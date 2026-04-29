Η Βουλή του Κοσόβου διαλύθηκε, αφού δεν κατάφερε να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας εντός συνταγματικής προθεσμίας, που εξέπνευσε τα μεσάνυχτα χθες Τρίτη προς σήμερα Δευτέρα (φωτογραφία, επάνω, από το Reuters/Valdrin Xhemaj).

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές, το αργότερο 45 ημέρες από τη διάλυση της Βουλής.

Σε καμία από τις τρεις συνεδριάσεις της για να εκλεγεί πρόεδρος δεν υπήρξε η απαιτούμενη απαρτία, εξαιτίας αποχής βουλευτών της αντιπολίτευσης.

Βασική προϋπόθεση δυνάμει του Συντάγματος του Κοσόβου για να θεωρηθεί έγκυρη η διαδικασία εκλογής προέδρου είναι η συμμετοχή 80 από τους 120 βουλευτές που συνθέτουν το σώμα.

Ο υπηρεσιακός πλέον πρωθυπουργός Αλμπιν Κούρτι κατηγόρησε κόμματα της αντιπολίτευσης ότι «αδιαφορούν για τη σταθερότητα στη χώρα και ο μοναδικός πολιτικός τους στόχος είναι να (τον) αποτρέψουν να ασκήσει την εξουσία».

Καταγγελία της αντιπολίτευσης

Η αντιπολίτευση από την άλλη κατήγγειλε ότι «ο Αλμπιν Κούρτι προσπαθεί να συγκεντρώσει όλες τις εξουσίες στα χέρια του και δεν επέδειξε διάθεση για πολιτικούς συμβιβασμούς» κατά τη διαδικασία για την εκλογή νέου προέδρου.

Οι πιο πρόσφατες βουλευτικές εκλογές στο Κόσοβο διεξήχθησαν την 28η Δεκεμβρίου 2025, όταν επικράτησε το κίνημα «Αυτοδιάθεση» του πρωθυπουργού Κούρτι εξασφαλίζοντας 51% των ψήφων.

Είχε προηγηθεί περίοδος πολιτικής αστάθειας για δέκα μήνες, εξαιτίας της αδυναμίας σχηματισμού κυβέρνησης.

Πηγή: ΑΠΕ