Σκαριόλο: «Αναλαμβάνω την ευθύνη για το Κύπελλο – Πρέπει να βελτιώσουμε την ψυχολογία μας»

Η Ρεάλ Μαδρίτης αντιμετωπίζει σε λίγες ώρες (21:45) τη Μπάγερν Μονάχου στην Ισπανία, για την 29η αγωνιστική της Euroleague, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να αναλαμβάνει την ευθύνη για την πρόσφατη απώλεια του Κυπέλλου μετά την ήττα στον τελικό από τη Μπασκόνια.

Παράλληλα ο Ιταλός τεχνικός παραδέχθηκε πως η ομάδα του χρειάζεται να βελτιώσει κάποια πράγματα και ειδικά στο ψυχολογικό κομμάτι.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Σέρτζιο Σκαριόλο

Για τον χαμένο τελικό: «Έχουμε κάνει την αυτοκριτική μας . Προφανώς, προσωπικά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είχα προβλέψει το συναίσθημα ότι είχαμε ήδη καταφέρει το πιο δύσκολο κομμάτι , μετά από αυτά τα δύο σπουδαία παιχνίδια στα προημιτελικά και τα ημιτελικά. Αυτό το συναίσθημα καθιερώθηκε λίγο στην ομάδα, ακόμα και στην αρχή του πρώτου δεκαλέπτου εναντίον της Μπασκόνια. Χάσαμε την ταπεινότητά μας , την ενέργεια που χρειάζεσαι για να παίξεις σε τελικούς. Ήταν ο πρώτος μου τελικός με αυτήν την ομάδα. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη και, υπό αυτή την έννοια, σίγουρα δεν θα ξανασυμβεί . Μαθαίνεις από τα λάθη σου, αλλά μόλις μάθεις, πρέπει να επικεντρωθείς ξανά στο μέλλον».

Επίσης πρόσθεσε: «Στο πρωτάθλημα και την Ευρωλίγκα, βρισκόμαστε σε υψηλές θέσεις. Έχει υπάρξει μια σαφής βελτίωση στο παιχνίδι και τα αποτελέσματά μας, αλλά και σε επίπεδο ποιότητας, η οποία μας έχει φέρει εδώ που βρισκόμαστε. Προφανώς, υπάρχουν πράγματα που πρέπει να βελτιώσουμε , ειδικά το ψυχολογικό κομμάτι, και πρέπει να αφοσιωθούμε πλήρως και με όλες τις δυνατότητες που έχουμε για να το κάνουμε».