου
A
A
Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Spotlight

Προς πώληση παραμένει η εμβληματική ιταλική Armani και όσα περιλαμβάνει η μάρκα: από μάρκες μόδας, μια ακμάζουσα επιχείρηση αδειοδότησης για προϊόντα ομορφιάς και γυαλιά οράσεως, μέχρι ξενοδοχεία, εστιατόρια και ακίνητα στο Μιλάνο.

Στα χαρτιά, μοιάζει με ένα περιουσιακό στοιχείο που σύντομα θα βρει έναν αγοραστή πρόθυμο να εκμεταλλευτεί την ευκαιρία που του δίνεται μια φορά στη γενιά και να αποκτήσει έναν από τους τελευταίους ανεξάρτητους κολοσσούς της πολυτέλειας στην Ευρώπη.

Γιατί κανείς δεν θέλει την Armani;

Στην πραγματικότητα, όμως, έξι σχεδόν μήνες μετά τον θάνατο του Giorgio Armani , δεν υπήρξαν σταθερές προσφορές για την εταιρεία που φέρει το όνομά του. Και προφανώς υπάρχουν λόγοι γι’ αυτό.

Η βασική επιχείρηση μόδας της εταιρείας χάνει χρήματα, η αρχιτεκτονική της μάρκας της χρειάζεται αναμόρφωση και το παρατεταμένο χρονοδιάγραμμα που ορίζεται στη διαθήκη του Armani σημαίνει ότι ένας αγοραστής μπορεί να αποκτήσει αρχικά μόνο το 15% των μετοχών και μπορεί να μην έχει ποτέ τον πλήρη έλεγχο.

Έξι διαφορετικές κατηγορίες μετοχών περιπλέκουν περαιτέρω την κατάσταση, όπως και η προσπάθεια πώλησης μιας εταιρείας μόδας δυόμισι χρόνια μετά την ύφεση του κλάδου ειδών πολυτελείας που έχει πλήξει τον κλάδο , ιδίως φιλόδοξες μάρκες όπως η αθλητική Emporio Armani και άλλες στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας.

Ο χρόνος όμως περνά και ο Armani, που πέθανε στις αρχές Σεπτεμβρίου, όρισε στη διαθήκη του ότι η πώληση του πρώτου μέρους του ομίλου πρέπει να πραγματοποιηθεί μεταξύ 12 και 18 μηνών μετά τον θάνατό του.

Η αξία της Armani πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ

Από μια κλωστή

Η εταιρεία συνεχίζει να λειτουργεί κανονικά, ακόμη και όταν το μέλλον της κρέμεται από μια κλωστή. Οι επί χρόνια βοηθοί του  Armani ηγούνται του σχεδιασμού των νέων συλλογών, οι οποίες θα παρουσιαστούν αυτή την εβδομάδα στους παραδοσιακούς χώρους της μάρκας. Μάλιστα η Silvana Armani, η ανιψιά του εκλιπόντος σχεδιαστή που συνεργάστηκε μαζί του για δεκαετίες, θα είναι εκεί για να υποκλιθεί μετά την επίδειξη της τελευταίας σειράς Giorgio Armani.

Σύμφωνα με το σχεδιαστή ο οποίος είχε μια σχεδόν μανιακή προσοχή στη λεπτομέρεια για την επιχείρηση που έχτισε για πάνω από μισό αιώνα, όρισε στην τελευταία του διαθήκη ότι το πρώτο 15% της εταιρείας έπρεπε να πωληθεί στην LVMH, την L’Oréal, την EssilorLuxottica ή σε έναν όμιλο παρόμοιου μεγέθους.

Ένα επιπλέον ποσοστό μεταξύ 30% και 54,9% πρόκειται να πωληθεί στον αρχικό αγοραστή μεταξύ τριών και πέντε ετών μετά τον θάνατό του, αλλά το Ίδρυμα Armani θα διατηρήσει τουλάχιστον το 30,1% της εταιρείας. Μια αρχική δημόσια προσφορά επιτρέπεται ως δικλείδα ασφαλείας εάν δεν βρεθεί αγοραστής.

«Δεν είναι μια απλή συμφωνία όπου μια εταιρεία αγοράζει μια άλλη και εμπλέκονται πολλά μέρη, επομένως είναι φυσιολογικό αυτό να απαιτεί χρόνο, γι’ αυτό και στη διαθήκη του ο Armani τους έδωσε 18 μήνες για να το ολοκληρώσουν», εξήγησε στο Business of Fashion ο Pierre Mallevays, ο οποίος εργάστηκε για έξι χρόνια ως επικεφαλής εξαγορών της LVMH στις αρχές της δεκαετίας του 2000.

Η συνεργασία της L’Oréal εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ

Ο γρίφος για L’Oréal και EssilorLuxottica

Η αξία της Armani πιθανότατα κυμαίνεται μεταξύ 4 δισεκατομμυρίων ευρώ (4,7 δισεκατομμύρια δολάρια) και 7 δισεκατομμυρίων ευρώ, εάν κάποιος αγόραζε ολόκληρη την εταιρεία απευθείας, σύμφωνα με αναλυτές του κλάδου και εμπιστευτικές πηγές.

Οι όροι που έθεσε ο Armani στη διαθήκη του αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά την τιμή του αρχικού 15%, όπως και οι λειτουργικές ζημίες του 2024 και η πτώση των εσόδων κατά 5%. Στο μέσο της τρέχουσας αποτίμησης, το μερίδιο του 15% θα κόστιζε 825 εκατομμύρια ευρώ.

Η L’Oréal και η EssilorLuxottica θεωρούνται οι πιο πιθανοί αγοραστές λόγω των μεγάλων μακροπρόθεσμων συμφωνιών αδειοδότησης που έχουν συνάψει με την Armani. Η συνεργασία της L’Oréal εκτιμάται ότι θα αποφέρει έσοδα περίπου 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ και για την EssilorLuxottica πιθανότατα θα είναι περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ. Περίπου το 10% αυτών των ποσών επιστρέφεται στην Armani ως δικαιώματα.

«Η άδεια της L’Oréal για την Armani ισχύει έως το 2050, επομένως δεν υπάρχει κίνδυνος μη ανανέωσης ή διάλυσης βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, θα ήταν πολύ λογικό να διασφαλιστεί η απεριόριστη διάρκειά της αγοράζοντας μερίδιο στην Armani», πρόσθεσε και ο Charles-Louis Scotti, επικεφαλής έρευνας μετοχών πολυτελών αγαθών στην Kepler Cheuvreux.

«Για την L’Oréal, η άδεια είναι πιθανώς η τρίτη μεγαλύτερη μάρκα πολυτελών προϊόντων ομορφιάς στο χαρτοφυλάκιό της μετά την Lancôme και την Yves Saint Laurent».

Armani

Όταν έρθει η ώρα για την Armani

«Όταν έρθει η ώρα, θα μελετήσουμε τις επιλογές που μας ανοίγονται», σημείωσε αυτόν τον μήνα στην γαλλική εφημερίδα Les Echos ο Διευθύνων Σύμβουλος της L’Oréal, Nicolas Hieronimus. Ο διευθύνων σύμβουλος τόνισε τη σαραντάχρονη συνεργασία του γίγαντα ομορφιάς με την Armani, προσθέτοντας ότι ο ιταλικός οίκος θα πρέπει να συνεχίσει να επικεντρώνεται σε τομείς όπως η μόδα και η φιλοξενία, ενώ η L’Oreal θα φροντίζει για τη μακροπρόθεσμη άδεια ομορφιάς.

Από την πλευρά της, η EssilorLuxottica έχει κάνει ελάχιστες δηλώσεις για τις προθέσεις της σχετικά με την Armani. Ο διευθύνων σύμβουλος Francesco Milleri είχε επισημάνει στην εφημερίδα Il Sole 24 Ore νωρίτερα αυτόν τον μήνα ότι θέλει να διατηρήσει τη στενή σχέση που είχαν οι δύο εταιρείες όταν τις διοικούσαν η Armani και ο αείμνηστος ιδρυτής της Luxottica, Leonardo Del Vecchio.

«Εάν η υποστήριξή μας είναι χρήσιμη κατά τη διάρκεια αυτής της μεταβατικής φάσης, θα είμαστε εκεί», είχε αναφέρει ο Milleri στην ιταλική εφημερίδα. Ωστόσο, σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά τον θάνατό του, οι οκτώ κληρονόμοι του Del Vecchio εξακολουθούν να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με την κληρονομιά τους, κάτι που θα μπορούσε να περιπλέξει οποιαδήποτε απόφαση επένδυσης στην Armani.

Την ίδια στιγμή, η LVMH ή κάποιος άλλος μεγάλος όμιλος μόδας θεωρείται από τους ειδικούς του κλάδου ως λιγότερο πιθανό να επενδύσει στην Armani. Αν και αποτελεί μια από τις τελευταίες σημαντικές ανεξάρτητες μάρκες πολυτελείας της Ευρώπης, και η LVMH στο παρελθόν έχει δείξει ενδιαφέρον για τον οίκο μόδας του Μιλάνου, η ύφεση στον τομέα της πολυτέλειας έχει ωθήσει τον όμιλο να εντείνει την εστίασή του.

Η συρρίκνωση του χαρτοφυλακίου φαίνεται πιο πιθανή για τον γαλλικό κολοσσό, ο οποίος είναι γνωστό ότι προτιμά να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο μιας εξαγοράς.

Πηγή: ot.gr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

Φ. Καραβίας: Πού θα διοχετευτούν τα κέρδη μας έως και το 2028

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Lying flat: Υγιής αποφόρτιση ή «παγίδα»;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

Χρηματιστήριο Αθηνών: Με ΟΠΑΠ και Εθνική «έπιασε» και πάλι τις 2.300 μονάδες

inWellness
inTown
«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου – Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;
inTickets 25.02.26

«Push Up»: Μια παράσταση καθρέφτης του εργασιακού κόσμου - Ποιος θα πατήσει «επί πτωμάτων»;

Με χιούμορ, ένταση και συνεχείς ανατροπές, η παράσταση «Push Up» βυθίζεται στα άδυτα μιας πολυεθνικής, όπου η προσωπική και επαγγελματική ανέλιξη μετατρέπεται σε αγώνα επιβίωσης.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
ΗΠΑ: Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή για να της επιστραφούν δασμοί και ακολουθούν κι άλλοι
Ακολουθούν κι άλλοι 24.02.26

Η εταιρεία ταχυμεταφορών FedEx κατέθεσε αγωγή εναντίον της κυβέρνησης των ΗΠΑ για να της επιστραφούν δασμοί

Μέσα μαζικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ περιγράφουν την κίνηση της FedEx ως την πρώτη μείζονα εταιρική αγωγή μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Σύνταξη
Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν
«Σύννεφα» στο Κρεμλίνο 24.02.26

Σφίγγοντας το ζωνάρι στη Ρωσία – Άδεια πορτοφόλια και ψυγεία για τον πόλεμο του Πούτιν

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ο πληθωρισμός πλήττει τα νοικοκυριά στη Ρωσία και η πολεμική οικονομία του Πούτιν αναζητά εναγωνίως νέα έσοδα, εν μέσω πτώσης στις εξαγωγές πετρελαίου

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων
Διεθνής Οικονομία 23.02.26

Πόσα ξοδεύουν τα ευρωπαϊκά κράτη στην κοινωνική στέγαση; Η Ελλάδα των υψηλών ενοικίων και χαμηλών επιδομάτων

Σε ορισμένες χώρες της ΕΕ, ένας πλήρης μισθός δεν αρκεί για να καλύψει το ενοίκιο ενός διαμερίσματος ενός υπνοδωματίου στο κέντρο της πόλης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Το επόμενο κεφάλαιο θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»
Δεύτερο κύμα 23.02.26

Το επόμενο κεφάλαιο της Τεχνητής Νοημοσύνης θα φέρει «πράγματα που δεν έχουμε ξαναδεί»

Αν τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνητή Νοημοσύνη εισέβαλε ως ένας αόρατος «διαχειριστής», προσηλωμένος στη μείωση του κόστους παραγωγής, το 2026 μας βρίσκει μπροστά σε μια ριζική αλλαγή ρόλων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
EE: Παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου
Bloomberg 23.02.26

Η ΕΕ παγώνει την επικύρωση της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ μετά την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου

Η ΕΕ κινείται προς το πάγωμα των διαδικασιών επικύρωσης της εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ και θα ζητήσει διευκρινίσεις από τον Τραμπ σχετικά με το νέο πρόγραμμα δασμών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Αφγανιστάν: Αεροπορικές επιδρομές του Πακιστάν στην πρωτεύουσα Καμπούλ και άλλες περιοχές
Αφγανιστάν 27.02.26

Το Πακιστάν βομβαρδίζει την Καμπούλ

Ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έπειτα από τις αεροπορικές επιδρομές που εξαπέλυσε το Πακιστάν, σε αντίποινα για τις αφγανικές επιθέσεις στα πακιστανικά σύνορα.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του
Τεχνική λεπτομέρεια 27.02.26

ΗΠΑ: Ο Μαδούρο ζητά την απόρριψη της ποινικής υπόθεσης εναντίον του

Οι ΗΠΑ δεν επιτρέπουν στην Βενεζουέλα να πληρώσει την νομική υπεράσπιση του Μαδούρο και ο ηγέτης της χώρας ζητά την απόρριψη των κατηγοριών για «παραβίαση του δικαιώματος νομικής συνδρομής»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις
Γονικός έλεγχος 26.02.26

ΗΠΑ: Το Instagram θα ενημερώνει τους γονείς αν το παιδί τους εμφανίζει αυτοκτονικές τάσεις

«Ενδέχεται κάποιες φορές να ενημερώνουμε τους γονείς χωρίς να υπάρχει πραγματικός κίνδυνος», ανέφερε η εταιρεία. Αλλά εκτιμά ότι έτσι γίνεται μια καλή αρχή για την προστασία των παιδιών και το μέτρο θα επεκταθεί και αλλού.

Σύνταξη
Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»
Έρευνα σε εξέλιξη 26.02.26

Σουηδία: Μη επανδρωμένο αεροσκάφος, πιθανότατα ρωσικό, κοντά στο γαλλικό αεροπλανοφόρο «Charles de Gaulle»

Το επεισόδιο αυτό σημειώθηκε σε απόσταση περίπου 13 χιλιομέτρων από το «Charles de Gaulle», στον πορθμό του Έρεσουντ, κοντά στην πόλη Μάλμε. Το γαλλικό αεροπλανοφόρο έχει αγκυροβολήσει εκεί.

Σύνταξη
Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»
Eπίθεση, απάτη κ.ά. 26.02.26

Αγωγή-βόμβα κατά του Κρίσπιν Γκλόβερ από μοντέλο: Καταγγελίες για επίθεση και απαίτηση να γίνει «σκλάβα του σεξ»

Αντιμέτωπος με σοβαρές κατηγορίες βρίσκεται ο Κρίσπιν Γκλόβερ, καθώς πρώην μοντέλο τον μηνύει για επίθεση, εξαναγκασμό και νομικές ενέργειες με δόλο, υποστηρίζοντας ότι της ζήτησε να γίνει «σεξουαλική σκλάβα» του

Σύνταξη
Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι
Κόσμος 26.02.26

Ουκρανία: H επόμενη τριμερής συνάντηση θα γίνει στις αρχές Μαρτίου, στα HAE λέει ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε πως η επόμενη συνάντηση ανάμεσα στην Ουκρανία, την Ρωσία και τις ΗΠΑ θα γίνει στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα στις αρχές Μαρτίου. Ουσιαστικές διαπραγματεύσεις ζητά ο Ούμεροφ

Σύνταξη
Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι
Ποδόσφαιρο 26.02.26

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Βίντεο με τη διαδικασία των πέναλτι

Στην πάντα ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε με 4-3 (1-1 κ.δ) επί της Πλζεν συνεχίζοντας στους «16» του Europa League. Δείτε βίντεο από τις εκτελέσεις και τους πανηγυρισμούς.

Σύνταξη
Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή
Axios 26.02.26

Κούβα: Αμερικανοί πολίτες επέβαιναν στο ταχύπλοο εναντίον του οποίου άνοιξε πυρ η κουβανική ακτοφυλακή

Το σκάφος φέρεται να είχε κλαπεί. Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι τουλάχιστον ένας από τους νεκρούς και ένας από τους τραυματίες ήταν πολίτες των ΗΠΑ. Και πως η Ουάσιγκτον έχει ζητήσει από την Κούβα πρόσβαση στους τραυματίες.

Σύνταξη
Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης
Πολιτική Γραμματεία 26.02.26

Σακελλαρίδης για υποκλοπές: Η υπόθεση τώρα αρχίζει, μέχρι την τελική απόδοση δικαιοσύνης

Ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης ζητεί να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο και να αποδοθούν κατηγορίες σε όλα τα πρόσωπα που εμπλέκονται, είτε είναι πολιτικά, είτε όχι.

Σύνταξη
Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου
Πολιτική 26.02.26

Νέα επιστολή της Τουρκίας στα ΗΕ κατά της Ελλάδας – Υπεραμύνεται Γαλάζιας Πατρίδας και τουρκολιβυκού μνημονίου

Η Τουρκία καταγγέλλει την Ελλάδα για «μαξιμαλισμό» και χαρακτηρίζει άκυρη την ελληνο - αιγυπτιακή συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ πέντε μόλις μέρες μετά τη συνάντηση Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο