Καμπανάκι χτύπησαν ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ διαμηνύοντας ότι εξετάζουν το ενδεχόμενο να αποσύρουν τα φθηνότερα μοντέλα τους από την αγορά των ΗΠΑ, εάν η Συμφωνία ΗΠΑ–Μεξικού–Καναδά (USMCA) δεν ανανεωθεί ή αποδυναμωθεί, σύμφωνα με τη The Wall Street Journal.

Ξένοι κατασκευαστές απειλούν να αποσύρουν τα φθηνότερα μοντέλα

Εταιρείες όπως η Nissan, η Hyundai και η Toyota συγκαταλέγονται μεταξύ των λίγων που εξακολουθούν να προσφέρουν νέα, μικρά και προσιτά μοντέλα στους Αμερικανούς καταναλωτές, την ώρα που οι αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες έχουν εγκαταλείψει την κατηγορία αυτή τα τελευταία χρόνια, στρεφόμενες προς τα SUV και τα φορτηγά.

Οι αλυσίδες εφοδιασμού

Μοντέλα όπως το Honda Civic και το Toyota Corolla κατασκευάζονται στις ΗΠΑ, αλλά βασίζονται σε εξαρτήματα που προέρχονται και από τις τρεις χώρες της Βόρειας Αμερικής. Ο Τραμπ υπέγραψε την USMCA το 2020, προβλέποντας απαλλαγή από δασμούς για οχήματα που κατασκευάζονται σε μεγάλο βαθμό με εξαρτήματα από τις ΗΠΑ, το Μεξικό ή τον Καναδά.

Ωστόσο, στη δεύτερη θητεία του, έχει ανατρέψει σε σημαντικό βαθμό αυτές τις αλυσίδες εφοδιασμού, επιβάλλοντας δασμούς 25% στο μη αμερικανικό περιεχόμενο οχημάτων που προηγουμένως θεωρούνταν αφορολόγητα βάσει της συμφωνίας. Ο ίδιος έχει υποστηρίξει ότι οι δασμοί είναι απαραίτητοι για λόγους εθνικής ασφάλειας, ενώ η κυβέρνησή του έχει εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο εγκατάλειψης της USMCA ή διάσπασής της σε δύο ξεχωριστές συμφωνίες, ενόψει της φετινής αναθεώρησης.

Μια συμφωνία θα εξασφάλιζε στις αυτοκινητοβιομηχανίες φτηνοτερες προσφορές

Εάν η USMCA καταργηθεί ή μια ανανεωμένη εκδοχή της δεν μειώσει σημαντικά τους δασμούς σε αυτοκίνητα και εξαρτήματα που παράγονται στη Βόρεια Αμερική, ορισμένες ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες ενδέχεται να μην μπορούν πλέον να κατασκευάζουν και να διαθέτουν τα πιο οικονομικά τους μοντέλα στις ΗΠΑ, σύμφωνα με πηγές της WSJ. Το μήνυμα αυτό έχει ήδη μεταφερθεί στους οικονομικούς συμβούλους του Τραμπ.

«Οι αυτοκινητοβιομηχανίες δεν μπορούν να συνεχίσουν να προσφέρουν προσιτές επιλογές χωρίς τη σταθερότητα και την κλίμακα που εξασφαλίζει μια τριμερής USMCA», δήλωσε στην εφημερίδα η Τζένιφερ Σαφαβιάν, πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της Autos Drive America.

Από την πλευρά του Λευκού Οίκου, ο εκπρόσωπος Κους Ντεσάι ανέφερε ότι η στρατηγική της κυβέρνησης για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής περιλαμβάνει τη στήριξη εταιρειών που μεταφέρουν δραστηριότητες στις ΗΠΑ. Όπως δήλωσε, «οι αυτοκινητοβιομηχανίες που θέλουν να δραστηριοποιούνται στην αμερικανική αγορά θα πρέπει να προσαρμοστούν στην ανάγκη μεταφοράς της παραγωγής τους στις Ηνωμένες Πολιτείες», υπογραμμίζοντας ότι η κυβέρνηση προσφέρει κίνητρα όπως απορρύθμιση και φορολογικές ελαφρύνσεις.

Η πιθανότητα εξαφάνισης των φθηνών αυτοκινήτων από την αγορά των ΗΠΑ έρχεται σε αντίθεση με τις πιέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αύξησης του κόστους ζωής. Σήμερα, η μέση τιμή ενός νέου αυτοκινήτου αγγίζει τα 50.000 δολάρια, καθιστώντας την αγορά του απρόσιτη για πολλούς καταναλωτές.

Οι αμερικανοί κατασκευαστές δεν φτιάχνουν φτηνά αυτοκίνητα

Πιο οικονομικές επιλογές περιλαμβάνουν το Nissan Sentra, που κατασκευάζεται στο Μεξικό με τιμή εκκίνησης περίπου 22.600 δολάρια, και το Hyundai Venue, που εισάγεται από τη Νότια Κορέα με τιμή γύρω στα 20.550 δολάρια.

Αξιοσημείωτο είναι ότι οκτώ από τα δέκα φθηνότερα νέα μοντέλα στις ΗΠΑ προέρχονται από ξένες αυτοκινητοβιομηχανίες, ενώ τα υπόλοιπα δύο είναι μικρά SUV που κατασκευάζονται από τη General Motors στη Νότια Κορέα.

Μέχρι στιγμής, η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει δεσμευτεί για πλήρη απαλλαγή των αυτοκινήτων από δασμούς σε μια αναθεωρημένη USMCA. Αντίθετα, αξιωματούχοι επιμένουν ότι μια νέα συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρότερους κανόνες, περιορίζοντας τη χρήση κινεζικών εξαρτημάτων και ενισχύοντας την επιστροφή της παραγωγής στις ΗΠΑ.

Οι αυτοκινητοβιομηχανίες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ήδη καταγράφουν ζημίες στα πιο προσιτά μοντέλα τους, εν μέρει λόγω των δασμών. Το αυξημένο κόστος από δασμούς σε εξαρτήματα, οχήματα και πρώτες ύλες, όπως ο χάλυβας και το αλουμίνιο, σε συνδυασμό με τα υψηλότερα εργατικά κόστη στις ΗΠΑ, καθιστά ασύμφορη την παραγωγή φθηνών μοντέλων εντός της χώρας.

«Οι δασμοί σκοτώνουν τα προσιτά αυτοκίνητά μας», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Nissan Americas, Κριστιάν Μενιέ, τονίζοντας ότι μια συμφωνία για την USMCA θα μπορούσε να ανακουφίσει την κατάσταση.

Η Toyota, από την πλευρά της, καταγράφει ζημίες στη Βόρεια Αμερική από την επιβολή των δασμών, ενώ εμφανίζεται επιφυλακτική ως προς νέες επενδύσεις στο τρέχον εμπορικό περιβάλλον.

Η Honda δήλωσε ότι θα συνεχίσει να διαθέτει το Civic στις ΗΠΑ ακόμη και χωρίς εμπορική συμφωνία, αν και αναγνωρίζει ότι οι συνθήκες θα γίνουν πιο δύσκολες χωρίς το πλαίσιο ελεύθερου εμπορίου.

Τέλος, η Anita Rajan, γενική διευθύντρια του Συνδέσμου Κατασκευαστών Αυτοκινήτων Ιαπωνίας, επισήμανε ότι η ανανέωση της USMCA θα προσέφερε την απαραίτητη σταθερότητα ώστε οι εταιρείες να συνεχίσουν να προσφέρουν μεγαλύτερη ποικιλία επιλογών στους καταναλωτές.

Πηγή: OT.gr