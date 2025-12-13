Όλοι μιλούν για την Bhavitha Mandava – Το μοντέλο από την Ινδία που άνοιξε την επίδειξη μόδας της Chanel

Η Chanel παρουσίασε πρόσφατα τη συλλογή Métiers d’Art 2026 σε έναν εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης – μια καλά μελετημένη επιλογή που μας γύρισε πίσω στην δεκαετία του ’30, όταν η Coco Chanel βρέθηκε στην πόλη κατά τη διάρκεια ενός αέναου ταξιδιού που την οδήγησε και στο Χόλιγουντ, από όπου και άντλησε έμπνευση περπατώντας στους δρόμους.

Η επίδειξη υπογράμμισε επίσης την καλλιτεχνική μαεστρία του creative director Matthieu Blazy, ο οποίος κατάφερε να μεταφέρει τη σχέση του με την πόλη, που (τουλάχιστον κάποτε) δεν κοιμόταν ποτέ, στην πασαρέλα.

Όπως διαβάζουμε στο περιοδικό L’Officiel, στην λίστα των καλεσμένων περιλαμβάνονταν ambasador, όπως οι A$AP Rocky, G-Dragon, Tilda Swinton, Wang Yibo, Xin Zhilei, Sakura Ando και Fala Chen — αλλά, το μοντέλο που άνοιξε την επίδειξη κατάφερε να τραβήξει πάνω του όλα τα βλέμματα, όχι μονάχα για την απαράμιλλη ομορφιά του, αλλά και την ιστορία του.

Φυσικά, μιλάμε για την Bhavitha Mandava.

«Μέσα σε όλο αυτό το χάος, η πόλη με καλωσόρισε»

Σε ηλικία 25 ετών, η Bhavitha Mandava, ούσα σπουδάστρια αρχιτεκτονικής σε πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης – με ένα τεράστιο φοιτητικό δάνειο στις πλάτες της- περνούσε τον περισσότερο χρόνο της στο εργαστήριο της και το μετρό. Και, σε μια από τις καθημερινές, βαρετές, συνηθισμένες μετακινήσεις της, η ζωή της έμελλε να αλλάξει παντοτινά.

Όπως έγραψε σε ανάρτηση της στο Instagram, μόλις λίγες ημέρες μετά την επίδειξη της Chanel, «η περασμένη εβδομάδα μου φάνηκε σαν ένα όνειρο που ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έγινε πραγματικότητα[…]Πριν από δύο χρόνια, έφυγα από την Ινδία για πρώτη φορά με δύο βαλίτσες, μια καρδιά γεμάτη ελπίδα και φόβο, και ένα τεράστιο φοιτητικό δάνειο. Μετακόμισα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω για να χτίσω μια ζωή που πάντοτε ονειρευόμουν. Με κάποιο τρόπο, μέσα σε όλο αυτό το χάος, η πόλη με καλωσόρισε».

»Πριν από ένα χρόνο, στο σταθμό του μετρό Atlantic Avenue, ο scouter Showin Bishop με ανακάλυψε. Στην αρχή αρνήθηκα [οποιαδήποτε συνεργασία], αλλά συνεχίσαμε να μιλάμε. Όταν ανέφερε ότι θα μπορούσα να ξεπληρώσω το φοιτητικό μου δάνειο, ξαφνικά το όχι έγινε ίσως, εντάξει, καλά. Άνοιξαν νέοι ορίζοντες μπροστά μου. Έστειλε τις φωτογραφίες μου στην Anita Bitton μια γυναίκα που έχει βοηθήσει τόσους πολλούς ανθρώπους διαφορετικών εθνικοτήτων στον κόσμο της μόδας. Μέσω αυτής, βρέθηκα μπροστά στον Matthieu Blazy. Από τη στιγμή που τον γνώρισα, ο κόσμος μου φαίνεται πιο φωτεινός, πιο απαλός».

Η καριέρα της Bhavitha Mandava ως μοντέλο ξεκίνησε με την επίδειξη μόδας Spring/Summer 2025 της Bottega Veneta, όπου συνεργάστηκε με τον Matthieu Blazy, ο οποίος ήταν creative director του οίκου από το 2021 έως και το 2024.

«Ήθελαν μόνο να βρω την ευτυχία και την ηρεμία στην απλότητα»

Όταν ο Blazy μετακόμισε στη Chanel, το ίδιο έκανε και η Mandava. Περπάτησε στην επίδειξη μόδας Spring/Summer 2026 της Chanel και τελικά επέστρεψε στο «σημείο εκκίνησης» της στη Νέα Υόρκη για να ανοίξει την Métiers d’Art 2026.

«Μετά το ντεμπούτο μου [στο χώρο της μόδας], δούλευα το πρωί, παρακολουθούσα μαθήματα το απόγευμα, έκανα τα μαθήματά μου το βράδυ και κάθε Σαββατοκύριακο πετούσα για την Ευρώπη για να δουλέψω ως μοντέλο. Σε όλους όσους με υποστήριξαν, από τους συμφοιτητές μου και τους συναδέλφους μου μέχρι τους καθηγητές, τους διευθυντές casting, τους creative director, τους γονείς μου και τους φίλους μου στην πατρίδα, θα κουβαλάω πάντα μαζί μου την καλοσύνη σας. Οι γονείς μου δεν μου ζήτησαν ποτέ να κυνηγήσω την τέλεια καριέρα. Ήθελαν μόνο να βρω την ευτυχία και την ηρεμία στην απλότητα. Κάπως όμως, με βρήκε», ανέφερε το μοντέλο στην ανάρτηση της.

Η ιστορία της Bhavitha Mandava φαντάζει σαν να έχουμε πάει στο σινεμά και να παρακολουθούμε τα πρώτα λεπτά μιας ταινίας με πολύ ενδιαφέρουσα πλοκή. Δεν ξέρουμε ακόμα τι θα συμβεί και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να γνωρίζουμε το φινάλε. Ωστόσο, το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά το πρωτοποριακό της ντεμπούτο στη Chanel και την ταχεία άνοδο της στην βιομηχανία της μόδας, η Bhavitha Mandava αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα (νέα) πρόσωπα της μόδας.

*Με πληροφορίες από: L’Officiel