Τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων 2026: Ένας φόρος τιμής στον Αρμάνι στα χρώματα της Ιταλίας

Στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano-Cortina 2026, υπήρχαν πυροτεχνήματα, χορογραφίες που θα ικανοποιηούσαν ακόμη και τον πιο απαιτητικό θεατή, η Μαράια Κάρεϊ που τραγούδησε το εμβληματικό ιταλικό τραγούδι «Volare» και η συμμετοχή του αείμνηστου Τζόρτζιο Αρμάνι στο σχεδιασμό.

Η εταιρεία Armani δήλωσε μετά το τέλος της εκδήλωσης, λίγο πριν τα μεσάνυχτα, ότι «λόγω της ιδιαίτερης σχέσης του Giorgio Armani με τον κόσμο του αθλητισμού, ο σχεδιαστής συμμετείχε προσωπικά στο σχεδιασμό της τελετής, συμβάλλοντας στην πραγματοποίηση της και φιλοτεχνώντας την είσοδο των δύο σημαιών [της Ιταλίας και των Ολυμπιακών Αγώνων]», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η δημοσιογράφος Luisa Zargani στο περιοδικό WWD.

Η σημαιοφόρος Βιτόρια Σερέτι

Καθώς η φωτογραφία του Τζόρτζιο Αρμάνι εμφανίστηκε σε μια γιγαντιαία οθόνη, η ιταλική σημαία παρουσιάστηκε από μια τιμητική φρουρά και 60 μοντέλα, ντυμένα με σύνολα Armani σε χρώματα της εθνικής σημαίας.

Χωρισμένα σε τρεις ομάδες, παρέλασαν μπροστά από την σημαιοφόρο, Βιτόρια Σερέτι, η οποία φορούσε ένα μακρύ λευκό φόρεμα Giorgio Armani Privé.

Όπως έχει αναφερθεί, η Σερέτι πρωταγωνιστεί στην καμπάνια Giorgio Armani για την άνοιξη του 2026, η οποία φωτογραφήθηκε στο σπίτι του σχεδιαστή.

View this post on Instagram A post shared by Haute Couture Fashionista (@hautecouturefashionista)

Η Ολυμπιακή σημαία μεταφέρθηκε από τους αθλητές Ρεμπέκα Αντράντε, Έλιουντ Κιπτσόγκε, Σίντυ Νγκαμπά, Πίτα Ταουφατοφούα,Φίλιπο Γκράντι, Νίκολο Γκοβάνι, Μαριάμ Μπουκάρ Χασάν και Ταντατόσι Ακίμπα, οι οποίοι φορούσαν σύνολα από την φθινοπωρινή συλλογή του Αρμάνι.

Η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια και συνθέτρια Λάουρα Παουζίνι, η πρώτη Ιταλίδα καλλιτέχνιδα που κέρδισε βραβείο Grammy το 2006, ερμήνευσε τον εθνικό ύμνο φορώντας ένα φόρεμα Armani Privé.

Άλλοι καλλιτέχνες που φορούσαν Armani ήταν ο Κινέζος πιανίστας Λανγκ Λανγκ και ο βιολιστής Τζοβάνι Αντρέα Ζάνον.

«Είσαι άψογη»

Η EA7 Emporio Armani, συνεργάτης του Ιδρύματος Milano Cortina 2026 και επίσημος προμηθευτής της ιταλικής ομάδας σχεδίασε τις στολές που φορούσε η ιταλική αποστολή, η οποία παρέλασε τελευταία, όπως είναι η παράδοση για τη χώρα που φιλοξενεί τους Αγώνες.

View this post on Instagram A post shared by Emanuela Formoso (@thefashionlover_net)

Μια άλλη έκπληξη προήλθε από τον Ρέμο Ρουφίνι, πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της Moncler, ο οποίος για πρώτη φορά σχεδίασε την εμφάνιση των μεταφορέων των πλακάτ, τα οποία έμοιαζαν με γιγάντια παγάκια.

View this post on Instagram A post shared by Who What Wear (@whowhatwear)

«Ήταν μεγάλη τιμή. Για μένα, το σημαντικό ήταν να αποτυπώσω το συναίσθημα και την ενέργεια της στιγμής. Τα ρούχα είναι σκόπιμα μεγαλοπρεπή, αντανακλώντας την κλίμακα και το θέαμα της ολυμπιακής ατμόσφαιρας και τη μαγεία που φέρει», δήλωσε ο Ρουφίνι, σύμφωνα με το WWD.

Για την εμφάνισή της, η Μαράια Κάρεϊ φόρεσε ένα ειδικά σχεδιασμένο Roberto Cavalli σύνολο δια χειρός Fausto Puglisi, το οποίο είναι εμπνευσμένο από το αρχείο της μάρκας Ray of Gold.

Εκφράζοντας την αγάπη του για την Κάρεϊ, η οποία έχει φορέσει τα σχέδιά του σε πολλές περιπτώσεις, ο Puglisi την περιέγραψε ως «την απόλυτη ντίβα» και είπε «αυτή η στιγμή θα μείνει για πάντα στην καρδιά μου. Είσαι άψογη».

*Με πληροφορίες από: WWD