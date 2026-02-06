Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Η Ελλάδα άνοιξε την Παρέλαση των Εθνών (vids+pics)

Η Ελληνίδα αθλήτρια Νεφέλη Τίτα οδήγησε τους συναθλητές της του σκι αντοχής, Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου και Απόστολο Αγγελή, στην παρέλαση στο Πρεντάτσο, ενώ η αλπική σκιέρ Μαρία Ελένη Τσιόβολου παρέλασε στην Κορτίνα.

Η Τίτα επιλέχθηκε την τελευταία στιγμή σημαιοφόρος της Ελλάδας, αντικαθιστώντας τον Αλέξανδρο Γκίννη. Η Ελλάδα ήθελε όλοι οι αθλητές της να παρελάσουν στο Σαν Σίρο, αλλά οι τοπικοί διοργανωτές απέρριψαν το αίτημα, προσπαθώντας να προκαλέσουν τη μικρότερη δυνατή αναστάτωση στους αθλητές που βρίσκονται σε ορεινές περιοχές μακριά από το Μιλάνο.

Ως τόπος γέννησης των Ολυμπιακών Αγώνων, η Ελλάδα έχει πάντα την τιμή να είναι η πρώτη αποστολή στην Παρέλαση των Εθνών.

Περισσότεροι από 3.500 αθλητές από 93 χώρες θα συμμετάσχουν στους φετινούς Χειμερινούς Αγώνες. Οι αποστολές θα παρελάσουν με αλφαβητική σειρά, ενώ η «οικοδέσποινα» χώρα, η Ιταλία, θα κλείσει την παρέλαση.

Δείτε τη σχετική ανάρτηση:

THE PARADE OF ATHLETES! 🔥 We start from Greece! 🇬🇷 A WARM WELCOME TO THE GREEK ATHLETES!#MilanoCortina2026 #Olympics #OpeningCeremony pic.twitter.com/FP4MuOsgQe — Milano Cortina 2026 (@milanocortina26) February 6, 2026

Η ελληνική αποστολή στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Δρόμοι Αντοχής

Στους Δρόμους Αντοχής, την ελληνική παρουσία εκπροσωπούν τρεις αθλητές:

Απόστολος Αγγέλης

Θα αγωνιστεί σε:

20 χλμ (10 χλμ κλασική + 10 χλμ ελεύθερη τεχνική)

Ατομικό Σπριντ Κλασικής Τεχνικής

10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής

Κωνσταντίνα Χαραλαμπίδου

Συμμετοχές σε:

10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής

Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερης Τεχνικής

Νεφέλη Τίτα

Θα αγωνιστεί επίσης:

10 χλμ Ελεύθερης Τεχνικής

Ομαδικό Σπριντ Ελεύθερης Τεχνικής

Οι Δρόμοι Αντοχής παραμένουν ένα από τα πιο απαιτητικά αθλήματα των Χειμερινών Αγώνων, με την ελληνική ομάδα να στοχεύει σε αξιοπρεπείς εμφανίσεις και πολύτιμες εμπειρίες.

Αλπικό Σκι

Στο Αλπικό Σκι, η Ελλάδα θα εκπροσωπηθεί από δύο αθλητές:

Μαρία Ελένη Τσιόβολου

Συμμετοχή σε:

Γιγαντιαία Τεχνική Κατάβαση

Τεχνική Κατάβαση

Αλέξανδρος Γκιννής

Συμμετοχή σε:

Τεχνική Κατάβαση

Η ομάδα που στηρίζει την ελληνική αποστολή

Τους αθλητές θα συνοδεύσουν οι προπονητές:

Τιμολέων Τσουρέκας και Χρήστος Τίτας (Δρόμοι Αντοχής)

Florian Putz και Κωνσταντίνος Συκαράς (Αλπικό Σκι)

Αρχηγός της αποστολής είναι ο Δημοσθένης Γυρούσης, με υπαρχηγό τον Στράτο Καρέτο, ενώ στο διοικητικό προσωπικό συμμετέχει ο Αλέξανδρος Κανδύλης.

Κατά τη διάρκεια των Αγώνων, στο πλευρό της ελληνικής ομάδας θα βρίσκονται επίσης ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς.

Ο Δημοσθένης Γυρούσης, Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπιακής Προετοιμασίας και Αρχηγός της αποστολής, συνεχάρη τους αθλητές, τονίζοντας ότι η συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες αποτελεί «ύψιστη τιμή και εμπειρία ζωής», ενώ υπογράμμισε τη στήριξη της ΕΟΕ ώστε οι αθλητές να επικεντρωθούν αποκλειστικά στην αγωνιστική τους προσπάθεια.