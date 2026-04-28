Συναγερμός στον Κεραμεικό: 89χρονος πυροβόλησε με καραμπίνα μέσα στον ΕΦΚΑ – Tραυματίστηκε υπάλληλος στο πόδι

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης όταν ένας άνδρας άνοιξε πυρ στο ΕΦΚΑ Κεραμεικού και εν συνεχεία τράπηκε σε φυγή ενώ όπως έγινε γνωστό από τους πυροβολισμούς τραυματίστηκε στο πόδι ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ.

Ο δράστης φέρεται να μπήκε στα γραφεία του ΕΦΚΑ με την καραμπίνα κρυμμένη στο παλτό του ενώ φαίνεται πως πρόκειται για έναν ηλικιωμένο ρακοσυλλέκτη ο οποίος είναι γνωστός στην περιοχή και γνώριμος των αρχών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Κειριαδών 4, ενώ στο σημείο έχουν σπεύσει ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις.

Ο δράστης εισέβαλλε με κυνηγετική καραμπίνα μέσα στο κτίριο του ΕΦΚΑ και άρχισε να πυροβολεί.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνθρωπος που τραυματίστηκε είναι συμβασιούχος υπάλληλος του ΕΦΚΑ και φέρει τραύμα στο δεξί κάτω άκρο.

Αμέσως μετά το περιστατικό, έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να τον μεταφέρει στον Ερυθρό Σταυρό.

Το επεισόδιο με τους πυροβολισμούς έγινε στον 4ο όροφο του κτιρίου. Στο υποκατάστημα μεταβαίνει ο διοικητής του ΕΦΚΑ Αλέξανδρος Βαρβέρης.

Σε εξέλιξη είναι μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.