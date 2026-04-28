Η στιγμή που ο 89χρονος βγαίνει από τον ΕΦΚΑ κρατώντας την καραμπίνα
Ο 89χρονος κατάφερε να διαφύγει από τον ΕΦΚΑ έχοντας την καραμπίνα στο χέρι και εν συνεχεία μετέβη στο Ειρηνοδικείο στη οδό Λουκάρεως
Κρατώντας την καραμπίνα στο δεξί του χέρι, καλυμμένη από την καπαρντίνα του, έφυγε από το κτίριο του ΕΦΚΑ, στον Κεραμεικό, 0 89χρονος όπου νωρίτερα είχε πυροβολήσει έναν υπάλληλο.
Στο βίντεο ντοκουμέντο του in ο 89χρονος, αφού προηγουμένως είχε πυροβολήσει έναν υπάλληλο στον ΕΦΚΑ, στο πόδι, φαίνεται να φεύγει πεζός, ενώ στη συνέχεια, όπως έγινε γνωστό μετεπιβιβάστηκε σε ταξί όπου μετέβη στο Ειρηνοδικείου στη Λουκάρεως.
Ηδη ο οδηγός ταξί καταθέτει αυτή την ώρα.
Ο δράστης, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες είναι ρακοσυλλέκτης στην περιοχή του Βοτανικού και αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, αρχικά εισέβαλλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού, πυροβόλησε και τραυμάτισε έναν υπάλληλο και στην συνέχεια έφτασε στο Ειρηνοδικείο στην οδό Λουκάρεως ανοίγοντας και πάλι πυρ τραυματίζοντας τέσσερις ακόμη ανθρώπους.
Σύμφωνα με τον διοικητή του ΕΦΚΑ, Αλέξανδρο Βαρβέρη ο 89χρονος δεν έχει κάποια ανοιχτή υπόθεση με τον οργανισμό.
Μέχρι στιγμής ο δράστης παραμένει ασύλληπτος, ενώ στα σημειώματα που άφησε αναφέρεται σε μια προσωπική του υπόθεση.
