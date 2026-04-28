Στη ΓΑΔΑ μεταφέρεται ο 89χρονος από την Πάτρα – Πώς συνελήφθη
Ο 89χρονος πήγε σε ξενοδοχείο ωστόσο δεν βρήκε δωμάτιο επειδή ήταν γεμάτο λόγω σχολικής εκδρομής - Κάθισε στο λόμπι για να ξεκουραστεί λίγο όπως είπες στους υπαλλήλους της ρεσεψιόν
- Έρχεται «Chios Pass 2026» και «Kythira Pass 2026» - Πώς θα κάνετε αίτηση
- Ένας 93χρονος παραβίασε ΣΤΟΠ και συγκρούστηκε με μηχανή - Στην εντατική ο ανήλικος οδηγός
- Συναγερμός για φωτιά στην Κορινθία - Μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής
- Νέο επεισόδιο μεταξύ των γνωστών οικογενειών στα Βορίζια - Σύλληψη δύο γυναικών για απειλή σε ανήλικο
Στη ΓΑΔΑ αναμένεται να οδηγηθεί εντός της ημέρας ο 89χρονος που πραγματοποίησε δύο ένοπλες επιθέσεις στο κέντρο της Αθήνας και τελικά εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Πάτρα.
Λίγο μετά τις 7 το απόγευμα ο αστυνομικοί της Ασφάλειας στην Πάτρα επιβίβασαν τον 89χρονο σε όχημα προκειμένου να οδηγηθεί στην ΓΑΔΑ και αύριο να περάσει το κατώφλι του εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24, είχε ήδη διαβιβαστεί στις Αρχές εκτίμηση ότι ο συγκεκριμένος άνδρας ενδέχεται να μεταβεί στην Πάτρα, με στόχο να διαφύγει στο εξωτερικό μέσω Ιταλίας.
Αστυνομικός παρίστανε τον πελάτη
Ο 89χρονος από την Αθήνα πήγε στην Πάτρα με ταξί. Μετά την ειδοποίηση, αστυνομικός της Άμεσης Δράσης, ο μοναδικός που φορούσε πολιτικά, εισήλθε διακριτικά στο ξενοδοχείο προσποιούμενος πελάτη που αναζητούσε δωμάτιο.
Αφού ενημερώθηκε από τη ρεσεψιόν ότι δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο, παρέμεινε στον χώρο, παρακολουθώντας διακριτικά τις κινήσεις των παρευρισκομένων. Λίγο αργότερα, ο υπερήλικας, ο οποίος βρισκόταν στον ημιώροφο, κατέβηκε στο ισόγειο, με τον αστυνομικό να τον αναγνωρίζει άμεσα.
Ο άνδρας συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό. Ειδικότερα, στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.
Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με μεγάλη προσοχή, καθώς στο ξενοδοχείο διέμεναν και μαθητές που συμμετείχαν σε σχολική εκδρομή.
Μετά την άφιξη ενισχύσεων, ο 89χρονος οδηγήθηκε σε περιπολικό και μεταφέρθηκε στην Ασφάλεια Πατρών και στη συνέχεια πήρε τον δρόμο για ΓΑΔΑ.
- Ακρίβεια: Ανεβαίνουν οι τιμές παραγωγού στην Ευρωζώνη – Έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων το καλοκαίρι
- Σκιάθος: Η στιγμή που τα 4,9 Ρίχτερ ταρακουνούν το νησί – «Ενεργοποιήθηκε γνωστό ρήγμα», λέει ο Λέκκας
- Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
- Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
- Στη ΓΑΔΑ μεταφέρεται ο 89χρονος από την Πάτρα – Πώς συνελήφθη
- Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
- Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
- Κικίλιας: Επενδύουμε 90 εκατ. ευρώ επιπλέον στη ναυτική εκπαίδευση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις