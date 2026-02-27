Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από την Παρί με 104-99, για την 29η αγωνιστική της Euroleague και έπεσε στο 16-13. Οι Πράσινοι έχασαν τρίτο σερί παιχνίδι και πλέον βρίσκονται στην 10η θέση της βαθμολογίας.

Την επόμενη αγωνιστική (30η), ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, με το ντέρμπι των «αιωνίων» να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15.

Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν απόψε, η Ντουμπάι BC επικράτησε της Βιλερμπάν με 96-85, η Μακάμπι Τελ Αβίβ της Μονακό με 91-86, η Χάποελ Τελ Αβίβ της Μιλάνο με 92-86, η Βαλένθια της Μπασκόνια με 108-79 και η Ρεάλ Μαδρίτης της Μπάγερν με 93-70.

Αποτελέσματα και πρόγραμμα 29ης αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78

Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81

Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80

Dubai BC – Βιλερμπάν 96-85

Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91

Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 92-86

Μπασκόνια – Βαλένθια 79-108

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 93-70

Παναθηναϊκός – Παρί 99-104

Η βαθμολογία:

Το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής

Φενέρμπαχτσε – Μονακό 5/3 στις 19:45

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 5/3 στις 21:05

Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 5/3 στις 21:30

Παρτίζαν – Dubai BC 5/3 στις 21:30

Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 5/3 στις 21:30

Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 5/3 στις 21:45

Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30

Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15

Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30