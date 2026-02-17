Ο Ινδός μηχανικός που ανακάλυψε τη μόδα από τα social media κι έγινε μοντέλο του Armani

Ο Shubham Vaidkar έχει ήδη περπατήσει πέντε φορές στην πασαρέλα για τον Armani -και να σκεφτεί κανείς ότι αρχικά δεν είχε ποτέ σκεφτεί το ενδεχόμενο να γίνει μοντέλο πλήρους απασχόλησης.

Ωστόσο, βρήκε το θάρρος, άφησε τη δουλειά του ως πολιτικός μηχανικός στην Ινδία και ρίχτηκε σε έναν νέο κόσμο, τον οποίο ανακάλυψε για πρώτη φορά μέσω των κοινωνικών μέσων.

Μερικές φορές η ζωή είναι απρόβλεπτη. Πίσω από τα φώτα και τη λάμψη, συχνά κρύβονται απροσδόκητες ιστορίες. Αυτή του Shubham Vaidkar είναι μία από αυτές: πριν βγει στις πασαρέλες, ήταν πολιτικός μηχανικός.

Η πορεία του είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας, περιέργειας και θέλησης. Γεννημένος και μεγαλωμένος στην Ινδία, ξεκίνησε με αυτοπεποίθηση, αλλά κάτι μέσα του άλλαξε και αποφάσισε να ρισκάρει και να μπει σε έναν κόσμο για τον οποίο γνώριζε ελάχιστα πράγματα.

Ο ίδιος αποκάλυψε την ιστορία του από πολιτικός μηχανικός σε μοντέλο του Giorgio Armani σε ένα βίντεο στο Instagram και μίλησε στο Vanity Fair της Ιταλίας.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shubham Vaidkar (@shubham_vaidkar)

-Πριν γίνεις μοντέλο, ήσουν πολιτικός μηχανικός. Γιατί επέλεξες αυτή την καριέρα;

Η μηχανική μου φαινόταν μια ασφαλής επιλογή. Επιπλέον, στην αρχή, το μόντελινγκ δεν απέφερε αρκετά χρήματα για να μου προσφέρει οικονομική σταθερότητα. Ήταν απαραίτητο να συνεχίσω να εργάζομαι ως πολιτικός μηχανικός για να συντηρώ τον εαυτό μου.

-Και μετά η ριζική αλλαγή…

Ειλικρινά, δεν ήταν μια ξαφνική απόφαση. Πάντα ένιωθα ότι υπήρχε μια δημιουργική πλευρά μέσα μου που δεν έβρισκε τον δρόμο της. Το ενδιαφέρον μου για αυτόν τον κόσμο ξεκίνησε με μια γνήσια και ειλικρινή περιέργεια. Αφού έκανα έρευνα και ακολούθησα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν ήδη ξεκινήσει αυτή την καριέρα, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να ακολουθήσω σοβαρά αυτόν τον δρόμο.

Ήταν συναρπαστικό, ειδικά η συμμετοχή μου στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Ήταν το σημείο όπου όλα έγιναν πραγματικότητα: η μετάβαση από έναν πιο περιορισμένο, τοπικό κόσμο σε ένα διεθνές πλαίσιο

-Ωστόσο, ποια ήταν η σπίθα που σε ώθησε να γίνεις μοντέλο;

Ας πούμε ότι η απόφασή μου καθοδηγήθηκε περισσότερο από το φόβο να ζήσω με τη λύπη ότι δεν προσπάθησα ποτέ.

-Προσπάθησες και πέτυχες. Έχεις περπατήσει πέντε φορές στη σειρά στην πασαρέλα του Giorgio Armani.

Ήταν συναρπαστικό, ειδικά η συμμετοχή μου στην Εβδομάδα Μόδας του Μιλάνου. Ήταν το σημείο όπου όλα έγιναν πραγματικότητα: η μετάβαση από έναν πιο περιορισμένο, τοπικό κόσμο σε ένα διεθνές πλαίσιο. Το να είμαι μέρος κάτι τόσο εμβληματικού ήταν σουρεαλιστικό. Θυμάμαι ότι σκέφτηκα: «Αυτό είναι κάτι που συνήθιζα να βλέπω μόνο στο διαδίκτυο… και τώρα το βιώνω πραγματικά»».

-Τι σε εντυπωσίασε ιδιαίτερα και τι αποκόμισες από αυτή την εμπειρία;

O Armani δεν είναι απλώς ένας οίκος μόδας, είναι ιστορία, είναι κομψότητα, είναι πρότυπο. Ο επαγγελματισμός εδώ είναι σε άλλο επίπεδο. Όλα είναι εξαιρετικά ακριβή: οι δοκιμές, η περιποίηση, οι προσαρμογές. Μου έμαθε την πειθαρχία και μου έδωσε επίσης την αυτοπεποίθηση να ξέρω ότι ανήκω πραγματικά σε αυτόν τον κόσμο.

Αφού έκανα έρευνα και ακολούθησα άτομα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που είχαν ήδη ξεκινήσει αυτή την καριέρα, συνειδητοποίησα ότι ήθελα να ακολουθήσω σοβαρά αυτόν τον δρόμο

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shubham Vaidkar (@shubham_vaidkar)

-Ποια είναι η πρώτη σου ανάμνηση σχετικά με τη μόδα;

Η πρώτη μου ανάμνηση είναι πραγματικά πολύ απλή: το να βλέπω πόσο αυτοπεποίθηση ένιωθαν οι άνθρωποι χάρη στα ρούχα τους. Ακόμα και ως παιδί, παρατήρησα πόσο διαφορετική ήταν η παρουσία των ανθρώπων όταν ένιωθαν καλοντυμένοι. Δεν είχα ποτέ καμία σχέση με τη μόδα, αλλά πάντα ήμουν παρατηρητής.

-Έχεις πει ότι πριν ξεκινήσεις, έψαξες στο διαδίκτυο για άλλα μοντέλα. Υπάρχει κάποιο μοντέλο που θαυμάζεις ή από τον οποίο αντλείς έμπνευση;

Αντλώ έμπνευση από ανθρώπους που έχουν χτίσει τον εαυτό τους από το μηδέν. Όχι μόνο μοντέλα, αλλά οποιονδήποτε έχει μεταμορφώσει τη ζωή του μέσω της επιμονής. Θαυμάζω τους ανθρώπους που είναι επαγγελματίες, ταπεινοί και που έχουν καταφέρει να χαράξουν μια σημαντική και διαρκή θέση για τον εαυτό τους στον κλάδο. Αλλά αντλώ επίσης πολλή έμπνευση από τους αθλητές, επειδή η νοοτροπία τους είναι πολύ παρόμοια με αυτή των επαγγελματιών μοντέλων. Έχουν την ίδια πειθαρχία.

-Και τι ρόλο παίζει ο αθλητισμός για εσένα;

Είναι πολύ σημαντικό. Παίζω επαγγελματικά κρίκετ στη Βομβάη, στη χώρα μου την Ινδία. Είναι ένα πάθος που ακολουθώ εδώ και χρόνια και μου έχει διδάξει την συγκέντρωση και τον τρόπο αντιμετώπισης της πίεσης, κάτι που με βοηθάει πολύ ως πρότυπο.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shubham Vaidkar (@shubham_vaidkar)

-Έχεις άλλα ενδιαφέροντα;

Η φυσική κατάσταση είναι πολύ σημαντική για μένα. Μου αρέσει επίσης να ταξιδεύω και να μαθαίνω για νέες κουλτούρες, όποτε το επιτρέπει η δουλειά μου.

-Υπάρχει κάτι που σου λείπει από την προηγούμενη ζωή σου ως μηχανικός;

Μερικές φορές μου λείπει η σταθερότητα. Η βιομηχανία της μόδας είναι συναρπαστική, αλλά και αβέβαιη. Στη μηχανική, ξέρεις ποιο θα είναι το επόμενο βήμα σου, ενώ ως μοντέλο, δοκιμάζεις συνεχώς τον εαυτό σου, ξανά και ξανά.

-Ποια είναι τα όνειρά σου για το μέλλον;

Θέλω να συνεχίσω να εξελίσσομαι διεθνώς και να συνεργάζομαι με εμβληματικούς οίκους μόδας. Αλλά πέρα από αυτό, θα ήθελα να χτίσω κάτι μεγαλύτερο. Κάτι που να ξεπερνάει το μόντελινγκ. Θα ήθελα να δημιουργήσω ευκαιρίες για άλλους που δεν προέρχονται από παραδοσιακά περιβάλλοντα και να τους δείξω ότι δεν χρειάζεται να περιορίζονται σε μία μόνο επιλογή.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Shubham Vaidkar (@shubham_vaidkar)



*Με στοιχεία από vanityfair.it