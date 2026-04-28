Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28 Απριλίου 2026, 22:19

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Ψύχραιμος εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών που τον συνέλαβαν στο ξενοδοχείο «Άδωνις» στην Πάτρα ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό στην Αθήνα, πυροβολώντας εναντίον υπαλλήλων σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο 89χρονος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο in, τους ανέφερε ότι είχε σκοπό να φύγει από τη χώρα, ενώ μίλησε και για όσα έγιναν το πρωί της Τρίτης στον Κεραμεικό και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Επίσης, μίλησε στους αστυνομικούς για τα όσα τον οδήγησαν στις πράξεις αυτές, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές Αρχές δεν τον σεβάστηκαν.

Η εργασία στο εξωτερικό και οι συντάξεις

Όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς ο 89χρονος, εργάστηκε στο παρελθόν για 20 χρόνια στο Σικάγο των ΗΠΑ και μέσα σε περίπου δύο μήνες έλαβε τη σύνταξή του.

Επίσης, είπε ότι εργάστηκε στη Γερμανία για 15 χρόνια και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε τη γερμανική σύνταξη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση 400 περίπου ενσήμων και τα δικαστήρια που δεν τον είχαν δικαιώσει.

Η διαδρομή, τα χρήματα και οι πυροβολισμοί

Στη συνέχεια, ο 89χρονος, που όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, δεν είχε καταλάβει την επικινδυνότητα των πράξεών του – όπως συμβαίνει συχνά με ανθρώπους τέτοιας ηλικίας- αναφέρθηκε στην πορεία που ακολούθηκε από το σπίτι του έως την Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

«Πρώτα πήγα με ταξί από το σπίτι μου στον ΕΦΚΑ. Του έδωσα 200 ευρώ για να με περιμένει και του είπα μετά να με πάει στην Πάτρα» ισχυρίστηκε.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς -που τον άκουγαν σοκαρισμένοι- ο 89χρονος για τα όσα συνέβησαν μέσα στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριαδών στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος έχοντας τραυματίσει έναν υπάλληλο, βγαίνει από το κτίριο και αναζητά το ταξί που είχε συνεννοηθεί να τον περιμένει. Όμως λόγω της καθυστέρησης του 89χρονου το ταξί έχει αποχωρήσει, αναγκάζοντας τον ηλικιωμένο να αναζητήσει άλλο για να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο.

Όμως στο συγκεκριμένο ταξί άφησε και τη βαλίτσα που είχε μαζί του, στην οποία μέσα βρισκόταν το διαβατήριό του, αλλά και το πορτοφόλι του με χρήματα και άλλα έγγραφα.

«Είχα μαζί μου 3.000 ευρώ, που τα άφησα στο ταξί» συμπλήρωσε ο 89χρονος.

Αφού φτάνει στη Λουκάρεως, και τραυματίζει τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους, ο 89χρονος αφήνει τις επιστολές που εξηγούσαν τους λόγους που τον οδήγησαν σε όλα αυτά.

Παράλληλα, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει να δημοσιοποιήσει και το πρόβλημα που τον απασχολούσε σχετικά με τη σύνταξή του, αποστέλλοντας φακέλους με μια επιστολή και άλλα έγγραφα σε τέσσερις εφημερίδες της Αθήνας.

Μάλιστα, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

Ταξί προς ΚΤΕΛ και τελικά… Πάτρα

Αφού αφήνει την καραμπίνα στα δικαστήρια, ο 89χρονος αποχωρεί ξανά με ταξί. Αρχικά λέει στον οδηγό του ταξί να τον μεταφέρει μέχρι τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, προκειμένου από εκεί να φτάσει στην Πάτρα.

Ωστόσο, έχοντας πάνω του μόνο δολάρια, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα. Γι’ αυτό ρωτά τον αυτοκινητιστή με ποιο ποσό θα μπορούσε να τον μεταφέρει στην Πάτρα και συμφωνούν στο ποσό των 250 ευρώ.

Είχε εισιτήριο για Ανκόνα

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 89χρονο, είχε φτάσει στην Πάτρα, καθώς από εκεί θα γινόταν η προσπάθεια διαφυγής στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό είχε κλήσει ήδη εισιτήριο για το πλοίο που θα αναχωρούσε το απόγευμα της Τετάρτης με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του, καθώς η επιβίβαση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη από το Λιμενικό Σώμα και ότι θα είχε γίνει αντιληπτός.

Ένα ακόμα ερώτημα που διατύπωσαν οι αστυνομικοί είναι ποιος θα ήταν ο τελικός προορισμός του 89χρονου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι σχεδίαζε να πάει στη Γερμανία, ενώ στις σημειώσεις που είχαν βρει στη βαλίτσα του γινόταν αναφορά στο Στρασβούργο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Κόσμος
Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Θεσσαλονίκη 28.04.26

Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28.04.26

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
Ελλάδα 28.04.26

«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Ελλάδα 28.04.26

Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4!
Μπάσκετ 28.04.26

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς
Μπάσκετ 28.04.26

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

«Είναι σαν ένας αργός θάνατος»: Πώς η φυλακή τιμωρεί μητέρες και τα παιδιά τους
Woman 28.04.26

Έρευνες δείχνουν ότι τα παιδιά φυλακισμένων μητέρων αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες στη ζωή: αυξημένη φτώχεια, έκθεση σε βία, διακοπές στη σχολική πορεία και προβλήματα ψυχικής υγείας

Σκάνδαλο υποκλοπών: Πέρασε τα ελληνικά σύνορα η απόφαση του Αρείου Πάγου – Στα «μανταλάκια» η αρχειοθέτηση
Σκάνδαλο υποκλοπών 28.04.26

Μέσα ενημέρωσης, εκτός ελληνικών συνόρων, φιλοξενούν ρεπορτάζ μετά την απόφαση αρχειοθέτησης της υπόθεσης των υποκλοπών από τον Άρειο Πάγο. Ξανά στα «μανταλάκια» η Ελλάδα και η κυβέρνηση Μητσοτάκη.

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου
Champions League 28.04.26

LIVE: Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου για το πρώτο ημιτελικό του Champions League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1 HD.

Η εμμονή του 89χρονου με τη σύνταξη, οι σφαίρες στο γραφείο εισαγγελέα και ο εγκλεισμός του σε ψυχιατρείο
Ελλάδα 28.04.26

Από το 2018 ο 89χρονος είχε αποκαλύψει στον γιατρό που τον παρακολουθούσε στο ψυχιατρείο τις προθέσεις του για τις ένοπλες επιθέσεις που υλοποίησε το πρωί της Τρίτης

Η Νάρα Σμιθ «μετακομίζει» από την κουζίνα στη μεγάλη οθόνη
«Tyrant» 28.04.26

Η Νάρα Σμιθ, η οποία έγινε ευρέως γνωστή μέσα από βίντεο μαγειρικής που δημοσίευε στο TikTok, κάνει ένα νέο επαγγελματικό βήμα, αυτή τη φορά στον κινηματογράφο.

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Βαλένθια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βαλένθια – Παναθηναϊκός για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports Prime.

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Χανιά: Σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο 4χρονος μετά από επίθεση μεγαλόσωμου σκύλου
Ελλάδα 28.04.26

Αρχικά, ο ανήλικος μεταφέρθηκε με τραύματα στο κεφάλι και στο πρόσωπο, στο νοσηλευτικό ίδρυμα για τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του στη ΜΕΘ στα Χανιά

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Ολυμπιακός – Μονακό. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – Μονακό για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 4HD.

Back To The Future; – Μυστηριώδης ανάρτηση του 2023 στο X «προβλέπει» τους πυροβολισμούς στον Λευκό Οίκο
Ταξίδι στον χρόνο; 28.04.26

Μια ανάρτηση στο X από το 2023 με το όνομα του φερόμενου δράστη επανέρχεται μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο του Λευκού Οίκου, προκαλώντας σενάρια συνωμοσίας

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις Κάουνας
Μπάσκετ 28.04.26

LIVE: Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις. Παρακολουθήστε live στις 20:45 την εξέλιξη της αναμέτρησης Φενέρμπαχτσε – Ζάλγκιρις για το Game 1 των playoffs της Euroleague. Τηλεοπτικά από το Novasports 5HD.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally's Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

