Euroleague: Η βαθμολογία μετά την ήττα του Παναθηναϊκού
Πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Παρί.
Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε στο ΟΑΚΑ από την Παρί με 104-99, για την 29η αγωνιστική της Euroleague και έπεσε στο 16-13. Οι Πράσινοι έχασαν τρίτο σερί παιχνίδι και πλέον βρίσκονται στην 10η θέση της βαθμολογίας.
Την επόμενη αγωνιστική (30η), ο Παναθηναϊκός παίζει στο ΣΕΦ με τον Ολυμπιακό, με το ντέρμπι των «αιωνίων» να είναι προγραμματισμένο για την Παρασκευή 6 Μαρτίου στις 21:15.
Στα άλλα παιχνίδια που έγιναν απόψε, η Ντουμπάι BC επικράτησε της Βιλερμπάν με 96-85, η Μακάμπι Τελ Αβίβ της Μονακό με 91-86, η Χάποελ Τελ Αβίβ της Μιλάνο με 92-86, η Βαλένθια της Μπασκόνια με 108-79 και η Ρεάλ Μαδρίτης της Μπάγερν με 93-70.
Αποτελέσματα και πρόγραμμα 29ης αγωνιστικής
Φενέρμπαχτσε – Παρτίζαν 81-78
Ζάλγκιρις Κάουνας – Ολυμπιακός 99-94
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 91-81
Βίρτους Μπολόνια – Μπαρτσελόνα 85-80
Dubai BC – Βιλερμπάν 96-85
Μονακό – Μακάμπι Τελ Αβίβ 86-91
Χάποελ Τελ Αβίβ – Αρμάνι Μιλάνο 92-86
Μπασκόνια – Βαλένθια 79-108
Ρεάλ Μαδρίτης – Μπάγερν Μονάχου 93-70
Παναθηναϊκός – Παρί 99-104
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 30ής αγωνιστικής
Φενέρμπαχτσε – Μονακό 5/3 στις 19:45
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 5/3 στις 21:05
Βαλένθια – Ζάλγκιρις Κάουνας 5/3 στις 21:30
Παρτίζαν – Dubai BC 5/3 στις 21:30
Αρμάνι Μιλάνο – Μπαρτσελόνα 5/3 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Βίρτους Μπολόνια 5/3 στις 21:45
Αναντολού Εφές – Βιλερμπάν 6/3 στις 19:30
Ερυθρός Αστέρας – Μπάγερν Μονάχου 6/3 στις 21:00
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 6/3 στις 21:15
Μπασκόνια – Παρί 6/3 στις 21:30
