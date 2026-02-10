magazin
Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
10.02.2026 | 15:49
– Προσοχή – Νέα ανάκληση παρτίδων προϊόντων βρεφικού γάλακτος
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΧΙΟΣ
# ΙΡΑΝ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του
The Good Life 10 Φεβρουαρίου 2026, 20:10

Από τη Μόδα στο Δίκαιο – Το μοντέλο που έγινε δικηγόρος για να συμβουλεύει τους πρώην συνάδελφους του

Ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed, πρώην μοντέλο, άφησε τις πασαρέλες για να γίνει δικηγόρος στο Λουξεμβούργο. Ωστόσο, ο Γάλλος δεν είχε καμία πρόθεση να κόψει τους δεσμούς με το προηγούμενο επάγγελμά του: τώρα χρησιμοποιεί τις νομικές του γνώσεις για να συμβουλεύει τους πρώην συναδέλφους του.

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Spotlight

Για την τελευταία του εμφάνιση στην πασαρέλα μετά από επτά χρόνια καριέρας ως μοντέλο, ο 32χρονος Bilel Ben Ahmed φόρεσε μαύρο παντελόνι, ένα πορφυρό σακάκι με χρυσά κουμπιά και ένα μεγάλο κολιέ από μαργαριτάρια στο λαιμό του, σε έναν όμορφο κοινόχρηστο κήπο στο βόρειο Παρίσι, μια Κυριακή του Σεπτεμβρίου 2025.

Άφησε πίσω του τις διαφημιστικές καμπάνιες των Levi’s, A.P.C. και Lanvin, τις επιδείξεις μόδας για τους Marni, Lemaire και Burç Akyol, το χαρακτηριστικό του σούφρωμα των χειλιών στα περιοδικά και τους πέντε ατζέντηδες που τον εκπροσωπούσαν στο Παρίσι, το Βερολίνο, τη Ρώμη, τη Μαδρίτη και το Τόκιο.

«Η ρόμπα, ρόμπα»

Από τις 16 έως τις 25 Ιανουαρίου, παρακολούθησε από μακριά τις εβδομάδες μόδας ανδρών στο Μιλάνο και το Παρίσι, χωρίς να πατήσει πλέον στις πασαρέλες.

Ο Ben Ahmed άλλαξε πορεία. Τους τελευταίους τέσσερις μήνες, το πρώην μοντέλο, με πτυχίο στο ποινικό και εμπορικό δίκαιο, εργάζεται ως δικηγόρος στο Δικηγορικό Σύλλογο του Λουξεμβούργου.

«Όχι πια φωτογραφήσεις, αλλά η ρόμπα, ρόμπα» αστειεύτηκε στο Instagram, μοιράζοντας μια φωτογραφία του με την τήβεννο του δικηγόρου, σε μια αναφορά στους στιλίστες και τους σχεδιαστές που τόσο συχνά τον έντυναν με φούστες, ρόμπες και ακόμη και πριγκιπικά φορέματα.

Αφού o Ben Ahmed πληρώθηκε για να δανείσει το απαθές, σιωπηλό πρόσωπό του, τώρα υπερασπίζεται υποθέσεις, μιλώντας με σαφήνεια και ζωντανές χειρονομίες

«Να στέκομαι όρθιος»

«Με την πάροδο του χρόνου, οι άνθρωποι άρχισαν να με αποκαλούν “κύριο Ρόμπα”» είπε στη Le Monde γελώντας, ενώ επισκεπτόταν το Παρίσι στις αρχές Ιανουαρίου, πίνοντας τον καφέ του.

Αφού o Ben Ahmed πληρώθηκε για να δανείσει το απαθές, σιωπηλό πρόσωπό του, τώρα υπερασπίζεται υποθέσεις, μιλώντας με σαφήνεια και ζωντανές χειρονομίες. Χειρίζεται υποθέσεις απάτης και εταιρικών διαφορών για ένα δικηγορικό γραφείο στο Λουξεμβούργο με το κατάλληλο όνομα Savile Law – ένα λογοπαίγνιο με το Savile Row, την οδό του Λονδίνου όπου βρίσκονται οι κορυφαίοι ράφτες της Βρετανίας.

«Η ευγλωττία στηρίζεται σε τρεις πυλώνες: ήθος, πάθος και λογική – δηλαδή, συμπεριφορά, συναίσθημα και επιχειρηματολογία» εξήγησε ο Ben Ahmed. «Το μόντελινγκ με βοήθησε προφανώς με το ήθος. Παρουσιάζοντας τον εαυτό μου στον κόσμο, να στέκομαι όρθιος».

Ποδόσφαιρο και κεμπάπ

Τα τελευταία χρόνια, έχει μάθει να κινείται μεταξύ δύο κόσμων. «Μπορούσα να περάσω μια μέρα δοκιμάζοντας ρούχα στα γραφεία της Vuitton, ενώ ο Pharrell Williams, ο δημιουργικός διευθυντής των ανδρικών συλλογών, μου έπαιζε κομμάτια που συνέθετε με τον Tyler, The Creator, και την επόμενη μέρα να είμαι ασκούμενος βοηθός σε μια ποινική δίκη για διακίνηση ναρκωτικών».

Μεγαλωμένος σε ένα συγκρότημα κοινωνικών κατοικιών στο Les Lilas, ένα προάστιο στα βόρεια του Παρισιού, από μια μητέρα η οποία εργαζόταν ως νταντά και έναν πατέρα, υπεύθυνο ασφαλείας, θυμάται «μια αυστηρή και ευτυχισμένη παιδική ηλικία που πέρασε παίζοντας ποδόσφαιρο και τρώγοντας κεμπάπ».

Ο Ben Ahmed ανακαλύφθηκε για πρώτη φορά από τον σκηνοθέτη Stéphane Gaboué το 2018, αργά ένα βράδυ κοντά στην Place de la Concorde στο Παρίσι.

«Η μητέρα μου, που γεννήθηκε στην Τυνησία, ήταν για λίγο μοντέλο στη Μέση Ανατολή τη δεκαετία του 1980. Αλλά για καριέρα ούτε λόγος» αστειεύεται.

Η νεανική του εμφάνιση του Ben Ahmed, το ύψος του 1,83 μ., το νούμερο 46 στα παπούτσια, τα σγουρά μαλλιά και αυτό που οι άνθρωποι αποκαλούσαν «φυσική αδιαφορία» μέτρησαν όλα υπέρ του.

Σεζόν με τη σεζόν, έγινε ένα από τα λίγα μοντέλα βορειοαφρικανικής καταγωγής που εμφανίζονταν τακτικά σε μια διεθνή βιομηχανία όπου τα αραβικά χαρακτηριστικά είναι υποεκπροσωπημένα.

«Ένας τρόπος να ενισχύσεις το επιχείρημά σου είναι να αναρωτιέσαι μετά από κάθε πρόταση: Γιατί; Στην μόδα, όταν ρωτούσα τους ανθρώπους πώς λειτουργούσε το σύστημα, συχνά άκουγα: “Έτσι είναι τα πράγματα”. Αλλά στο δίκαιο, το “έτσι είναι τα πράγματα” δεν υπάρχει»

Photo: saywho.co.uk

Συνθήκες εργασίας

Στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από λίγες μόνο εβδομάδες στη νέα του ζωή στο Λουξεμβούργο, διέγραψε τις φωτογραφίες από τον λογαριασμό του στο Instagram: την αξέχαστη φωτογράφιση στο όρος Φούτζι, την καμπάνια Marc O’Polo που γυρίστηκε στη Σλοβενία και έβαλε το πρόσωπό του σε στάσεις λεωφορείων σε όλο το Παρίσι.

Στη θέση τους, άρχισε να δημοσιεύει σύντομα, εκπαιδευτικά νομικά posts. Μοιράστηκε μερικές βασικές αρχές για επίδοξα μοντέλα – έναν τρόπο να γεφυρώσει την παλιά και τη νέα του ζωή,  την κατανόηση του ελάχιστου μισθού, των βασικών στοιχείων των συμβολαίων και των συνθηκών εργασίας στις οποίες έχουν δικαίωμα τα μοντέλα.

«Ένας τρόπος να ενισχύσεις το επιχείρημά σου είναι να αναρωτιέσαι μετά από κάθε πρόταση: Γιατί; Στην μόδα, όταν ρωτούσα τους ανθρώπους πώς λειτουργούσε το σύστημα, συχνά άκουγα: “Έτσι είναι τα πράγματα”. Αλλά στο δίκαιο, το “έτσι είναι τα πράγματα” δεν υπάρχει» λέει ο Ben Ahmed.

Στον κλάδο αυτό, είναι συνηθισμένο τα νέα μοντέλα να μην γνωρίζουν το ποσοστό που παίρνει η εταιρεία τους από κάθε δουλειά ή να υπογράφουν πολύ γρήγορα τα δικαιώματα χρήσης της εικόνας τους χωρίς να διαπραγματευτούν όρια ή αποζημίωση.

Η δωρεάν εργασία

Πολλοί δέχονται επίσης να ποζάρουν χωρίς αμοιβή για ορισμένες εκδόσεις, ελπίζοντας ότι η προβολή θα τους εξασφαλίσει αργότερα προσοδοφόρες διαφημιστικές καμπάνιες.

«Αυτού του είδους η δωρεάν εργασία είναι εντελώς παράνομη, και όμως έχει γίνει η νόρμα», επεσήμανε ο Ben Ahmed. «Δεν μπορώ να παραπονεθώ, είχα μια καλή οικονομική υποστήριξη στο μόντελινγκ, κάτι που μου επέτρεψε να πληρώσω τις σπουδές μου και να βοηθήσω τους γονείς μου. Αλλά έζησα και μια φωτογράφιση στους 5°C, μισόγυμνος, χωρίς φαγητό στις 4 το απόγευμα, χωρίς κανείς να βλέπει κάτι κακό σε αυτό».

Οι αναρτήσεις του, στις οποίες εξηγεί άρθρα του γαλλικού εργατικού κώδικα ή συλλογικές συμβάσεις εργασίας, θα μπορούσαν εύκολα να επεκταθούν για να βοηθήσουν και άλλα επαγγέλματα – στιλίστες, φωτογράφους και μακιγέρ.

«Μου αρέσει η ιδέα του να έχω πολλές ζωές» είπε. «Ίσως σε 10 ή 20 χρόνια να είμαι ακόμα δικηγόρος, αλλά θα μπορούσα εξίσου καλά να είμαι και αποπυρηνωτής ελιών! Ή ποιος ξέρει, μπορεί να επιστρέψω στο μόντελινγκ ως senior».

*Με στοιχεία από lemonde.fr

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

Ευρωπαϊκή Ένωση: Το μυστικό όπλο για να αποκλείσει τις κινεζικές εταιρείες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Habit stacking: Το απλό «μυστικό» που κάνει τις υγιεινές συνήθειες να κρατάνε

Κοινωνία
Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

Υπόθεση Παναγόπουλου: Οξύνεται η κρίση – Στα πρόθυρα της διάσπασης η ΠΑΣΚΕ

inWellness
inTown
Stream magazin
«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» – Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά
Πρώιμος incel 10.02.26

«Αν δεν έγραφα για αυτόν, φοβάμαι ότι θα γινόμουν σαν αυτόν» - Ο σεναριογράφος του Taxi Driver πενήντα χρόνια μετά

Ο σεναριογράφος της κλασικής πλέον ταινίας Taxi Driver, Πολ Σρέιντερ, μιλάει για την έμπνευση και την κληρονομιά του εμπρηστικού εφιάλτη του Μάρτιν Σκορσέζε στη Νέα Υόρκη.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία
Στέμμα 09.02.26

Η πτώση του οίκου των Γλύξμπουργκ: Βιασμοί, Έπσταϊν, και ο σαμάνος που επέστρεψε από τους νεκρούς κλυδωνίζουν τη Νορβηγία

Ο Οίκος των Γλύξμπουργκ κυβερνά τη Νορβηγία από το 1905. Ωστόσο, μετά τα απανωτά σκάνδαλα, το μέλλον της μοναρχίας στη χώρα αμφισβητείται καθολικά

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate – Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ
Βετεράνος 09.02.26

Ο τελευταίος δεσμός με το Watergate - Απολύθηκε από την εφημερίδα Washington Post μετά από 60 χρόνια ρεπορτάζ

Ο Martin Weil είναι ένας από τους εκατοντάδες που απολύθηκαν από την εφημερίδα The Washington Post. Εργάστηκε εκεί, στον τομέα των τοπικών ειδήσεων από το 1965, κι έγινε μάρτυρας της ανόδου της εφημερίδας και τώρα της συρρίκνωσής της.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της
Icon 09.02.26

Ιδού γιατί η Twiggy εξακολουθεί να είναι το απόλυτο supermodel της Βρετανίας στα 76 της

Δεν έχει νόημα να πούμε «η Twiggy επέστρεψε», γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν έφυγε ποτέ. Η νέα καμπάνια της Burberry μας θύμισε κάτι που η Βρετανία γνωρίζει από πάντα: ότι η Dame Lesley Lawson, με το κούρεμα που έφερε στη μόδα τα φράντζα και το σώμα που έφερε στη μόδα τις δίαιτες, παραμένει το πιο αγαπητό και διαχρονικό supermodel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»
Το σκοτεινό Χόλιγουντ 08.02.26

Κέρδος έναντι της Τέχνης – Ο Κόπολα παρέμεινε οραματιστής, οι Λούκας και Σπίλμπεργκ «εξαπατήθηκαν»

Αγωνιζόμενος για τον δημιουργικό έλεγχο, ο δημιουργός του Star Wars, Τζορζ Λούκας, έδειξε κατά λάθος στα στούντιο πώς να χτίσουν αυτοκρατορίες που δίνουν προτεραιότητα στο κέρδος έναντι της τέχνης –αυτό, τουλάχιστον υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο βάζοντας στην αφήγησή του τον ρόλο του Σπίλμπεργκ και του Λούκας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του
Σαν σαπουνόπερα 07.02.26

Η αγάπη του Καρόλου Ντίκενς για τη Μαίρη Χόγκαρθ, την αδελφή της συζύγου του

Μια έκθεση στο μουσείο του κλασικού συγγραφέα Καρόλου Ντίκενς, στο Λονδίνο, επικεντρώνεται στις γυναίκες της ζωής και του έργου του -και τις τρεις αδερφές που συνέβαλλαν στη διαμόρφωση αυτών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής
Συν μερικές ακόμα στολές 07.02.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες 2026: Η ιστορία πίσω από τον σχεδιασμό των εντυπωσιακών στολών της Αϊτής

Τα ρούχα έχουν σχεδιαστεί από την Ιταλο-Αϊτινή σχεδιάστρια Stella Jean, η οποία σχεδίασε επίσης τις στολές της ομάδας για τους Θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση
Culture Live 07.02.26

Το μάθημα των Αζτέκων: Πώς η εξουσία του φόβου και του εξαναγκασμού οδηγεί στην κατάρρευση

Η ιστορία της πτώσης των Αζτέκων αποκαλύπτει πώς μια αυτοκρατορία με στρατιωτική ισχύ και πλούτο κατέρρευσε επειδή κυβέρνησε μέσω φόβου, αφήνοντας συμμάχους να γίνουν εχθροί την κρίσιμη στιγμή

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ
Εποχή του Χαλκού 06.02.26

Η Τροία δεν ήταν πόλη πολέμου: Πώς άντεξε αιώνες πριν καεί ολοσχερώς μέσα σε ένα βράδυ

Πολύ πριν ο Όμηρος καθιερώσει την εικόνα της φλεγόμενης Τροίας, η πόλη λειτουργούσε ως σταθερός κόμβος συνεργασίας και εμπορίου. Ανάλυση του Στέφαν Μπλουμ δείχνει γιατί η ειρήνη, όχι ο πόλεμος, εξηγεί τη μακρά της αντοχή.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ
«Η δίκη του αιώνα» 05.02.26

Το σεξουαλικό σκάνδαλο που διέλυσε την καριέρα του Τζέρεμι Θορπ και «σφράγισε» την πρωθυπουργία της Θάτσερ

Ένα θαμμένο για χρόνια σεξουαλικό σκάνδαλο, μια παράνομη σχέση, μια αποτυχημένη συνωμοσία και ένας νεκρός σκύλος οδήγησαν τον ηγέτη των Βρετανών Φιλελευθέρων στη «δίκη του αιώνα» και στην πολιτική του πτώση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ
Stories 05.02.26

Ο άνθρωπος που οραματίστηκε τη νύχτα και όρισε τη διασκέδαση για τέσσερις δεκαετίες: Ο «θρύλος» Λάκης Ραπτάκης δεν μένει πια εδώ

Για περισσότερα από 40 χρόνια συνέδεσε το όνομά του με τη διασκέδαση, τους διάσημους, τα μαγαζιά που έγραψαν ιστορία. Ο Λάκης Ραπτάκης, ο θρύλος της νυχτερινής ζωής της Ελλάδας, «έφυγε» από τη ζωή.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ
Όλο ανατροπές 05.02.26

«Δυσάρεστος μ@λ@κ@ς, μοιχός επικών διαστάσεων» – Brexit, μια νεκρή έγκυος και η μεταθανάτια αποκαθήλωση του Τζον Λε Καρέ

Πίσω από την αίγλη των μεγάλων τηλεοπτικών παραγωγών και το κύρος ενός παγκόσμιου λογοτεχνικού φαινομένου, κρύβεται η σκιά ενός ανθρώπου που μετέτρεψε την προδοσία σε προσωπική τέχνη γράφει ο βιογράφος του Άνταμ Σίσμαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ
Ρουά ματ 04.02.26

Ξεκίνησε το σκάκι στα 5 της, ήταν βασίλισσα στα 12 – Το «πείραμα» που νίκησε Καρπόφ και Κασπάροφ

Η Judit Polgar (Γιούντιτ Πόλγκαρ) έπρεπε να προπονείται μέρα και νύχτα από την ηλικία των πέντε ετών. Παρά το «δολοφονικό» της ένστικτο, παραμένει μια ολοκληρωμένη προσωπικότητα - η νέα ταινία του Netflix καταδύεται στην ιδιοφυΐα από την Ουγγαρία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Λονδίνο: Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο – Αναζητείται ο έφηβος δράστης
Κόσμος 10.02.26

Δύο μαθητές τραυματίστηκαν μετά από επίθεση με μαχαίρι σε σχολείο - Αναζητείται ο έφηβος δράστης

Σοβαρό περιστατικό ενδοσχολικής βίας στο βόρειο Λονδίνο, όταν δύο μαθητές 12 και 13 ετών μαχαιρώθηκαν, με την αστυνομία να αναζητά έναν έφηβο που φέρεται να είναι ο δράστης

Σύνταξη
Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»
Μπάσκετ 10.02.26

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ στηρίζει τον Ιτούδη: «Καλύτερα να αλλάξω παίκτες παρά προπονητή»

Ο πρόεδρος της Χάποελ Τελ Αβίβ, Οφέρ Γιανάι τοποθετήθηκε υπέρ του Δημήτρη Ιτούδη, ενώ άσκησε δριμεία κριτική στους παίκτες για την πτωτική πορεία της ομάδας το τελευταίο διάστημα.

Σύνταξη
Άρτα: Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της – Τι αναφέρει η ιατροδικαστική
Στην Αρτα 10.02.26

Αυτή είναι η αιτία θανάτου της 35χρονης που πέθανε ένα θήλαζε το μωρό της - Τι αναφέρει η ιατροδικαστική

Η 35χρονη είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί της πριν από περίπου 15 ημέρες. Ζούσε στην Άρτα με τον σύζυγό της, γνωστό γιατρό της περιοχής, και τα δύο τους παιδιά.

Σύνταξη
Τέμπη: Τρία χρόνια από την τραγωδία – Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις
Παννατική απεργία 10.02.26

Τρία χρόνια από την τραγωδία των Τεμπών - Το κάλεσμα για μαζικές συγκεντρώσεις

Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς, σε όλη την Ελλάδα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα
Με το βλέμμα στα διόδια... 10.02.26

Ο Τραμπ απειλεί να μπλοκάρει το άνοιγμα γέφυρας που συνδέει ΗΠΑ-Καναδά – Ζητά μερίδιο από τα έσοδα

«Οι δασμοί που μας χρεώνει ο Καναδάς για τα γαλακτοκομικά μας προϊόντα είναι, εδώ και πολλά χρόνια, απαράδεκτοι», είπε ο Τραμπ. Και ζητά από την Οτάβα «τη Δικαιοσύνη και τον Σεβασμό που μας αξίζει»

Σύνταξη
Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»
Ποδόσφαιρο 10.02.26

Τόνι Κρόος: «Χωρίς τον Ρονάλντο, κανείς δεν θα έβλεπε το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας»

Στο πλευρό του Ρονάλντο, ο πρώην συμπαίκτης του στη Ρεάλ Μαδρίτης, σχετικά με το διαμάχη που έχει διοίκηση του Σαουδαραβικού ποδοσφαίρου και τους ανθρώπους του Public Investment Fund (PIF).

Αλέξανδρος Κωτάκης
Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς
Fizz 10.02.26

Χάρις Αλεξίου: Αν ζούσες συνέχεια με τον έρωτα θα ήσουν ένας παλαβός, πρέπει να πάμε παρακάτω, να αγαπήσουμε και αλλιώς

«Πάνω στο πένθος του έρωτα δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε. Μόνο όταν είσαι σε ισορροπία με τον εαυτό σου μπορείς να δημιουργήσεις», δήλωσε μεταξύ άλλων η Χάρις Αλεξίου

Σύνταξη
Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 10.02.26

Ποιος φοβάται τον Ευάγγελο Βενιζέλο; – Γιατί τον στοχοποιεί το Μαξίμου

Γιατί το μέγαρο Μαξίμου βάζει στο στόχαστρο τον πρώην αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Σαμαρά - Βενιζέλου. Η παρέμβαση - καταπέλτης του Ευάγγελου Βενιζέλου κατά της κυβέρνησης για τη συνταγματική αναθεώρηση και τα τρία επίπεδα στα οποία πλήττει τη στρατηγική Μητσοτάκη γύρω από τις προωθούμενες αλλαγές στο Σύνταγμα

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του
Ελλάδα 10.02.26

Προφυλακίστηκε ο σμήναρχος που κατηγορείται για κατασκοπεία – Δηλώνει ανακουφισμένος με τη σύλληψή του

Ο σμήναρχος φέρεται να κατονόμασε τρία άτομα που εμπλέκονται στην υπόθεση - Οι δικηγόροι του δήλωσαν, ότι ο πελάτης τους αισθάνεται «ανακουφισμένος» μετά τη σύλληψή του από τις αρχές.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ
On Field 10.02.26

Ο Μαγκουάιρ εξηγεί την κίνηση – ματ του Κάρικ και «δικάζει» τον Αμορίμ

Ο κεντρικός αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ είχε μόνο καλά λόγια να πει για τον υπηρεσιακό τεχνικό της ομάδας του και αποκάλυψε το «κλειδί» για να επιστέψουν τα χαμόγελα στο Ολντ Τράφορντ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση
Ελλάδα 10.02.26

Χανιά: Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος και οι επαφές με τη ρωσόφωνη μαφία – Βίντεο ντοκουμέντο από την εμπρηστική επίθεση

Ο Ρώσος φέρεται να ήρθε σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη και να οργάνωσε την εμπρηστική επίθεση στα Χανιά για να εκφοβίσει την πρώην σύντροφό του με την οποία έχει οικονομικές διαφορές

Σύνταξη
Κομισιόν: Ερώτηση ευρωβουλευτών για το ναυάγιο στη Χίο – Ζητούν απαντήσεις σε τρία κρίσιμα ζητήματα
Κόσμος 10.02.26

Ερώτηση ευρωβουλευτών στην Κομισιόν για το ναυάγιο στη Χίο - Ζητούν να απαντήσει σε τρία κρίσιμα ζητήματα

Δεκαπέντε ευρωβουλευτές από τρεις πολιτικές ομάδες, με πρωτοβουλία του αντιπροέδρου της Left, Κώστα Αρβανίτη, ζητούν απαντήσεις από την Κομισιόν για τον θάνατο 15 ανθρώπων στη Χίο, το ρόλο της Frontex και τις ευρωπαϊκές ευθύνες.

Σύνταξη
Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα
Σκάνδαλο Έπσταϊν 10.02.26

Στάρμερ: Δεν θα εγκαταλείψω ποτέ την εντολή που μου δόθηκε να αλλάξω αυτή τη χώρα

Η υπόθεση Μάντελσον οδήγησε στην αποχώρηση δύο πολύ στενών συνεργατών του Κιρ Στάρμερ, ενώ και άλλα κεφάλια μπορεί να πέσουν, όπως αυτό του γραμματέα του υπουργικού συμβουλίου

Σύνταξη
Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν
«Είπε ψέματα» 10.02.26 Upd: 19:54

Αμερικανοί κοινοβουλευτικοί ζητούν την παραίτηση του υπουργού Εμπορίου Λάτνικ – Έκανε δουλειές με τον Έπσταϊν

Τα αρχεία της υπόθεσης Έπσταϊν αντέκρουσαν τους προηγούμενους ισχυρισμούς του Λάτνικ ότι είχε διακόψει τους δεσμούς του με τον Έπσταϊν πριν από περισσότερες από δύο δεκαετίες.

Σύνταξη
Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν – Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ
Τα βλέμματα στην Άγκυρα 10.02.26

Το πρόγραμμα της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν - Εκτός ατζέντας η οριοθέτηση ΑΟΖ

Ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της συνάντησης του Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Με χαμηλές προσδοκίες προσέρχεται η Ελλάδα στο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας που θα διεξαχθεί στην Τουρκία.

Σύνταξη
Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν
Σοβαρή ανησυχία 10.02.26

Παρέμβαση Καρόλου για τον Άντριου: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με τις αρχές για τις αποκαλύψεις Έπσταϊν

Για πρώτη φορά στον νέο γύρο αποκαλύψεων της υπόθεσης Έπσταϊν, ο βασιλιάς Κάρολος παρεμβαίνει δημόσια, δηλώνοντας ότι τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ είναι έτοιμα να στηρίξουν την αστυνομία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές
«Προσκλητήριο ανευθυνότητας» 10.02.26

«Αδράνησαν για τις υποκλοπές, η συγκάλυψη έγινε συνώνυμο του σκανδάλου», κατήγγειλε ο Ζαχαρίας Κεσσές

Ποταμός ο συνήγορος υποστήριξης της κατηγορίας, Ζαχαρίας Κεσσές, στην αγόρευσή του στη δίκη για τις υποκλοπές. Ζήτησε την παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων ώστε να γίνει «η αρχή της επαναφοράς του αυτονοήτου, της λειτουργίας του κράτους δικαίου απέναντι ακόμη και στους πιο διαπλεκόμενους και ισχυρούς»

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Αγορά εργασίας: Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα – Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν
Οικονομία 10.02.26

Ο κόσμος γύρισε… ανάποδα - Οι άνεργοι πληρώνουν για να προσληφθούν

Είναι πραγματικά «τρελό» θα μπορούσε να πει κανείς αυτό που συμβαίνει στην αγορά εργασίας σήμερα. Οι πρόσφατες αναφορές δείχνουν μια πλήρη αντιστροφή των όρων: οι υποψήφιοι είναι τόσο απελπισμένοι από το «ghosting» και τα «φίλτρα» της Τεχνητής Νοημοσύνης, που πλέον πληρώνουν οι ίδιοι για να βρουν δουλειά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης
Ελλάδα 10.02.26

Λόρα: Δείγμα DNA από τη μητέρα της ζήτησαν οι γερμανικές Αρχές – Στη Γερμανία ο πατέρας της 16χρονης

Μεγάλα γερμανικά μέσα ασχολούνται σχεδόν καθημερινά με την εξαφάνιση της 16χρονης - Παράλληλα, αμέτρητες είναι οι αναρτήσεις στα social media από απλό κόσμο στην Γερμανία που εθελοντικά ψάχνει για τη Λόρα

Σύνταξη
«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»
Μπάσκετ 10.02.26

«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

«Οι υπερβολικές απαιτήσεις του Λάιλς για την ανανέωση συμβολαίου, σε συνδυασμό με τις προτάσεις που έχει από Ευρωλίγκα και NBA Χεζόνια, περιπλέκουν τα πράγματα για τη Ρεάλ Μαδρίτης».

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο
Κόσμος 10.02.26

Εφαρμογή της ΕΕ για τα θύματα cyberbullying – Σχέδιο δράσης για την προστασία των νέων στο διαδίκτυο

Η ΕΕ στοχεύει σε ένα πιο ενιαίο μέτωπο κατά του κυβερνοεκφοβισμού, με τα κράτη μέλη να καλούνται να αναπτύξουν ολοκληρωμένα εθνικά σχέδια και να χρησιμοποιούν κοινό ορισμό του cyberbullying

Σύνταξη
Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών
Ζήτημα επαγγελματισμού 10.02.26

Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI πάνε σε απεργία – Αιτία, γκάφες στη μετάδοση της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών

Στο επίκεντρο των επικρίσεών τους είναι το διευθυντής της RAI Sport, Πάολο Πετρέκα. Κατά τη μετάδοση έκανε μια σειρά από λάθη και γκάφες, μη αναγνωρίζοντας μεταξύ άλλων την πρόεδρο της ΔΟΕ.

Σύνταξη
Must Read
Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Άνοιξε τον ασκό των… κεφαλαίων ο MSCI, οι υπολογισμοί της JP Morgan, go west …για Energean, νέα έργα για METLEN, παράταση για Αλυκές

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο