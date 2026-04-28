28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
ΗΠΑ: Ο κίνδυνος να ξεμείνουν από φθηνά μοντέλα αυτοκινήτων
Οικονομία 28 Απριλίου 2026, 23:53

ΗΠΑ: Ο κίνδυνος να ξεμείνουν από φθηνά μοντέλα αυτοκινήτων

Ορισμένες αυτοκινητοβιομηχανίες λένε ότι τα προσιτά μοντέλα εξαρτώνται από μια ανανεωμένη συμφωνία ΗΠΑ-Μεξικού-Καναδά

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Καμπανάκι χτύπησαν ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύοντας ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν τα φθηνότερα μοντέλα τους από την αγορά των ΗΠΑ, εάν η Συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA) δεν ανανεωθεί ή αποδυναμωθεί, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal.

Ξένοι κατασκευαστές απειλούν να αποσύρουν τα φθηνότερα μοντέλα

Εταιρείες όπως η Nissan, η Hyundai και η Toyota συγκαταλέγονται μεταξύ των λίγων που εξακολουθούν να προσφέρουν νέα, μικρά και προσιτά μοντέλα στους Αμερικανούς καταναλωτές, την ώρα που οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει την κατηγορία αυτή τα τελευταία χρόνια, στρεφόμενες προς τα SUV και τα φορτηγά.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού

Μοντέλα όπως το Honda Civic και το Toyota Corolla κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, αλλά βασίζονται σε εξαρτήματα που προέρχονται και από τις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής. Ο Τραμπ υπέγραψε την USMCA το 2020, προβλέποντας απαλλαγή από δασμούς για οχήματα που κατασκευάζονται σε μεγάλο βαθμό με εξαρτήματα από τις ΗΠΑ, το Μεξικό ή τον Καναδά.

Ωστόσο, στη δεύτερη θητεία του, έχει ανατρέψει σε σημαντικό βαθμό αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού, επιβάλλοντας δασμούς 25% στο μη αμερικανικό περιεχόμενο οχημάτων που προηγουμένως θεωρούνταν αφορολόγητα βάσει της συμφωνίας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνησή του έχει εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της USMCA ή διάσπασής της σε δύο ξεχωριστές συμφωνίες, ενόψει της φετινής αναθεώρησης.

Μια συμφωνία θα εξασφάλιζε στις αυτοκινητοβιομηχανίες φτηνοτερες προσφορές

Εάν η USMCA καταργηθεί ή μια ανανεωμένη εκδοχή της δεν μειώσει σημαντικά τους δασμούς σε αυτοκίνητα και εξαρτήματα που παράγονται στη Βόρεια Αμερική, ορισμένες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να κατασκευάζουν και να διαθέτουν τα πιο οικονομικά τους μοντέλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές της WSJ. Το μήνυμα αυτό έχει ήδη μεταφερθεί στους οικονομικούς συμβούλους του Τραμπ.

«Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν προσιτές επιλογές χωρίς τη σταθερότητα και την κλίμακα που εξασφαλίζει μια τριμερής USMCA», δήλωσε στην εφημερίδα η Τζένιφερ Σαφαβιάν, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Autos Drive America.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι ανέφερε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής περιλαμβάνει τη στήριξη εταιρειών που μεταφέρουν δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, «οι αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν να δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ανάγκη μεταφοράς της παραγωγής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προσφέρει κίνητρα όπως απορρύθμιση και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η πιθανότητα εξαφάνισης των φθηνών αυτοκινήτων από την αγορά των ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ζωής. Σήμερα, η μέση τιμή ενός νέου αυτοκινήτου αγγίζει τα 50.000 δολάρια, καθιστώντας την αγορά του απρόσιτη για πολλούς καταναλωτές.

Οι αμερικανοί κατασκευαστές δεν φτιάχνουν φτηνά αυτοκίνητα

Πιο οικονομικές επιλογές περιλαμβάνουν το Nissan Sentra, που κατασκευάζεται στο Μεξικό με τιμή εκκίνησης περίπου 22.600 δολάρια, και το Hyundai Venue, που εισάγεται από τη Νότια Κορέα με τιμή γύρω στα 20.550 δολάρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οκτώ από τα δέκα φθηνότερα νέα μοντέλα στις ΗΠΑ προέρχονται από ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι μικρά SUV που κατασκευάζονται από τη General Motors στη Νότια Κορέα.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί για πλήρη απαλλαγή των αυτοκινήτων από δασμούς σε μια αναθεωρημένη USMCA. Αντίθετα, αξιωματούχοι επιμένουν ότι μια νέα συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες, περιορίζοντας τη χρήση κινεζικών εξαρτημάτων και ενισχύοντας την επιστροφή της παραγωγής στις ΗΠΑ.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ήδη καταγράφουν ζημίες στα πιο προσιτά μοντέλα τους, εν μέρει λόγω των δασμών. Το αυξημένο κόστος από δασμούς σε εξαρτήματα, οχήματα και πρώτες ύλες, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα εργατικά κόστη στις ΗΠΑ, καθιστά ασύμφορη την παραγωγή φθηνών μοντέλων εντός της χώρας.

«Οι δασμοί σκοτώνουν τα προσιτά αυτοκίνητά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Nissan Americas, Κριστιάν Μενιέ, τονίζοντας ότι μια συμφωνία για την USMCA θα μπορούσε να ανακουφίσει την κατάσταση.

Η Toyota, από την πλευρά της, καταγράφει ζημίες στη Βόρεια Αμερική από την επιβολή των δασμών, ενώ εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς νέες επενδύσεις στο τρέχον εμπορικό περιβάλλον.

Η Honda δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διαθέτει το Civic στις ΗΠΑ ακόμη και χωρίς εμπορική συμφωνία, αν και αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο δύσκολες χωρίς το πλαίσιο ελεύθερου εμπορίου.

Τέλος, η Anita Rajan, γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ιαπωνίας, επισήμανε ότι η ανανέωση της USMCA θα προσέφερε την απαραίτητη σταθερότητα ώστε οι εταιρείες να συνεχίσουν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών στους καταναλωτές.

Πηγή: OT.gr

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Αγορά εργασίας: CEOs… από απελπισία – Πώς η AI γκρεμίζει την παραδοσιακή ιδέα της καριέρας
Αγορά εργασίας 26.04.26

Καθώς οι νέοι βλέπουν την AI να εξαλείφει σταδιακά τις εισαγωγικές θέσεις εργασίας, η έννοια της υπαλληλικής σχέσης χάνεται και μαζί το όνειρο για μια καλή δουλειά

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Geely vs Tesla: Η Κίνα «πατάει γκάζι» στα robotaxi
Διεθνής Οικονομία 26.04.26

Η Caocao της Geely σχεδιάζει τη μαζική ανάπτυξη χιλιάδων robotaxi από το 2027, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο παγκόσμιου ανταγωνισμού στην αυτόνομη μετακίνηση

Τεχνολογία 26.04.26

Η κυβερνήτης του Μέιν άσκησε βέτο στο μορατόριουμ για τα κέντρα δεδομένων – Τα data centers συχνά ασκούν σημαντική πίεση στις κοινότητες κοντά στις οποίες έχουν κατασκευαστεί

Στενά του Ορμούζ: Οι 60 ημέρες που τρομάζουν τις αγορές – Έρχεται θερμό καλοκαίρι
Αξιωματούχοι της Κομισιόν και εκπρόσωποι κυβερνήσεων εστιάζουν στις επόμενες έξι έως οκτώ εβδομάδες, κατά τις οποίες η αγορά θα κληθεί να λειτουργήσει χωρίς κανονικές ροές

Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 26.04.26

Το αν οι νέες τεχνολογίες, όπως η AI, μπορούν ή όχι να εκτελέσουν μια εργασία αποτελεί μόνο ένα μικρό μέρος της συνολικής εικόνας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Τα σχόλια και οι αναρτήσεις του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ο κύριος παράγοντας πίσω από τις καλύτερες και χειρότερες ημέρες του S&P 500

Διεθνής Οικονομία 25.04.26

Οι KPMG και EY αφαιρούν σιωπηρά το μερίδιο κερδών από partners, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή σκληρής αξιολόγησης και λιγότερων «προνομίων»

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευρωομόλογα και προϋπολογισμός 25.04.26

Σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν, θα ήταν «ηλίθιο» να γίνει άμεση αποπληρωμή των δανείων, την ώρα που υπάρχει ζήτηση για ευρωπαϊκά ομόλογα. Τόνισε επίσης ότι η έκδοση νέων θα προσφέρει «ανάσα» στην ευρωπαϊκή οικονομία.

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

