Στη ΓΑΔΑ ο 89χρονος, την Τετάρτη στον εισαγγελέα – Πότε έχασε την άδεια για το κυνηγετικό όπλο

Στο κτίριο της ΓΑΔΑ έφτασε λίγο πριν τις 23:00 το βράδυ ο 89χρονος που σκόρπισε τον τρόμο στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Πρωτοδικείο Αθηνών, όπου πυροβόλησε εναντίον υπαλλήλων – τραυματίζοντας τελικά πέντε άτομα.

Οι αστυνομικοί τον μετέφεραν από την Πάτρα όπου συνελήφθη νωρίς το απόγευμα στην Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής υπό άκρα μυστικότητα, και ήδη βρίσκεται ενώπιον των αξιωματικών της Ασφάλειας Αθηνών, που έχουν αναλάβει την προανάκριση της υπόθεσης.

Το ζήτημα με τα ένσημα

Υπενθυμίζεται ότι ο 89χρονος άνδρας, εισέβαλε στα δύο κτίρια πυροβολώντας εναντίον υπαλλήλων, ως απάντηση στο πρόβλημα που αντιμετώπιζε σχετικά με τη συνταξιοδότησή του από την Ελλάδα.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, εμμένει μέχρι αυτή την ώρα στο προσωπικό του πρόβλημα με τα ένσημα, αποδίδοντας εκεί την ένοπλη επίθεση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο 89χρονος λάμβανε σύνταξη από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Γερμανία, όπου είχε εργαστεί, όμως στην Ελλάδα οι αρμόδιοι φορείς δεν του αναγνώριζαν περίπου 400 ένσημα, ώστε να λάβει και από εδώ σύνταξη.

Την Τετάρτη στον εισαγγελέα

Μετά την απολογία του στους αστυνομικούς, ο 89χρονος το πρωί της Τετάρτης αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα με την σχηματισθείσα σε βάρος του δικογραφία.

Τι συνέβη με την άδεια οπλοφορίας

Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που συνάντησαν τον 89χρονο στον ΕΦΚΑ ή στο Πρωτοδικείο, φαινόταν ότι γνώριζε πώς να χρησιμοποιήσει τα όπλα και ότι σημάδευε χαμηλά για να λιγοστέψει τις πιθανότητες θανάσιμου τραυματισμού.

Όπως έγινε γνωστό, ο 89χρονος τον Ιούλιο του 2018 είχε εκδώσει άδεια για κυνηγετικό όπλο με γνωμάτευση ψυχιάτρου που τον έκρινε ικανό.

Ωστόσο, τον Νοέμβριο του ίδιου χρόνου προκάλεσε επεισόδιο με εισαγγελέα και οι ψυχίατροι που τον εξέτασαν στο Δαφνί έκριναν απαραίτητο τον εγκλεισμό του. Παράλληλα, με εισαγγελική εντολή, ακολούθησε και η άρση της άδειας οπλοφορίας του.

Τότε ο δράστης είχε έρθει σε φραστική αντιπαράθεση με την εισαγγελέα στο γραφείο της, εξαιτίας της αρνητικής για εκείνον δικαστικής εξέλιξης, στην διαμάχη του με τον ασφαλιστικό οργανισμό και είχε ακουμπήσει τέσσερις σφαίρες πάνω στο γραφείο της με αποτέλεσμα να διατάξει τον εγκλεισμό του.