magazin
Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
03.12.2025 | 10:08
Απαγγέλθηκαν κατηγορίες στην Μογκερίνι και τους άλλους δύο αξιωματούχους
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΓΡΟΤΕΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα
Live in Style 03 Δεκεμβρίου 2025 | 15:00

Η Chanel μετέτρεψε εγκαταλελειμμένο σταθμό του μετρό της Νέας Υόρκης σε «κινηματογραφική» πασαρέλα

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy -μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Spotlight

Η Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη με την ετήσια επίδειξη της συλλογής Métiers d’Art — την πρώτη για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του οίκου Matthieu Blazy. Ήταν μια κινηματογραφική εμπειρία που γοήτευσε την καρδιά της πόλης, προώθησε τη συνεχή ισχυρή όραση του Blazy για τον οίκο και ανέδειξε την εξειδίκευση των τεχνιτών της Chanel.

Στο κέντρο της πόλης, κάτω από το 168 Bowery — κυριολεκτικά στην εγκαταλελειμμένη πλατφόρμα του σταθμού Bowery, όπου ο Tom Ford παρουσίασε την επίδειξη της άνοιξης του 2020 — καλεσμένοι όπως οι πρεσβευτές της μάρκας A$AP Rocky και Margaret Qualley, η Tilda Swinton, η Kristen Stewart, η Solange, G. Dragon, Jessie Buckley, Linda Evangelista, Dapper Dan, Charlotte Casiraghi, Rose Byrne, Riley Keough, Jon Bon Jovi και πολλοί άλλοι επιβιβάστηκαν στο τρένο «C» της Chanel καθώς οι ήχοι του μετρό βουίζαν.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη CHANEL (@chanelofficial)

«Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά το μετρό»

«Αυτή είναι η στάση μου, η στάση της Chanel», αστειεύτηκε η ηθοποιός Jenny Slate, καθισμένη στην πρώτη σειρά με ένα τζάκετ από τουίντ και χακί παντελόνι.

«Είμαι πολύ χαρούμενη που βρίσκομαι εδώ. Χρησιμοποιώ αρκετά συχνά το μετρό και ήταν το όνειρό μου να δω κάθε ντύσιμο και κάθε εκδοχή της γυναίκας που είμαι — μερικές φορές είμαι μαμά, μερικές φορές είμαι υπέροχη με ένα φόρεμα για χορό, και είμαι στο μετρό», είπε η Emily Ratajkowski για την πρώτη της συμμετοχή σε επίδειξη μόδας της Chanel.

«Με ενέπνευσε να πάω σπίτι και να προσπαθήσω να αντιγράψω τα looks που είδα. Το ημιδιαφανές αδιάβροχο με την παγιέτα κάτω από αυτό — μου άρεσαν πολύ τα μοτίβα και τα χρώματα».

Μοντέλα παρουσιάζουν δημιουργίες κατά τη διάρκεια της επίδειξης Chanel Metiers d’art 2026 στη Νέα Υόρκη, ΗΠΑ, στις 2 Δεκεμβρίου 2025. REUTERS/Kylie Cooper

Όλα φωνάζουν Νέα Υόρκη (και Παρίσι)

Πάνω από το έδαφος, οι πελάτες της Chanel ντυμένοι με τα καλά τους, οι διασημότητες και το κοινό της μόδας αντιμετώπισαν τη βροχή περνώντας από πολλαπλά σημεία ελέγχου ασφαλείας στη νοτιοδυτική γωνία της Kenmare Street και της Bowery. Μόλις μπήκαν μέσα και κατέβηκαν τις σκάλες, η υπόγεια πλατφόρμα της Chanel συνδύαζε το Παρίσι, το κέντρο της Νέας Υόρκης και όλα όσα βρίσκονται ανάμεσα τους.

Πριν από την επίδειξη, το μετρό έπαιξε στο φόντο ενός βίντεο-teaser της επίδειξης, μαζί με την Qualley και τον A$AP Rocky, σε όλη τη διάρκεια της ρομαντικής κωμωδίας του Michel Gondry, ενώ η ειδική εφημερίδα του οίκου «La Gazette» — με συνεντεύξεις με τον Blazy, προφίλ των τεχνιτών του Maison d’Art, γρίφους και άλλα — αποτέλεσε μέρος μιας σειράς προσκλήσεων και prop.

REUTERS/Kylie Cooper

Η έμπνευση του Μεγάλου Μήλου κι ένας Spiderman

«Η συλλογή έχει πολύ χαρακτήρα» είπε ο Blazy στη συνέντευξή του, αναφέροντας ως πηγές έμπνευσης μια δημοσιογράφο της δεκαετίας του ’70 και μια επιχειρηματία της δεκαετίας του ’80, καθώς και την πρώτη επίσκεψη της Gabrielle Chanel στην Αμερική το 1931 για να δημιουργήσει κοστούμια για τον κινηματογράφο, αλλά και σύγχρονες προσωπικότητες, «από παιδιά και φοιτητές έως παγκόσμιους ηγέτες», θεατές όπερας με φορέματα και έναν μοναδικό «Spiderman» με κοστούμι που συνάντησε κατά τη διάρκεια μιας από τις διαδρομές του με το μετρό από το Times Square προς το κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια των ετών που εργάστηκε στη Νέα Υόρκη για τους Calvin Klein και Raf Simons από το 2016 έως το 2019.

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης τον δικό της «Κλαρκ Κεντ» της Chanel, με ένα μπλε, κόκκινο και κίτρινο γραφικό πουλόβερ που ξεπρόβαλε κάτω από ένα καρό σακάκι με έντονους ώμους και καφέ παντελόνι, καθώς και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια, φτιαγμένη από λαμπερά κτίρια Empire State ανάποδα.

Μετά την επίδειξη, ο Blazy είπε ότι τον ενδιέφερε το μετρό της πόλης επειδή είναι το μέρος όπου αλληλεπιδρούν όλα τα στρώματα της κοινωνίας — από φοιτητές μέχρι μουσικούς και πρωτοπόρους

YouTube thumbnail

«Φορέσιμα» ρούχα

«Όταν η Gabrielle Chanel επέστρεψε στη Νέα Υόρκη, πήγε στο κέντρο της πόλης και είδε γυναίκες που δεν ανήκαν στην ανώτερη τάξη να έχουν υιοθετήσει το στυλ της Chanel — δεν ήταν Chanel, αλλά έμοιαζε με Chanel. Όταν επέστρεψε στο Παρίσι, ξαφνικά είχε ξανά ενέργεια και συνέχισε να σχεδιάζει», είπε ο Blazy μετά την επίδειξη.

Αυτό τον ενέπνευσε να υιοθετήσει την τεχνική του κινηματογραφικού φακού — να υπερβάλλει ή να χαλαρώνει ελαφρώς τις σιλουέτες, όπως γίνεται με τα κοστούμια, αλλά με έναν εντελώς μοντέρνο, «φορέσιμο» τρόπο.

Στο μετρό επικρατεί η ισότητα

Η επίδειξη ξεκίνησε με μοντέλα που βγήκαν από ένα τρένο που μόλις έφτασε κι άρχισαν να περπατούν βιαστικά κατά μήκος της αποβάθρας του μετρό όπως θα έκανε οποιοσδήποτε Νεοϋορκέζος. Μετά την επίδειξη, ο Blazy είπε ότι τον ενδιέφερε το μετρό της πόλης επειδή είναι το μέρος όπου αλληλεπιδρούν όλα τα στρώματα της κοινωνίας — από φοιτητές μέχρι μουσικούς και πρωτοπόρους.

Ένα μοναδικό μέρος που δεν έχει ιεραρχία κι επικρατεί η ισότητα.

«Μου αρέσει η ιδέα να κάνω μια επίδειξη όπου τίποτα δεν είναι γραμμικό. Ήθελα να δημιουργήσω μια κατάσταση τυχαία — αυτό που βλέπουμε κάθε πρωί όταν πηγαίνουμε στη δουλειά και δεν ξέρουμε τι θα βρούμε στη γωνία. Όλοι είναι καλεσμένοι», είπε. «Αυτή η επίδειξη είναι άμεσα παιχνιδιάρικη».

Η επίδειξη κάλυψε διάφορες εποχές — από τα χτενίσματα «κυψέλη» της δεκαετίας του ’20 έως τα δυναμικά κοστούμια της δεκαετίας του ’80, με άφθονα animal prints, εμπνευσμένα από την γκαρνταρόμπα της ίδιας της Coco Chanel.

Η συλλογή περιλάμβανε επίσης τον δικό της «Κλαρκ Κεντ» της Chanel, με ένα μπλε, κόκκινο και κίτρινο γραφικό πουλόβερ που ξεπρόβαλε κάτω από ένα καρό σακάκι με έντονους ώμους και καφέ παντελόνι, καθώς και μια εντυπωσιακή φούστα με κρόσσια, φτιαγμένη από λαμπερά κτίρια Empire State ανάποδα

REUTERS/Kylie Cooper

Ένα «νέο κλασικό»

Εδώ, εντυπωσιακά σύνολα από τζάκετ και φούστες από τουίντ παρουσιάστηκαν με χειροποίητα μοτίβα λεοπάρδαλης — μια νέα τεχνική — ενώ τα μεταξωτά σχέδια αποτύπωναν τη θαυμάσια υφή της γούνας Astrakhan. Υπήρχε ακόμη και μια περίπλοκη εκδοχή σε τουίντ της αφίσας της ταινίας του 1931 «Tonight or Never», για την οποία η Chanel σχεδίασε τα κοστούμια.

Τα πολυτελή πλεκτά και τα αμερικανικά αθλητικά ρούχα ήταν επίσης στο επίκεντρο, ενώ η ιδέα της «εισαγωγής ενός νέου κλασικού» προήλθε από τα νέα flannel με καρό μοτίβο και αλυσίδες στο τελείωμα — «η ιστορία της αμερικανικής Pendleton σε εκδοχή της Gabrielle», εξήγησε ο Blazy για το ενδιαφέρον του για το ύφασμα.

Μετά τον Karl Lagerfeld

«Ήταν πολύ σημαντικό να επιστρέψουμε με μια άλλη ενέργεια, έναν άλλο τρόπο να βλέπουμε την πόλη, μια άλλη αντίληψη από αυτή που είχαμε τον Δεκέμβριο του 2018. Ήταν το τέλος μιας εποχής, το τέλος του Karl», δήλωσε ο Bruno Pavlovsky, πρόεδρος της Chanel SAS, για την επιστροφή της εταιρείας στην επίδειξη Métiers d’Art μετά από επτά χρόνια, όταν ο Karl Lagerfeld πραγματοποίησε την επίδειξη Métiers d’Art στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.

Μόλις πριν από δύο εβδομάδες, η Chanel παρουσίασε τη νέα της μπουτίκ δύο επιπέδων στο κεντρικό κατάστημα Bloomingdale’s, αλλά ο Pavlovsky επεσήμανε ότι η επίδειξη στη Νέα Υόρκη είναι «πολύ μεγαλύτερη από αυτό», καθώς περιλαμβάνει επίσης την παρουσίαση και την κατανόηση της οπτικής των πρεσβευτών της μάρκας.

REUTERS/Kylie Cooper

Η σύνδεση με τη Νέα Υόρκη

«Είμαστε θεατές και πρέπει να αγκαλιάσουμε τον κόσμο και τους πελάτες μας παντού. Δεν πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη για να προσπαθήσουμε να κάνουμε ή να αντιγράψουμε κάποια πράγματα που μπορούμε να κάνουμε στο Παρίσι ή στο Τόκιο.

»Πηγαίνουμε στη Νέα Υόρκη επειδή θέλουμε να γίνουμε μέρος της πόλης, της ατμόσφαιρας, της ενέργειας της πόλης. Όλα όσα κάνουμε συνδέονται με την πόλη με μια πολύ ελεύθερη ερμηνεία, που είναι η ερμηνεία του Matthieu, η ερμηνεία της Chanel», εξήγησε ο Pavlovsky.

*Με στοιχεία από wwd.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Εργασιακά – Ασφαλιστικά
Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

Αγορά εργασίας: Με τρεις ταχύτητες η Ελλάδα – Τετραήμερη εργασία, 13ωρο και νέες ΣΣΕ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Αντιοξειδωτικά: Ποιες τροφές είναι οι πρωταθλήτριες;

Business
Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

Citi: Στην πρώτη τριάδα παγκοσμίως η Metlen το 2026

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE
Fizz 02.12.25

«Κακόβουλο, αηδιαστικό» – Σαμπρίνα Κάρπεντερ εναντίον Τραμπ για τις απελάσεις της ICE

Η ποπ σταρ Σαμπρίνα Κάρπεντερ κατήγγειλε με οργή τη χρήση του τραγουδιού της, Juno, από τον Λευκό Οίκο του Ντόναλντ Τραμπ σε βίντεο που προωθούσε τις επιδρομές της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE)

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Είχε πληροφορίες» – Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε
Θρίλερ 02.12.25

«Είχε πληροφορίες» - Διάσημος συγγραφέας κάνει συγκλονιστική δήλωση για το θάνατο της Μέριλιν Μονρόε

Ο Αμερικανός συγγραφέας Τζέιμς Πάτερσον πιστεύει ότι η Μέριλιν Μονρόε δολοφονήθηκε και λέει ότι η διάσημη ηθοποιός «περπατούσε σε πολύ επικίνδυνα νερά».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»
100 χρόνια 02.12.25

Ο Ντικ Βαν Ντάικ παραμέλησε την οικογένειά του για χάρη της καριέρας του – «Πάλευα να ξεφύγουμε από τη φτώχεια»

Λίγες ημέρες προτού γίνει 100 ετών, ο γνωστός ηθοποιός Ντικ Βαν Ντάικ παραδέχθηκε σε συνέντευξή του ότι παραμέλησε τη γυναίκα και τα παιδιά του για χάρη της καριέρας του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; – Η απόφαση του βρετανικού κοινού
Ποπ κουλτούρα 02.12.25

Είναι ή δεν είναι μια χριστουγεννιάτικη ταινία το Die Hard τελικά; - Η απόφαση του βρετανικού κοινού

Μια νέα έρευνα αποκαλύπτει επίσης την αγαπημένη εορταστική ταινία των Βρετανών, τις απόψεις τους για τις συγκινητικές ταινίες και τις οικογενειακές εξόδους στο σινεμά, καθώς και αν τελικά το Die Hard είναι χριστουγεννιάτικη ταινία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ
Πολιτική Γραμματεία 03.12.25

Κουτσούμπας: Το ΚΚΕ σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων με αναπηρία ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική κυβερνήσεων και ΕΕ

«Οι πλειστηριασμοί της πρώτης κατοικίας ανθρώπων με αναπηρία βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη της κυβέρνησης, μετατρέποντας σε 'κουρελόχαρτο' τα όμορφα λόγια για συμπερίληψη», λέει ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση ΑΕΛ Novibet – Ατρόμητος για την 4η αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ο Μουζακίτης επισκέφτηκε τα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά και αποθεώθηκε από μικρούς και μεγάλους! (vids)

Ο Χρήστος Μουζακίτης βρέθηκε στα Εκπαιδευτήρια Μητρόπολης Πειραιά, με αφορμή την Παγκόσμια μέρα ατόμων με αναπηρία – Αποθέωση από μικρούς και μεγάλος για το «Χρυσό παιδί» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Παλαιό Φάληρο: Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο
Στο Παλαιό Φάληρο 03.12.25

Οδηγός Ι.Χ. παραβίασε κόκκινο, παρέσυρε μοτοσικλετιστή και τον εγκατέλειψε τραυματισμένο (βίντεο)

Ο 22χρονος αναβάτης της μηχανής, που περνούσε από τη διασταύρωση στο Παλαιό Φάληρο όταν τον παρέσυρε το λευκό αυτοκίνητο, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον Ερυθρό Σταυρό για τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες
Νικόλαος Β΄ 03.12.25

Τιμή ρεκόρ για το αβγό Φαμπερζέ της τσαρίνας Μαρία Φεοντόροβνα: Εκτοξεύτηκε στις 22,9 εκατ. λίρες

Το εμβληματικό αβγό που δημιούργησε ο Φαμπερζέ για τη βασιλική οικογένεια της Ρωσίας έσπασε κάθε ρεκόρ στη δημοπρασία του Christie’s, προκαλώντας παγκόσμιο ενδιαφέρον

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας
Κλιματική συνείδηση 03.12.25

H κλιματική κρίση καλπάζει, η πράσινη εκπαίδευση ακολουθεί ασθμαίνοντας

Το θετικό παράδειγμα της Κλιματικής Ακαδημίας του ΕΚΠΑ, με εμπνευστή τον καθηγητή Κώστα Καρτάλη και τα ενδιαφέροντα ευρήματα της έρευνας της Prorata για την πράσινη εκπαίδευση στην Ελλάδα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός
Βουλή 03.12.25

Χαρίτσης: Η Ευρώπη κανονικοποιεί μια πολεμική οικονομία – «Τανκς εναντίον τρακτέρ» ο επόμενος πολυετής προυπολογισμός

«Η ΕΕ ζητά να κινητοποιηθεί ολόκληρο το χρηματοοικονομικό σύστημα, ώστε να στηρίξει την αμυντική καινοτομία. Η ασφάλεια μετατρέπεται σε επενδυτικό προϊόν», τονίζει ο Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ελλάς Σύρου – Ολυμπιακός 2-5: Ανετη νίκη για τους «ερυθρόλευκους» με πρωταγωνιστή τον Γιαζίτζι (vids)

Εύκολη νίκη για τον Ολυμπιακό στη Σύρο, όπου η τοπική Ελλάς δεν κατάφερε να σταθεί εμπόδιο στους «ερυθρόλευκους». Πρωταγωνιστής ο Γιαζίτζι στο άνετο 5-2 των «ερυθρόλευκων» στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αγρότες: Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα – Η καταστολή δεν περνάει
Κλιμάκωση του αγώνα 03.12.25

Πληθαίνουν και ισχυροποιούνται τα μπλόκα των αγροτών - Η καταστολή δεν περνάει

Οι αγρότες δεν υποχωρούν, αντίθετα κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους - Από τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία μέχρι τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο, τα υπάρχοντα μπλόκα ενισχύονται, ενώ στήνονται νέα

Σύνταξη
LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’
Ποδόσφαιρο 03.12.25

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’

LIVE: Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’. Παρακολουθήστε live στις 15:00 την εξ αναβολής αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός Β’ για τη 10η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Σύνταξη
Μεσσηνία: Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ
Στη Μεσσηνία 03.12.25

Κτηνίατρος κατήγγειλε ότι τον απήγαγαν και τον ανάγκασαν να πει πού έκρυβε 180.000 ευρώ

Ο 47χρονος κατήγγειλε ότι τέσσερις κουκουλοφόροι τον μετέφεραν στην ερημιά και τον ανάγκασαν να αποκαλύψει πού είχε τα λεφτά στο πατρικό του στην Αθήνα - Από το σπίτι στη Μεσσηνία πήραν 25.000 ευρώ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί
Ποδόσφαιρο 03.12.25

Ολυμπιακός: Αργότερα φεύγει για το Κόπα Άφρικα o Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός θα έχει στο δυναμικό του τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί για λίγο περισσότερο από ότι ήταν αρχικά προγραμματισμένο, αφού θα ενσωματωθεί στην αποστολή του Μαρόκου για το Κόπα Άφρικα στα μέσα Δεκέμβρη, όπως ανακοίνωσε η FIFA.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»
Euroleague 03.12.25

Μπαρτζώκας: «Έχουμε τόσους παίκτες, έχει κουράσει η μεταγραφολογία»

Στην μεταγραφολογία που «έχει κουράσει», την κατάσταση του Φουρνιέ και το παιχνίδι που ακολουθεί με τη Φενέρμπαχτσε, μίλησε ο Γιώργος Μπαρτζώκας κατά τη διάρκεια της media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες – Τι προτείνει ο Λέκκας για μικρά φράγματα
Λειψυδρία 03.12.25

Γιατί οι ισχυρές βροχές δεν γεμίζουν τους ταμιευτήρες - Τι προτείνει ο Λέκκας για τη λειψυδρία

Το νερό που πέφτει εκτός ταμιευτήρων χρειάζεται αρκετό χρόνο να εμπλουτίσει τους υπόγειους υδροφορείς αλλά και να αντληθεί στη συνέχεια, εξηγεί ο Ευθύμιος Λέκκας για το πρόβλημα με τη λειψυδρία

Σύνταξη
Must Read
Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Οι 5 μετοχές που πήραν «φωτιά» στο ΧΑ, πίσω από την πόρτα του Mid Cap Conference και το ενδιαφέρον για ΑΕΜ και ΑΒΑΞ, το παρασκήνιο για ΑΔΜΗΕ, τι ετοιμάζει η Βρεττού, η αγανάκτηση του Θεοδωρόπουλου

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Προσωπικός Αριθμός: Τι πρέπει να ξέρετε πριν εκδώσετε τη νέα αστυνομική ταυτότητα

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Η λειψυδρία απειλεί το Ιράν – Σενάρια ακόμη και για εκκένωση της Τεχεράνης

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Κτηματολόγιο – Δασικοί Χάρτες: Ποιες είναι οι νέες ρυθμίσεις για τη διάσωση ιδιοκτησιών σε κίνδυνο

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Γυναικείον Καφενείον: Στην Καλλιθέα υπάρχει ένα μέρος που καμία δεν χρειάζεται να είναι μόνη

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Ο εγκέφαλος κυριολεκτικά πονάει από τις αρνητικές σκέψεις και την κακή διάθεση

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Η συνέπεια είναι η μεγαλύτερη απόδειξη αγάπης για το παιδί

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου 2025
Απόρρητο