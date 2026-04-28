Ψύχραιμος εμφανίστηκε ενώπιον των αστυνομικών που τον συνέλαβαν στο ξενοδοχείο «Άδωνις» στην Πάτρα ο 89χρονος που σκόρπισε τον πανικό στην Αθήνα, πυροβολώντας εναντίον υπαλλήλων σε υποκατάστημα του ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Ο 89χρονος, όπως αναφέρουν αστυνομικές πηγές στο in, τους ανέφερε ότι είχε σκοπό να φύγει από τη χώρα, ενώ μίλησε και για όσα έγιναν το πρωί της Τρίτης στον Κεραμεικό και τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Επίσης, μίλησε στους αστυνομικούς για τα όσα τον οδήγησαν στις πράξεις αυτές, υπογραμμίζοντας ότι οι ελληνικές Αρχές δεν τον σεβάστηκαν.

Η εργασία στο εξωτερικό και οι συντάξεις

Όπως υποστήριξε στους αστυνομικούς ο 89χρονος, εργάστηκε στο παρελθόν για 20 χρόνια στο Σικάγο των ΗΠΑ και μέσα σε περίπου δύο μήνες έλαβε τη σύνταξή του.

Επίσης, είπε ότι εργάστηκε στη Γερμανία για 15 χρόνια και έπειτα από σύντομο χρονικό διάστημα έλαβε τη γερμανική σύνταξη. Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στα προβλήματα που είχε με το ΙΚΑ και τον ΕΦΚΑ για την αναγνώριση 400 περίπου ενσήμων και τα δικαστήρια που δεν τον είχαν δικαιώσει.

Η διαδρομή, τα χρήματα και οι πυροβολισμοί

Στη συνέχεια, ο 89χρονος, που όπως εκτιμούν οι αστυνομικοί, δεν είχε καταλάβει την επικινδυνότητα των πράξεών του – όπως συμβαίνει συχνά με ανθρώπους τέτοιας ηλικίας- αναφέρθηκε στην πορεία που ακολούθηκε από το σπίτι του έως την Πάτρα, όπου και συνελήφθη.

«Πρώτα πήγα με ταξί από το σπίτι μου στον ΕΦΚΑ. Του έδωσα 200 ευρώ για να με περιμένει και του είπα μετά να με πάει στην Πάτρα» ισχυρίστηκε.

«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς -που τον άκουγαν σοκαρισμένοι- ο 89χρονος για τα όσα συνέβησαν μέσα στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στην οδό Κειριαδών στον Κεραμεικό.

Ο 89χρονος έχοντας τραυματίσει έναν υπάλληλο, βγαίνει από το κτίριο και αναζητά το ταξί που είχε συνεννοηθεί να τον περιμένει. Όμως λόγω της καθυστέρησης του 89χρονου το ταξί έχει αποχωρήσει, αναγκάζοντας τον ηλικιωμένο να αναζητήσει άλλο για να φτάσει μέχρι το Πρωτοδικείο.

Όμως στο συγκεκριμένο ταξί άφησε και τη βαλίτσα που είχε μαζί του, στην οποία μέσα βρισκόταν το διαβατήριό του, αλλά και το πορτοφόλι του με χρήματα και άλλα έγγραφα.

«Είχα μαζί μου 3.000 ευρώ, που τα άφησα στο ταξί» συμπλήρωσε ο 89χρονος.

Αφού φτάνει στη Λουκάρεως, και τραυματίζει τέσσερις γυναίκες υπαλλήλους, ο 89χρονος αφήνει τις επιστολές που εξηγούσαν τους λόγους που τον οδήγησαν σε όλα αυτά.

Παράλληλα, ο 89χρονος είχε σχεδιάσει να δημοσιοποιήσει και το πρόβλημα που τον απασχολούσε σχετικά με τη σύνταξή του, αποστέλλοντας φακέλους με μια επιστολή και άλλα έγγραφα σε τέσσερις εφημερίδες της Αθήνας.

Μάλιστα, σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

Ταξί προς ΚΤΕΛ και τελικά… Πάτρα

Αφού αφήνει την καραμπίνα στα δικαστήρια, ο 89χρονος αποχωρεί ξανά με ταξί. Αρχικά λέει στον οδηγό του ταξί να τον μεταφέρει μέχρι τα ΚΤΕΛ του Κηφισού, προκειμένου από εκεί να φτάσει στην Πάτρα.

Ωστόσο, έχοντας πάνω του μόνο δολάρια, αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί εύκολα. Γι’ αυτό ρωτά τον αυτοκινητιστή με ποιο ποσό θα μπορούσε να τον μεταφέρει στην Πάτρα και συμφωνούν στο ποσό των 250 ευρώ.

Είχε εισιτήριο για Ανκόνα

Όπως διαπίστωσαν οι αστυνομικοί που συνέλαβαν τον 89χρονο, είχε φτάσει στην Πάτρα, καθώς από εκεί θα γινόταν η προσπάθεια διαφυγής στο εξωτερικό.

Για το λόγο αυτό είχε κλήσει ήδη εισιτήριο για το πλοίο που θα αναχωρούσε το απόγευμα της Τετάρτης με προορισμό την Ανκόνα της Ιταλίας.

Ωστόσο, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι δεν θα μπορούσε να πετύχει το σκοπό του, καθώς η επιβίβαση στο πλοίο είναι ελεγχόμενη από το Λιμενικό Σώμα και ότι θα είχε γίνει αντιληπτός.

Ένα ακόμα ερώτημα που διατύπωσαν οι αστυνομικοί είναι ποιος θα ήταν ο τελικός προορισμός του 89χρονου, με τον ίδιο να ισχυρίζεται ότι σχεδίαζε να πάει στη Γερμανία, ενώ στις σημειώσεις που είχαν βρει στη βαλίτσα του γινόταν αναφορά στο Στρασβούργο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.