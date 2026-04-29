Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου

Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας

Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα *

Κέρκυρα, Κερκύρα

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ποιοι Άγιοι τιμώνται σήμερα

Σήμερα η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Αγίων Ιάσωνος και Σωσίπατρου των Αποστόλων, καθώς και της Αγίας Κερκύρης.

Οι Άγιοι Ιάσων και Σωσίπατρος συγκαταλέγονται στους Εβδομήκοντα Αποστόλους και υπήρξαν μαθητές του Αποστόλου Παύλου. Με έντονη ιεραποστολική δράση, διέδωσαν το χριστιανικό μήνυμα σε διάφορες περιοχές, φτάνοντας μέχρι την Κέρκυρα, όπου και δίδαξαν τον λόγο του Θεού.

Εκεί συνδέεται και η Αγία Κερκύρα, κόρη τοπικού άρχοντα, η οποία πίστεψε στον Χριστό χάρη στο κήρυγμά τους. Η πίστη της την οδήγησε στο μαρτύριο, αποτελώντας παράδειγμα αφοσίωσης και θάρρους.

Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στις 29 Απριλίου.

