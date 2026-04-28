Τρίτη 28 Απριλίου 2026
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος
Ελλάδα 28 Απριλίου 2026, 19:23

Αυτός είναι ο φάκελος με την επιστολή στα ΜΜΕ που άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο ο 89χρονος

Ο 89χρονος μετά τους πυροβολισμούς στο Πρωτοδικείο άφησε τέσσερις φακέλους με το ίδιο περιεχόμενο αναφέροντας στους υπαλλήλους ότι «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα» - Ποιον είναι το προφίλ του δράστη

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Με κάθε λεπτομέρεια φαίνεται πως είχε σχεδιάσει τις ένοπλες επιθέσεις ο 89χρονος που συνελήφθη τελικά μετά από 6 ώρες στην Πάτρα.

Ο δράστης είχε σχεδιάσει να δημοσιοποιήσει και το πρόβλημα που τον απασχολούσε σχετικά με τη σύνταξή του, αποστέλλοντας φακέλους με μια επιστολή και άλλα έγγραφα σε τέσσερις εφημερίδες της Αθήνας.

Τους φακέλους άφησε πίσω του στο Πρωτοδικείο μετά τους πυροβολισμούς και πριν εξαφανιστεί.

Το in παρουσιάζει τον φάκελο

Στον φάκελο που άφησε πίσω του, ο 89χρονος περιγράφει τη ζωή του, πού γεννήθηκε, πού μεγάλωσε, πού υπηρέτησε τη θητεία του, αλλά και τις εργασίες που έκανε στη Γερμανία και στις ΗΠΑ, συγκεκριμένα στο Σικάγο.

Αναφέρει ότι για αυτές τις εργασίες λάμβανε σύνταξη από το εξωτερικό, όμως όπως γράφει, στην Ελλάδα δεν αναγνωρίστηκαν τα ένσημά του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να λάβει ελληνική σύνταξη.

Σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά σημεία της επιστολής του, σημειώνει ότι «του φέρθηκαν σαν αδέσποτο σκυλί» και ότι «θα τους δαγκώσει κι εκείνος σαν σκυλί».

Το προφίλ του 89χρονου

Ο 89χρονος ζει σε πολυκατοικία στα Άνω Πατήσια. Έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά. Δημιούργησε οικογένεια και πριν 10 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα.

«Εδώ μένει Άνω Πατήσια. Είχαμε ‘καλημέρα, καλησπέρα’, εγώ έχω ένα κατάστημα εδώ και περνάει και τα λέγαμε εδώ. Καλόκαρδος ήταν».

Οι γείτονες που τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο, αποκαλύπτουν στο MEGA πως για χρόνια ο 89χρονος είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.

«Το μάθαμε κι εμείς και πέσαμε από τα σύννεφα. Ο άνθρωπος αυτός ήταν πολλά χρόνια στο εξωτερικό, παντρεμένος με μία κοπελίτσα από τη Γιάφα, χρόνια πολλά. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Έχει μία κόρη. Πολλά λεφτά στο εξωτερικό. Έχουν χωρίσει. Ήταν εδώ. Έχει κάποιο σπίτι στην Αθήνα. Έχει ένα σπιτάκι εδώ στο χωριό. Πέσαμε από τα σύννεφα, και που μάθαμε ότι είχε νοσηλευτεί το ’18. Εδώ στο χωριό δεν είχε δώσει το δικαίωμα καθόλου. Μίλαγε, ευγενικός. Δεν είχε ενοχλήσει άνθρωπο».

AKTOR: Διπλό deal για LNG και ηλεκτρικό ρεύμα στην Αλβανία

Κακή στάση σώματος; 3 απλές ασκήσεις που γίνονται ακόμα & στο γραφείο

Πιθανή αναθεωρημένη πρόταση ειρήνης από το Ιράν – Τραμπ: Η Τεχεράνη ζητά να ανοίξουμε τα Στενά πριν καταρρεύσει

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Στο επίκεντρο των αιτημάτων της ΠΝΟ βρίσκονται η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα και η ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, με στόχο την υπογραφή νέων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

Έκθεση Liberties: Σε κίνδυνο παραμένει η ελευθερία του Τύπου στην Ελλάδα
Την ελάχιστη δυνατή συμμόρφωση της χώρας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας της ενημέρωσης διαπιστώνει η τελευταία πανευρωπαϊκή αναφορά της οργάνωσης Liberties για την ελευθερία του Τύπου.

Κραυγή αγωνίας των εργαζομένων για τα ανύπαρκτα μέτρα ασφαλείας μετά τη διπλή επίθεση σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Η διπλή επίθεση του 89χρονου σε δύο πολύ κεντρικά σημεία της πρωτεύουσας (στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Δικαστικό Μέγαρο του Πρωτοδικείου Αθηνών) φέρνει στην επιφάνεια τεράστια κενά ασφαλείας με τους εργαζομένους να καταγγέλλουν απουσία κατάλληλων μέτρων.

Ο Μπρούνο Φερνάντες «καίγεται» για δύο ασίστ
Ο Πορτογάλος άσος της Γιουνάιτεντ έφτασε τις 19 τελικές πάσες στην Πρέμιερ Λιγκ και θέλει δύο ακόμα στα τέσσερα τελευταία ματς του πρωταθλήματος, για να γράψει ιστορία

Ελένη Αντωνίου: Η διεθνής διαιτητής που συνέλαβε τον 89χρονο που άνοιξε πυρ στο κέντρο της Αθήνας (vid)
Η διεθνής διαιτητής ποδοσφαίρου Ελένη Αντωνίου, συμμετείχε στην επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. για ης σύλληψη του 89χρονου στην Πάτρα, ο οποίος πυροβόλησε πέντε άτομα σε ΕΦΚΑ και Εφετείο.

Ο Τζίμι Κίμελ (ξανά) σε κόντρα με την οικογένεια Τραμπ
Η οικογένεια Τραμπ ζητά από το δίκτυο ABC να «δώσει ένα τέλος» στην εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Εκείνος, απαντά αναλόγως, αρνούμενος να ζητήσει συγγνώμη.

Θεσσαλονίκη: Τι υποστήριξε στους αστυνομικούς η μητέρα του 5χρονου που πετούσε αντικείμενα από το μπαλκόνι
Όπως ανέφερε η μητέρα του 5χρονου, που συνελήφθη, το παίδι δεν θα έμενε μόνο του στο σπίτι, καθώς είχε ειδοποιήσει τη γυναίκα που τον κρατούσε όταν έλειπε.

Η φημολογία για τον Κεσιέ και η θέση της ΑΕΚ
Δημοσιεύματα από το εξωτερικό θέλουν την ΑΕΚ να έχει καταθέσει επίσημο ενδιαφέρον για την απόκτηση του Φρανκ Κεσιέ, πρώην παίκτη των Μπαρτσελόνα και Μίλαν - Διαψεύδει η ΑΕΚ.

Eurovision: Ο σίγουρος νικητής, η θέση του Akyla και τα 3 αουτσάιντερ που μπορεί να κάνουν την έκπληξη
Με λιγότερες από 20 μέρες να απομένουν για τον μεγάλο τελικό, μπαίνουμε σιγά σιγά και στην Ελλάδα σε ρυθμούς Eurovision. Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον φετινό διαγωνισμό

Τσιτσιπάς – Ρουντ 1-2: Δεν εκμεταλλεύτηκε τις ευκαιρίες του και αποκλείστηκε (vids)
Ο Τσιτσιπάς σέρβιρε για το ματς στο τρίτο σετ (5-4), αλλά δέχθηκε μπρέικ από τον Ρουντ, που έστειλε το σετ στο τάι μπρέικ και εκεί με 7-3 έκανε πήρε τη νίκη (2-1) και την πρόκριση στους «8» της Μαδρίτης.

Καταναλωτές στα πρόθυρα… πληθωριστικής κρίσης – Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΚΤ για την Ευρωζώνη
Οι προσδοκίες των καταναλωτών για τον πληθωρισμό κτινάχθηκαν στο 4% τον Μάρτιο, από 2,5% τον Φεβρουάριο. Τα νέα στοιχεία της ΕΚΤ ενισχύουν τη θέση των «γερακιών» που πιέζουν για αυξήσεις επιτοκίων.

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Νέα μπλεξίματα για τον Τέρι Ροζίερ: «Αυτός αναζήτησε τους ανθρώπους που τον δωροδόκησαν»
Όλο και περισσότερο φαίνεται πως περιπλέκεται η υπόθεση του Τέρι Ροζίερ, με τον Αμερικανό άλλοτε σταρ των Χιτ να βαρύνεται με όλο και περισσότερες κατηγορίες σχετικά με την υπόθεση παράνομου στοιχηματισμού.

Η Lady Gaga και η Doechii φέρνουν νότες και στυλ «στην πασαρέλα»
Οι Lady Gaga και Doechii υνεργάστηκαν για το νέο τραγούδι, «Runway», το πρώτο μουσικό κομμάτι που αποκαλύπτεται ως μέρος του soundtrack της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2».

Η Ελλάδα στο σταυροδρόμι των επενδύσεων
Ο Κωνσταντίνος Τσιακατάρας (Partner diadikasia, μέλος του BRIGHT GROUP) αναλύει στο Φόρουμ των Δελφών την πορεία της χώρας από τη Γραφειοκρατία στην Ψηφιακή Επανάσταση.

Πρωτοβουλία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ για την ένταξη θεραπειών παχυσαρκίας στα ομαδικά ασφαλιστήρια
Στο πρόσφατο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στο πάνελ για τη βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας, ο κ. Σπύρος Φιλιώτης, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ, ανέδειξε την παχυσαρκία ως μια σημαντική πρόκληση για την υγεία, με επιπτώσεις τόσο για τους εργαζόμενους όσο και για την οικονομία

Ο πρώτος «κομάντο» στις μάχες του Ολυμπιακού
Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τον μεγάλο αγώνα της Κυριακής στην Τούμπα και ο προπονητής των πρωταθλητών περιμένει πολλά από τον πολεμιστή της μεσαίας γραμμής των «ερυθρόλευκων»

Κορυφώνεται η εξέγερση των «γαλάζιων» βουλευτών κατά του στενού πυρήνα του «επιτελικού κράτους» – Κεραυνοί στο κοινό άρθρο των 5
Τι σηματοδοτεί για τα εσωκομματικά της ΝΔ και πώς φτάσαμε στο κοινό άρθρο των πέντε «γαλάζιων» βουλευτών στα «ΝΕΑ», που καταγγέλλει το «επιτελικό κράτος», μεταξύ άλλων, για αναποτελεσματικότητα σε περιόδους ομαλότητας, «θεσμική ανισορροπία», υπερσυγκέντρωση εξουσιών , «φαινόμενα κακοδιοίκησης και διαφθοράς» και «παράκαμψη της κοινοβουλευτικής αντιπροσώπευσης από κλειστό κέντρο τεχνοκρατικής διαχείρισης». Αμήχανη αντίδραση από Μαξίμου.

Υποκλοπές: «Η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου οδηγεί σε καχυποψία για τη Δικαιοσύνη» τονίζουν οι δικηγορικοί σύλλογοι
«Αναμέναμε να διαταχθεί νέα έρευνα για την αποκάλυψη της αλήθειας και την απόδοση ευθυνών, όπου ανήκουν» σημειώνει η Συντονιστική Επιτροπή της Ολομέλειας των προέδρων των δικηγορικών Συλλόγων

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

