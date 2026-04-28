Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
MAD VMA 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες κατηγορίες υποψηφιοτήτων
Music Stage 28 Απριλίου 2026, 21:10

MAD VMA 2026: Ανακοινώθηκαν οι πρώτες κατηγορίες υποψηφιοτήτων

Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός, τα MAD VMA, επιστρέφουν στις 17 Ιουνίου στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do

Spotlight

Ο παλμός της ελληνικής μουσικής σκηνής χτυπά και πάλι δυνατά! Τα MAD Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ επιστρέφουν για 23η χρονιά στο Κλειστό Γήπεδο Tae Kwon Do, με τη ΔΕΗ για 6η χρονιά ως Μεγάλο Χορηγό, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο τους ως το απόλυτο pop culture event της χρονιάς. Με μια εντυπωσιακή λίστα υποψηφίων που αντανακλά την πολυφωνία και τη δημιουργικότητα της εποχής, τα φετινά βραβεία υπόσχονται μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συναίσθημα και ανατρεπτικές εμφανίσεις. Η ψηφοφορία για τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ είναι ήδη live στο mad.gr.

Στο τιμόνι της παρουσίασης επιστρέφει για ακόμα μία χρονιά ο μοναδικός Θέμης Γεωργαντάς, μαζί με την εκρηκτική Χρυσηίδα Γκαγκούτη, ένα δίδυμο που αναμένεται να κλέψει τις εντυπώσεις.

Παράλληλα, η ενέργεια της διοργάνωσης μεταφέρεται και στα Social Media με μια «dream team», τους Superhosts, αποτελούμενη από τους Konnie Metaxa, Orfeas Genkianidis, Dr. Chris, Giorgos Davos, Marianna Grfld, Upinthehype και Athina Klimi, οι οποίοι θα μεταφέρουν τον παλμό και το κλίμα της μεγάλης γιορτής.

Ξεχωριστή θέση στις φετινές υποψηφιότητες κατέχει η νέα κατηγορία «Καλύτερο Soundtrack / OST», η οποία εγκαινιάζεται φέτος και καθιερώνεται ως νέα κατηγορία του θεσμού, με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ).

Η νέα αυτή κατηγορία αναδεικνύει τη σύνδεση της μουσικής με τον κινηματογράφο και την οπτικοακουστική δημιουργία, φωτίζοντας τον ρόλο της μουσικής ως βασικού αφηγηματικού στοιχείου στις σύγχρονες ελληνικές παραγωγές, ενώ παράλληλα λειτουργεί ως γέφυρα με τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, τα οποία θα πραγματοποιηθούν στην Αθήνα το 2027.

Αξίζει να σημειωθεί, πως η «εμπειρία» των MAD VMA 2026 έχει ξεκινήσει από τις 23 Απριλίου, με έναν μεγάλο διαγωνισμό που θα επικοινωνηθεί μέσω των Social Media των Superhosts, αλλά και μέσω του mad.gr όπου 5 τυχεροί θα έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν backstage pass για το event του καλοκαιριού! Ο διαγωνισμός θα παραμείνει ενεργός έως την 1η Μαΐου, ενώ στις 4 Μαΐου  θα γίνει η επίσημη ανακοίνωση των νικητών.

Την ίδια στιγμή, ο παλμός των βραβείων εξαπλώνεται σε όλη την Ελλάδα μέσα από τον διαγωνισμό «Γίνε Ambassador του τόπου σου», όπου 20 τυχεροί, από 20 διαφορετικά σημεία της χώρας, θα βρεθούν με το δικό τους βίντεο στη σκηνή των #MadVMA26, παρουσιάζοντας ένα βραβείο. Μέσα από το mad.gr, το κοινό γίνεται αναπόσπαστο κομμάτι της μεγάλης μουσικής γιορτής, αποδεικνύοντας πως είναι ένας θεσμός που ενώνει κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Οι πρώτες κατηγρίες υποψηφιοτήτων στα MAD VMA 2026

ΒΙΝΤΕΟ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

Anastasia – Bam
Apon – Καθρέφτης
LILA – Boss
Marina Satti – Lola
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Καπνογόνα
Κατερίνα Λιόλιου – Για Την Επόμενη
Σάκης Ρουβάς & FY – Kounia Bella
Θοδωρής Φέρρης – Όνειρο Θα ’Ναι Ξανά (Κούνια)
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

ΚΑΛΥΤΕΡΟ URBAN

FY – Money Dance
Kidd – Egefaliko
Moose & Saske & Display – Hey Shawty
Rack – Griselda
Trannos – Mandela Effect

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΝΤΟΥΕΤΟ

Marina Satti & Saske – Ela Ela
Sidarta & Rack – Amazing (Remix)
Toquel & LILA – Poios na sou to pei
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΜΠΑΛΑΝΤΑ

Apon – Καθρέφτης
Klavdia – Συντρίμμια
Marina Satti – Anatoli
Solmeister & Marseaux – Persefoni
Γιώργος Σαμπάνης – Προς Το Παρόν

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΠ

Akylas – Ferto
LILA – Maniatiko
Marina Satti – Lola
Sicario – Fwtia
Ελένη Φουρέιρα – Alleluia

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ – AIRPLAY

Nikos Vertis – Eroteftika Esena
Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Άννα Βίσση – Όλα Για Όλα
Πέτρος Ιακωβίδης – Σ’ Αγαπάω Όπως Είσαι
Γιώργος Κακοσαίος – Τι Να Σας Πω
Κατερίνα Λιόλιου & Γιάννης Φακίνος – Με ’Γεια Σου
Νίκος Οικονομόπουλος – Εισιτήριο Ένα
Γιώργος Σαμπάνης – Απ’ Τον Ουρανό
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα
Ελένη Φουρέιρα & Χρήστος Μάστορας – Μπορώ Κι Εγώ

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός – Αχ Καρδιά Μου
Πέτρος Ιακωβίδης – Τέλεια
Νίκος Οικονομόπουλος – Βιογραφικό
Παντελής Παντελίδης – Ίσως Ήσουν Κυρία
Θοδωρής Φέρρης – Κατάματα

ΤΡΑΓΟΥΔΙ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ HIP HOP

Bloody Hawk & Toquel – Αεροπλάνα
Rack – Listeia
Saske – 5AM
Toquel & Fly Lo & Beyond – Illegal
Νέγρος Του Μοριά & Bloody Hawk – Κάπως Αλλιώς Vol.12

BEST PERFORMER

LILA
Marseaux
Marina Satti
Tamta
Έλενα Παπαρίζου
Ελένη Φουρέιρα

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ

Κωνσταντίνος Αργυρός
Νατάσσα Θεοδωρίδου
Πέτρος Ιακωβίδης
Νίκος Οικονομόπουλος
Γιάννης Πλούταρχος
Θοδωρής Φέρρης

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΛΑΪΚΟ MODERN

Anastasia
Ανδρομάχη
Νίκος Απέργης
Ρία Ελληνίδου
Γιώργος Κακοσαίος
Κατερίνα Λιόλιου

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ ΠΟΠ

Apon
Klavdia
Stavento
Χρήστος Μάστορας
Γιώργος Σαμπάνης
Μαρίνα Σπανού

ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟΣ

Akylas
Antigoni
Danae
Chryshida Gagouti
Skez
Tso

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ HIP HOP & URBAN

Bloody Hawk
FY
Rack
Saske
Toquel
Trannos

ΚΑΛΥΤΕΡΟ ALBUM

Anastasia – San Oneiro
Apon – Oneiropolos
Bloody Hawk – Fthina Tricks 3
Klavdia – Asteromata
Rack – 1%
Marina Satti – Pop Too
Trannos – Bad Boy
Nikos Vertis – Mou Elipses Poli
Κατερίνα Λιόλιου – Το Δικό Μου DNA
Νίκος Οικονομόπουλος – Με Λίγα Λόγια

ΚΑΛΥΤΕΡΟ SOUNDTRACK / OST – Νέα ειδική κατηγορία με την υποστήριξη του ΕΚΚΟΜΕΔ

Καποδίστριας OST – Μίνως Μάτσας
Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων / Εκεί που Όλα Γίνονται – Μίκες Μπίλης
Σπασμένη Φλέβα OST – LEX & Kepler Is Free
Εμείς: Μια Ταινία για τον Bloody Hawk OST – Bloody Hawk
Τελευταία Κλήση OST – Coti K
Our Wildest Days OST – Κωστής Μαραβέγιας
Φίλοι Για Πάντα /Για Πάντα – Stavento & Ήβη Αδάμου
Kyuka: Before Summer’s End /Summer Lullaby – Kostis Charamountanis
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα Το Πάττυ / Ορίζοντας  – Σίλια Κατραλή
Ο Έρωτας Γράφεται… OST – Έλενα Παπαρίζου & Πάνος Μουζουράκης

Σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι κατηγορίες των Υποψηφιοτήτων.

Ο πιο viral ελληνικός μουσικός θεσμός, τα Mad Video Music Awards 2026 από την ΔΕΗ θα προβληθεί για 7η  χρονιά αποκλειστικά στο MEGA, σε ένα μοναδικό τηλεοπτικό show!

Προπώληση εισιτηρίων στο inTickets.

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε υψηλό τετραετίας οι τιμές των commodities το 2026

Παγκόσμια Τράπεζα: Σε υψηλό τετραετίας οι τιμές των commodities το 2026

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Music Stage 28.04.26

Όσα πρέπει να ξέρετε για την φετινή Eurovision - Ο (σχεδόν) σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη

Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Πάνος Καισσαράτος
Πάνος Καισσαράτος
Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους
19 χρόνια παντρεμένοι 28.04.26

Μέλανι Γκρίφιθ και Αντόνιο Μπαντέρας ξανά μαζί μια δεκαετία μετά το διαζύγιό τους

Η Μέλανι Γκρίφιθ και ο Αντόνιο Μπαντέρας απόλαυσαν πρόσφατα μια σπάνια βραδινή έξοδο στο Λος Άντζελες, αποδεικνύοντας ότι είναι από τους πιο αγαπημένους «πρώην» στο Χόλιγουντ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Λίζα Κούντροου: Τι λέει για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια
Όχι τόσο φιλαράκια 28.04.26

«Άντρες που συζητούσαν τις σεξουαλικές τους φαντασιώσεις» - Η Λίζα Κούντροου για τους σεναριογράφους στα Φιλαράκια

Η Λίζα Κούντροου, που όλοι γνωρίσαμε ως Φοίβη στα Φιλαράκια, δεν είχε πολλά καλά λόγια να πει για τους σεναριογράφους της σειράς

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ
Icon από τα λίγα 28.04.26

Κόκκινο κραγιόν, τραβηγμένα μαλλιά, κρίκοι – Το 80s στυλ της Sade δεν ξεπεράστηκε ποτέ

Το συγκρότημα της δεκαετίας του 1980 θα ενταχθεί φέτος στο Rock and Roll Hall of Fame -υπάρχει λόγος που η λιτή εμφάνιση της τραγουδίστριας Sade Adu εξακολουθεί να έχει απήχηση το 2026;

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones
«Είχα πανικοβληθεί» 28.04.26

Ο Μικ Τζάγκερ έφτασε πολύ κοντά στον θάνατο το 1976, σύμφωνα με τη νέα βιογραφία των Rolling Stones

Στο νέο βιβλίο του Μπομπ Σπιτζ με τίτλο «The Rolling Stones: The Biography», ο Μάρσαλ Τσες, ισχυρίζεται ότι αναγκάστηκε να κάνει ανάνηψη τον Μικ Τζάγκερ, αφού μοιράστηκαν ένα γραμμάριο ηρωίνης.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι
Δεύτερη ευκαιρία 27.04.26

Η Ρίτα Γουίλσον εκ βαθέων: Η Ελληνίδα μαμά, ο καρκίνος, τα 38 χρόνια γάμου κι ένα κεσεδάκι γιαούρτι

Η Ρίτα Γουίλσον μιλάει στον Guardian για την καριέρα της ως έφηβο μοντέλο, τα γυρίσματα της ταινίας «Γάμος αλά ελληνικά» και το μυστικό μιας μακροχρόνιας αγάπης.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σύνταξη
Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου - Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Σύνταξη
LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Σύνταξη
Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ αφήνει τη μαγειρική στο TikTok για να συμπρωταγωνιστήσει με τις Σαρλίζ Θερόν και Ντέμι Μουρ

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Σύνταξη
Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

Σύνταξη
LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Σύνταξη
Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Σύνταξη
Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της – «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»
Δημοσιεύματα 28.04.26

Η Φαίη Σκορδά για τον σύντροφό της - «Έγινε ντόρος χθες, αλλά και πέρυσι μαζί ήμασταν εκεί»

Η Φαίη Σκορδά πραγματοποίησε χθες κοινή εμφάνιση με τον σύντροφό της, Αλέξανδρο Αθανασιάδη, και όπως ήταν φυσικό, οι συνεργάτες της το σχολίασαν σήμερα στον αέρα της εκπομπής.

Σύνταξη
Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
On Field 28.04.26

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ

Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)

Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Σύνταξη
Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Διαφορά ηλικίας; 28.04.26

Ο Τζίμι Κίμελ αποκάλεσε τη Μελάνια Τραμπ «μέλλουσα χήρα» - Και αρνείται να απολογηθεί

Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη 28.04.26

Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Σύνταξη
Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 28.04.26

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ

Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Σύνταξη
Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28.04.26

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Σύνταξη
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Τρίτη 28 Απριλίου 2026
