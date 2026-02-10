Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Για την τελευταία του εμφάνιση στην πασαρέλα μετά από επτά χρόνια καριέρας ως μοντέλο, ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed φόρεσε μαύρο παντελόνι, ένα πορφυρό σακάκι με χρυσά κουμπιά και ένα μεγάλο κολιέ από μαργαριτάρια στο λαιμό του, σε έναν όμορφο κοινόχρηστο κήπο στο βόρειο Παρίσι, μια Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2025.

Άφησε πίσω του τις διαφημιστικές καμπάνιες των Levi’s, A.P.C. και Lanvin, τις επιδείξεις μόδας για τους Marni, Lemaire και Burç Akyol, το χαρακτηριστικό του σούφρωμα των χειλιών στα περιοδικά και τους πέντε ατζέντηδες που τον εκπροσωπούσαν στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη και το Τόκιο.

«Η ρόμπα, ρόμπα»

Από τις 16 έως τις 25 Ιανουαρίου, παρακολούθησε από μακριά τις εβδομάδες μόδας ανδρών στο Μιλάνο και το Παρίσι, χωρίς να πατήσει πλέον στις πασαρέλες.

Ο Ben Ahmed άλλαξε πορεία. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, το πρώην μοντέλο, με πτυχίο στο ποινικό και εμπορικό δίκαιο, εργάζεται ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο του Λουξεμβούργου.

«Όχι πια φωτογραφήσεις, αλλά η ρόμπα, ρόμπα» αστειεύτηκε στο Instagram, μοιράζοντας μια φωτογραφία του με την τήβεννο του δικηγόρου, σε μια αναφορά στους στιλίστες και τους σχεδιαστές που τόσο συχνά τον έντυναν με φούστες, ρόμπες και ακόμη και πριγκιπικά φορέματα.

Αφού o Ben Ahmed πληρώθηκε για να δανείσει το απαθές, σιωπηλό πρόσωπό του, τώρα υπερασπίζεται υποθέσεις, μιλώντας με σαφήνεια και ζωντανές χειρονομίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bilel Ben Ahmed (@bilelbenahmed)

«Να στέκομαι όρθιος»

«Με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι άρχισαν να με αποκαλούν “κύριο Ρόμπα”» είπε στη Le Monde γελώντας, ενώ επισκεπτόταν το Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, πίνοντας τον καφέ του.

Αφού o Ben Ahmed πληρώθηκε για να δανείσει το απαθές, σιωπηλό πρόσωπό του, τώρα υπερασπίζεται υποθέσεις, μιλώντας με σαφήνεια και ζωντανές χειρονομίες. Χειρίζεται υποθέσεις απάτης και εταιρικών διαφορών για ένα δικηγορικό γραφείο στο Λουξεμβούργο με το κατάλληλο όνομα Savile Law – ένα λογοπαίγνιο με το Savile Row, την οδό του Λονδίνου όπου βρίσκονται οι κορυφαίοι ράφτες της Βρετανίας.

«Η ευγλωττία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: ήθος, πάθος και λογική – δηλαδή, συμπεριφορά, συναίσθημα και επιχειρηματολογία» εξήγησε ο Ben Ahmed. «Το μόντελινγκ με βοήθησε προφανώς με το ήθος. Παρουσιάζοντας τον εαυτό μου στον κόσμο, να στέκομαι όρθιος».

Ποδόσφαιρο και κεμπάπ

Τα τελευταία χρόνια, έχει μάθει να κινείται μεταξύ δύο κόσμων. «Μπορούσα να περάσω μια μέρα δοκιμάζοντας ρούχα στα γραφεία της Vuitton, ενώ ο Pharrell Williams, ο δημιουργικός διευθυντής των ανδρικών συλλογών, μου έπαιζε κομμάτια που συνέθετε με τον Tyler, The Creator, και την επόμενη μέρα να είμαι ασκούμενος βοηθός σε μια ποινική δίκη για διακίνηση ναρκωτικών».

Μεγαλωμένος σε ένα συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών στο Les Lilas, ένα προάστιο στα βόρεια του Παρισιού, από μια μητέρα η οποία εργαζόταν ως νταντά και έναν πατέρα, υπεύθυνο ασφαλείας, θυμάται «μια αυστηρή και ευτυχισμένη παιδική ηλικία που πέρασε παίζοντας ποδόσφαιρο και τρώγοντας κεμπάπ».

Ο Ben Ahmed ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον σκηνοθέτη Stéphane Gaboué το 2018, αργά ένα βράδυ κοντά στην Place de la Concorde στο Παρίσι.

«Η μητέρα μου, που γεννήθηκε στην Τυνησία, ήταν για λίγο μοντέλο στη Μέση Ανατολή τη δεκαετία του 1980. Αλλά για καριέρα ούτε λόγος» αστειεύεται.

Η νεανική του εμφάνιση του Ben Ahmed, το ύψος του 1,83 μ., το νούμερο 46 στα παπούτσια, τα σγουρά μαλλιά και αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούσαν «φυσική αδιαφορία» μέτρησαν όλα υπέρ του.

Σεζόν με τη σεζόν, έγινε ένα από τα λίγα μοντέλα βορειοαφρικανικής καταγωγής που εμφανίζονταν τακτικά σε μια διεθνή βιομηχανία όπου τα αραβικά χαρακτηριστικά είναι υποεκπροσωπημένα.

«Ένας τρόπος να ενισχύσεις το επιχείρημά σου είναι να αναρωτιέσαι μετά από κάθε πρόταση: Γιατί; Στην μόδα, όταν ρωτούσα τους ανθρώπους πώς λειτουργούσε το σύστημα, συχνά άκουγα: “Έτσι είναι τα πράγματα”. Αλλά στο δίκαιο, το “έτσι είναι τα πράγματα” δεν υπάρχει»

Συνθήκες εργασίας

Στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από λίγες μόνο εβδομάδες στη νέα του ζωή στο Λουξεμβούργο, διέγραψε τις φωτογραφίες από τον λογαριασμό του στο Instagram: την αξέχαστη φωτογράφιση στο όρος Φούτζι, την καμπάνια Marc O’Polo που γυρίστηκε στη Σλοβενία και έβαλε το πρόσωπό του σε στάσεις λεωφορείων σε όλο το Παρίσι.

Στη θέση τους, άρχισε να δημοσιεύει σύντομα, εκπαιδευτικά νομικά posts. Μοιράστηκε μερικές βασικές αρχές για επίδοξα μοντέλα – έναν τρόπο να γεφυρώσει την παλιά και τη νέα του ζωή, την κατανόηση του ελάχιστου μισθού, των βασικών στοιχείων των συμβολαίων και των συνθηκών εργασίας στις οποίες έχουν δικαίωμα τα μοντέλα.

«Ένας τρόπος να ενισχύσεις το επιχείρημά σου είναι να αναρωτιέσαι μετά από κάθε πρόταση: Γιατί; Στην μόδα, όταν ρωτούσα τους ανθρώπους πώς λειτουργούσε το σύστημα, συχνά άκουγα: “Έτσι είναι τα πράγματα”. Αλλά στο δίκαιο, το “έτσι είναι τα πράγματα” δεν υπάρχει» λέει ο Ben Ahmed.

Στον κλάδο αυτό, είναι συνηθισμένο τα νέα μοντέλα να μην γνωρίζουν το ποσοστό που παίρνει η εταιρεία τους από κάθε δουλειά ή να υπογράφουν πολύ γρήγορα τα δικαιώματα χρήσης της εικόνας τους χωρίς να διαπραγματευτούν όρια ή αποζημίωση.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bilel Ben Ahmed (@bilelbenahmed)

Η δωρεάν εργασία

Πολλοί δέχονται επίσης να ποζάρουν χωρίς αμοιβή για ορισμένες εκδόσεις, ελπίζοντας ότι η προβολή θα τους εξασφαλίσει αργότερα προσοδοφόρες διαφημιστικές καμπάνιες.

«Αυτού του είδους η δωρεάν εργασία είναι εντελώς παράνομη, και όμως έχει γίνει η νόρμα», επεσήμανε ο Ben Ahmed. «Δεν μπορώ να παραπονεθώ, είχα μια καλή οικονομική υποστήριξη στο μόντελινγκ, κάτι που μου επέτρεψε να πληρώσω τις σπουδές μου και να βοηθήσω τους γονείς μου. Αλλά έζησα και μια φωτογράφιση στους 5°C, μισόγυμνος, χωρίς φαγητό στις 4 το απόγευμα, χωρίς κανείς να βλέπει κάτι κακό σε αυτό».

Οι αναρτήσεις του, στις οποίες εξηγεί άρθρα του γαλλικού εργατικού κώδικα ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα μπορούσαν εύκολα να επεκταθούν για να βοηθήσουν και άλλα επαγγέλματα – στιλίστες, φωτογράφους και μακιγέρ.

«Μου αρέσει η ιδέα του να έχω πολλές ζωές» είπε. «Ίσως σε 10 ή 20 χρόνια να είμαι ακόμα δικηγόρος, αλλά θα μπορούσα εξίσου καλά να είμαι και αποπυρηνωτής ελιών! Ή ποιος ξέρει, μπορεί να επιστρέψω στο μόντελινγκ ως senior».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Bilel Ben Ahmed (@bilelbenahmed)

*Με στοιχεία από lemonde.fr