Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Αυτό είναι το περίστροφο που είχε στην κατοχή του
Ο 89χρονος εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, δίπλα στον σταθμό των ΚΤΕΛ στην Πάτρα - Στην κατοχή του και δεύτερο όπλο, ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.
Συνελήφθη έπειτα από σχεδόν έξι ώρες αναζητήσεων, ο 89χρονος που άνοιξε πυρ το πρωί της Τρίτης (28/4) στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο, δίπλα στον σταθμό των ΚΤΕΛ στην Πάτρα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ηλικιωμένος είχε στην κατοχή του και δεύτερο όπλο, ένα γεμάτο 38άρι περίστροφο.
To MEGA παρουσίασε φωτογραφικό ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα.
Επίσης παρουσίασε και φωτογραφία ντοκουμέντο με το 38αρι περίστροφο που είχε στην κατοχή του ο 89χρονος κατά τη σύλληψή του.
Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να αντιδράσει. Μάλιστα υπάλληλος του ξενοδοχείου ανέφερε ότι χαμογελούσε όταν οι αστυνομικοί τον ακινητοποιούσαν με χειροπεδες.
