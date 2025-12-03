Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy. Ήταν μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Στο κέντρο της πόλης, κάτω από το 168 Bowery — κυριολεκτικά στην εγκαταλελειμμένη πλατφόρμα του σταθμού Bowery, όπου ο Tom Ford παρουσίασε την επίδειξη της άνοιξης του 2020 — καλεσμένοι όπως οι πρεσβευτές της μάρκας A$AP Rocky και Margaret Qualley, η Tilda Swinton, η Kristen Stewart, η Solange, G. Dragon, Jessie Buckley, Linda Evangelista, Dapper Dan, Charlotte Casiraghi, Rose Byrne, Riley Keough, Jon Bon Jovi και πολλοί άλλοι επιβιβάστηκαν στο τρένο «C» της Chanel καθώς οι ήχοι του μετρό βουίζαν.

«Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά το μετρό»

«Αυτή είναι η στάση μου, η στάση της Chanel», αστειεύτηκε η ηθοποιός Jenny Slate, καθισμένη στην πρώτη σειρά με ένα τζάκετ από τουίντ και χακί παντελόνι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά το μετρό και ήταν το όνειρό μου να δω κάθε ντύσιμο και κάθε εκδοχή της γυναίκας που είμαι — μερικές φορές είμαι μαμά, μερικές φορές είμαι υπέροχη με ένα φόρεμα για χορό, και είμαι στο μετρό», είπε η Emily Ratajkowski για την πρώτη της συμμετοχή σε επίδειξη μόδας της Chanel.

«Με ενέπνευσε να πάω σπίτι και να προσπαθήσω να αντιγράψω τα looks που είδα. Το ημιδιαφανές αδιάβροχο με την παγιέτα κάτω από αυτό — μου άρεσαν πολύ τα μοτίβα και τα χρώματα».

Όλα φωνάζουν Νέα Υόρκη (και Παρίσι)

Πάνω από το έδαφος, οι πελάτες της Chanel ντυμένοι με τα καλά τους, οι διασημότητες και το κοινό της μόδας αντιμετώπισαν τη βροχή περνώντας από πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας στη νοτιοδυτική γωνία της Kenmare Street και της Bowery. Μόλις μπήκαν μέσα και κατέβηκαν τις σκάλες, η υπόγεια πλατφόρμα της Chanel συνδύαζε το Παρίσι, το κέντρο της Νέας Υόρκης και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσα τους.

Πριν από την επίδειξη, το μετρό έπαιξε στο φόντο ενός βίντεο-teaser της επίδειξης, μαζί με την Qualley και τον A$AP Rocky, σε όλη τη διάρκεια της ρομαντικής κωμωδίας του Michel Gondry, ενώ η ειδική εφημερίδα του οίκου «La Gazette» — με συνεντεύξεις με τον Blazy, προφίλ των τεχνιτών του Maison d’Art, γρίφους και άλλα — αποτέλεσε μέρος μιας σειράς προσκλήσεων και prop.

Η έμπνευση του Μεγάλου Μήλου κι ένας Spiderman

«Η συλλογή έχει πολύ χαρακτήρα» είπε ο Blazy στη συνέντευξή του, αναφέροντας ως πηγές έμπνευσης μια δημοσιογράφο της δεκαετίας του ’70 και μια επιχειρηματία της δεκαετίας του ’80, καθώς και την πρώτη επίσκεψη της Gabrielle Chanel στην Αμερική το 1931 για να δημιουργήσει κοστούμια για τον κινηματογράφο, αλλά και σύγχρονες προσωπικότητες, «από παιδιά και φοιτητές έως παγκόσμιους ηγέτες», θεατές όπερας με φορέματα και έναν μοναδικό «Spiderman» με κοστούμι που συνάντησε κατά τη διάρκεια μιας από τις διαδρομές του με το μετρό από το Times Square προς το κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια των ετών που εργάστηκε στη Νέα Υόρκη για τους Calvin Klein και Raf Simons από το 2016 έως το 2019.

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης τον δικό της «Κλαρκ Κεντ» της Chanel, με ένα μπλε, κόκκινο και κίτρινο γραφικό πουλόβερ που ξεπρόβαλε κάτω από ένα καρό σακάκι με έντονους ώμους και καφέ παντελόνι, καθώς και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια, φτιαγμένη από λαμπερά κτίρια Empire State ανάποδα.

Μετά την επίδειξη, ο Blazy είπε ότι τον ενδιέφερε το μετρό της πόλης επειδή είναι το μέρος όπου αλληλεπιδρούν όλα τα στρώματα της κοινωνίας — από φοιτητές μέχρι μουσικούς και πρωτοπόρους

«Φορέσιμα» ρούχα

«Όταν η Gabrielle Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, πήγε στο κέντρο της πόλης και είδε γυναίκες που δεν ανήκαν στην ανώτερη τάξη να έχουν υιοθετήσει το στυλ της Chanel — δεν ήταν Chanel, αλλά έμοιαζε με Chanel. Όταν επέστρεψε στο Παρίσι, ξαφνικά είχε ξανά ενέργεια και συνέχισε να σχεδιάζει», είπε ο Blazy μετά την επίδειξη.

Αυτό τον ενέπνευσε να υιοθετήσει την τεχνική του κινηματογραφικού φακού — να υπερβάλλει ή να χαλαρώνει ελαφρώς τις σιλουέτες, όπως γίνεται με τα κοστούμια, αλλά με έναν εντελώς μοντέρνο, «φορέσιμο» τρόπο.

Στο μετρό επικρατεί η ισότητα

Η επίδειξη ξεκίνησε με μοντέλα που βγήκαν από ένα τρένο που μόλις έφτασε κι άρχισαν να περπατούν βιαστικά κατά μήκος της αποβάθρας του μετρό όπως θα έκανε οποιοσδήποτε Νεοϋορκέζος. Μετά την επίδειξη, ο Blazy είπε ότι τον ενδιέφερε το μετρό της πόλης επειδή είναι το μέρος όπου αλληλεπιδρούν όλα τα στρώματα της κοινωνίας — από φοιτητές μέχρι μουσικούς και πρωτοπόρους.

Ένα μοναδικό μέρος που δεν έχει ιεραρχία κι επικρατεί η ισότητα.

«Μου αρέσει η ιδέα να κάνω μια επίδειξη όπου τίποτα δεν είναι γραμμικό. Ήθελα να δημιουργήσω μια κατάσταση τυχαία — αυτό που βλέπουμε κάθε πρωί όταν πηγαίνουμε στη δουλειά και δεν ξέρουμε τι θα βρούμε στη γωνία. Όλοι είναι καλεσμένοι», είπε. «Αυτή η επίδειξη είναι άμεσα παιχνιδιάρικη».

Η επίδειξη κάλυψε διάφορες εποχές — από τα χτενίσματα «κυψέλη» της δεκαετίας του ’20 έως τα δυναμικά κοστούμια της δεκαετίας του ’80, με άφθονα animal prints, εμπνευσμένα από την γκαρνταρόμπα της ίδιας της Coco Chanel.

Ένα «νέο κλασικό»

Εδώ, εντυπωσιακά σύνολα από τζάκετ και φούστες από τουίντ παρουσιάστηκαν με χειροποίητα μοτίβα λεοπάρδαλης — μια νέα τεχνική — ενώ τα μεταξωτά σχέδια αποτύπωναν τη θαυμάσια υφή της γούνας Astrakhan. Υπήρχε ακόμη και μια περίπλοκη εκδοχή σε τουίντ της αφίσας της ταινίας του 1931 «Tonight or Never», για την οποία η Chanel σχεδίασε τα κοστούμια.

Τα πολυτελή πλεκτά και τα αμερικανικά αθλητικά ρούχα ήταν επίσης στο επίκεντρο, ενώ η ιδέα της «εισαγωγής ενός νέου κλασικού» προήλθε από τα νέα flannel με καρό μοτίβο και αλυσίδες στο τελείωμα — «η ιστορία της αμερικανικής Pendleton σε εκδοχή της Gabrielle», εξήγησε ο Blazy για το ενδιαφέρον του για το ύφασμα.

Μετά τον Karl Lagerfeld

«Ήταν πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε με μια άλλη ενέργεια, έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε την πόλη, μια άλλη αντίληψη από αυτή που είχαμε τον Δεκέμβριο του 2018. Ήταν το τέλος μιας εποχής, το τέλος του Karl», δήλωσε ο Bruno Pavlovsky, πρόεδρος της Chanel SAS, για την επιστροφή της εταιρείας στην επίδειξη Métiers d’Art μετά από επτά χρόνια, όταν ο Karl Lagerfeld πραγματοποίησε την επίδειξη Métiers d’Art στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η Chanel παρουσίασε τη νέα της μπουτίκ δύο επιπέδων στο κεντρικό κατάστημα Bloomingdale’s, αλλά ο Pavlovsky επεσήμανε ότι η επίδειξη στη Νέα Υόρκη είναι «πολύ μεγαλύτερη από αυτό», καθώς περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση και την κατανόηση της οπτικής των πρεσβευτών της μάρκας.

Η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη

«Είμαστε θεατές και πρέπει να αγκαλιάσουμε τον κόσμο και τους πελάτες μας παντού. Δεν πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ή να αντιγράψουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο Παρίσι ή στο Τόκιο.

»Πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη επειδή θέλουμε να γίνουμε μέρος της πόλης, της ατμόσφαιρας, της ενέργειας της πόλης. Όλα όσα κάνουμε συνδέονται με την πόλη με μια πολύ ελεύθερη ερμηνεία, που είναι η ερμηνεία του Matthieu, η ερμηνεία της Chanel», εξήγησε ο Pavlovsky.

*Με στοιχεία από wwd.com