Η μουσική του ελληνικού σινεμά ανεβαίνει στη σκηνή των MAD VMA 2026

Τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν φέτος με μια νέα στρατηγική συνεργασία και μια σημαντική προσθήκη που αναδεικνύει τη σχέση μουσικής και εικόνας.

Για πρώτη φορά στο event, εισάγεται η κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by ΕΚΚΟΜΕΔ», σε συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), η οποία εγκαινιάζεται και καθιερώνεται ως μέρος του θεσμού, αναδεικνύοντας τον ρόλο της μουσικής στον ελληνικό κινηματογράφο.

Η νέα αυτή κατηγορία φέρνει στο προσκήνιο πρωτότυπες μουσικές και τραγούδια που έντυσαν ελληνικές κινηματογραφικές παραγωγές που προβλήθηκαν το 2025 και το πρώτο τρίμηνο του 2026, φωτίζοντας τη συμβολή τους στη διαμόρφωση της αφήγησης και της συνολικής εμπειρίας της εικόνας. Κριτήρια αποτελούν η εμπορική απήχηση των ταινιών, βάσει των στοιχείων του Box Office, καθώς και η συμμετοχή τους σε διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ.

Σε μια εποχή όπου το soundtrack αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας μιας ταινίας, η νέα κατηγορία υπογραμμίζει τη σημασία της μουσικής ως αφηγηματικού εργαλείου στην οπτικοακουστική δημιουργία και δημιουργεί ένα νέο σημείο συνάντησης μεταξύ μουσικής και κινηματογράφου.

Παράλληλα, λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027, ενισχύοντας τη σύνδεση της ελληνικής δημιουργικής βιομηχανίας με τη διεθνή κινηματογραφική κοινότητα.

Κατά τη διάρκεια της απονομής των MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ, στις 17 Ιουνίου 2026 στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, η παρουσία του ΕΚΚΟΜΕΔ θα αποτυπωθεί και στη σκηνή, μέσα από ειδική ενότητα αφιερωμένη στη σημασία της μουσικής στον κινηματογράφο, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του φορέα.

Oι υποψηφιότητες στην κατηγορία «Καλύτερο Τραγούδι Ταινίας και OST by EΚΚΟΜΕΔ»

Καποδίστριας – Μίνως Μάτσας Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων – Μουσική: Μίκες Μπίλης / Τραγούδι: Εκεί Που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης Σπασμένη Φλέβα – Μουσική: Μπάμπης Παπαδόπουλος / Τραγούδι: Σπασμένη Φλέβα – LEX & Kepler Is Free Εμείς: Μια Ταινία Για Τον Bloody Hawk – Νίκος Παλαμάρης, Bloody Hawk Τελευταία Κλήση – Coti K Our Wildest Days – Κωστής Μαραβέγιας Φίλοι Για Πάντα – Μουσική: Γεώργιος Σουμελίδης / Τραγούδι: Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου Kyuka: Before Summer’s End – Kostis Charamountanis Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ – Μουσική: Σταύρος Μητρόπουλος, Μαριλένα Ορφανού / Τραγούδι: Ορίζοντας – Σίλια Κατραλή Ο Έρωτας Γράφεται… – Μουσική: Κωνσταντίνος Κωτούλας / Τραγούδι: Ο Έρωτας Γράφεται – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

Η ψηφοφορία για τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι ήδη live στο mad.gr.

Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026 στο Γήπεδο Tae Kwon Do

MAD VMA VILLAGE FESTIVAL

Τρίτη 16 και Τετάρτη 17 Ιουνίου 2026

Τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθούν για 7η χρονιά αποκλειστικά στο MEGA.

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.