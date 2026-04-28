Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Με κάθε λεπτομέρεια φαίνεται πως είχε σχεδιάσει τις ένοπλες επιθέσεις ο 89χρονος που συνελήφθη τελικά μετά από 6 ώρες στην Πάτρα.

Ο δράστης είχε σχεδιάσει να δημοσιοποιήσει και το πρόβλημα που τον απασχολούσε σχετικά με τη σύνταξή του, αποστέλλοντας φακέλους με μια επιστολή και άλλα έγγραφα σε τέσσερις εφημερίδες της Αθήνας.

Τους φακέλους άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο μετά τους πυροβολισμούς και πριν εξαφανιστεί.

Το in παρουσιάζει τον φάκελο

Στον φάκελο που άφησε πίσω του, ο 89χρονος περιγράφει τη ζωή του, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πού υπηρέτησε τη θητεία του, αλλά και τις εργασίες που έκανε στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο Σικάγο.

Αναφέρει ότι για αυτές τις εργασίες λάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό, όμως όπως γράφει, στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν τα ένσημά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει ελληνική σύνταξη.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

Το προφίλ του 89χρονου

Ο 89χρονος ζει σε πολυκατοικία στα Άνω Πατήσια. Έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά. Δημιούργησε οικογένεια και πριν 10 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα.

«Εδώ μένει Άνω Πατήσια. Είχαμε ‘καλημέρα, καλησπέρα’, εγώ έχω ένα κατάστημα εδώ και περνάει και τα λέγαμε εδώ. Καλόκαρδος ήταν».

Οι γείτονες που τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο, αποκαλύπτουν στο MEGA πως για χρόνια ο 89χρονος είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.

«Το μάθαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, παντρεμένος με μία κοπελίτσα από τη Γιάφα, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Έχει μία κόρη. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Έχουν χωρίσει. Ήταν εδώ. Έχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Έχει ένα σπιτάκι εδώ στο χωριό. Πέσαμε από τα σύννεφα, και που μάθαμε ότι είχε νοσηλευτεί το ’18. Εδώ στο χωριό δεν είχε δώσει το δικαίωμα καθόλου. Μίλαγε, ευγενικός. Δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο».