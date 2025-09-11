«Αγαπώ πραγματικά την απλή ζωή»: Θα κρεμάσει η Κένταλ Τζένερ τα παπούτσια του μόντελινγκ;
«Μου αρέσει να ξυπνάω κάθε πρωί, να φοράω μαγιό ή φόρμες, χωρίς μακιγιάζ, και να είμαι ελεύθερη», είπε μεταξύ άλλων η Κένταλ Τζένερ σε πρόσφατη συνέντευξή της
- Καλάβρυτα: Ο ηγούμενος του Μεγάλου Σπηλαίου ήθελε να πουλήσει και… τοιχογραφίες της μονής
- Συνάντηση Κικίλια – Μπέργκαμ στα ναυπηγεία Ελευσίνας – «Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ θα συνεχιστεί»
- Το «Καταρ-στροφικό» λάθος του Ισραήλ
- Αποκαλύψεις για τον 42χρονο που συνελήφθη για βιασμό και εμπορία ανθρώπων – Τα ραντεβού της 16χρονης και η κοκαΐνη
Η Κένταλ Τζένερ, στα 29 της, αποκάλυψε σε πρόσφατη συνέντευξή της στη Vogue ότι σκέφτεται να αποσυρθεί από το μόντελινγκ και τη δημόσια ζωή, προκειμένου να αφιερωθεί σε κάτι που την παθιάζει περισσότερο: τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων.
Ανέφερε πως την ενδιαφέρει να ζει πιο απλά — να ξυπνά χωρίς μακιγιάζ, ντυμένη άνετα, να περνάει μέρες στο σπίτι της στο Λος Άντζελες, και γενικά να νιώθει «κανονική» όσο το δυνατόν περισσότερο.
View this post on Instagram
«Ορκίζομαι στον Θεό, θα τα σταματήσω όλα και θα ασχοληθώ με τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων. Δεν αστειεύομαι», είπε η Τζένερ. «Λατρεύω το περιβάλλον μου στο Λος Άντζελες, αλλά αγαπώ πραγματικά και την απλή ζωή. Μου αρέσει να ξυπνάω κάθε πρωί, να φοράω μαγιό ή φόρμες, χωρίς μακιγιάζ, και να είμαι ελεύθερη», εξήγησε.
View this post on Instagram
«Λατρεύω να πηγαίνω στους ιππικούς αγώνες ντυμένη όπως όλοι οι άλλοι, με το κράνος μου, τα γυαλιά ηλίου και τη στολή μου, και μπορώ να διαγωνίζομαι με ένα εντελώς διαφορετικό όνομα», είπε.
View this post on Instagram
Παρότι το μόντελινγκ της έχει αποφέρει τεράστια επιτυχία — είναι άλλωστε από τις υψηλότερα αμειβόμενες μοντέλα στον κόσμο — η Κένταλ Τζένερ παραδέχτηκε πως αισθάνεται πως ο χώρος αυτός δεν της δίνει τη δυνατότητα να είναι όσο δημιουργική θα ήθελε. Ενώ, μέσα από τη διακόσμηση εσωτερικών χώρων πιστεύει ότι θα έχει περισσότερη δυνατότητα να εκφράσει τις ιδέες της.
*Κεντρική Φωτογραφία: Instagram @kendalljenner
- Η ΕΦΟΑ κάλεσε τον Νόβακ Τζόκοβιτς να δώσει το «παρών» στο ΟΑΚΑ
- Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
- Ανακοινώθηκε: Στο «Μετροπολιτάνο» θα γίνει ο τελικός του Champions League το 2027 (pic)
- Συνάντηση Κικίλια – Μπέργκαμ στα ναυπηγεία Ελευσίνας – «Η συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ θα συνεχιστεί»
- Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
- Eurobasket 2025: Φαβορί η Ελλάδα σε ψηφοφορία της FIBA για την κατάκτηση του χρυσού! – Ψηφίστε
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις