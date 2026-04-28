Βίντεο ντοκουμέντo του in με τις κινήσεις του 89χρονου πριν ανοίξει πυρ σε ΕΦΚΑ και Εφετείο
Ο 89χρονος άνδρας, φαίνεται ότι είχε οργανώσει την επίθεση και ήταν προετοιμασμένος
Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως για τον 89χρονο, που το πρωί της Τρίτης (28/4) άνοιξε πυρ με κυνηγετική καραμπίνα, πρώτα στον ΕΦΚΑ και έπειτα στο Εφετείο, τραυματίζοντας πέντε ανθρώπους.
Ο 89χρονος, αρχικά πήγε στο κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και πυροβόλησε τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο δεξί πόδι. Αμέσως μετά μετέβη με ταξί στο Εφετείο στη Λουκάρεως, διανύοντας μια απόσταση πέντε χιλιομέτρων και άρχισε να πυροβολεί και εκεί με αποτέλεσμα να τραυματιστούν άλλα τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα τέσσερις γυναίκες.
Πέντε ώρες αργότερα, ο 89χρονος συνελήφθη στην… Πάτρα, σε ξενοδοχείο όπου είχε μεταβεί με ταξί. Στην κατοχή του βρέθηκε γεμάτο 38αρι περίστροφο. Ο ίδιος φέρεται, επίσης, να σκόπευε να ταξιδέψει προς την Ιταλία με πλοίο.
Είχε οργανώσει την επίθεση
Ο 89χρονος άνδρας, φαίνεται ότι είχε οργανώσει την επίθεση και ήταν προετοιμασμένος. Σε βίντεο ντοκουμέντο του in ο 89χρονος φαίνεται μία ημέρα πριν το περιστατικό να βρίσκεται σε μίνι μάρκετ της περιοχής του. Συγκεκριμένα, ο ηλικιωμένος χθες το βράδυ επισκέφθηκε το κατάστημα στη γειτονιά του στην περιοχή των Πατησίων και έδωσε στους υπεύθυνους του καταστήματος μια κάρτα για να καλέσουν ένα συγκεκριμένο οδηγό ταξί, ισχυριζόμενος ότι δεν δούλευε το δικό του τηλέφωνο.
Ο οδηγός του ταξί την πρώτη φορά δεν απάντησε στην κλήση, ενώ την δεύτερη φoρά σήκωσε το τηλέφωνο. Ο 89χρονος δράστης του ζήτησε να βρίσκεται στις 8.30 το πρωί έξω από το σπίτι του προκειμένου να τον μεταφέρει στο σημείο που του υπέδειξε.
