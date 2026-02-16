Σενάρια από την Ιταλία για Χεζόνια στον Παναθηναϊκό
«Φουντώνουν» τα σενάρια για την επιστροφή του Μάριο Χεζόνια στον Παναθηναϊκό.
Ιταλικά δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η σχέση του Μάριο Χεζόνια με τη Ρεάλ Μαδρίτης βρίσκεται σε τεντωμένο σκοινί… και τα σενάρια εμπλέκουν τον Κροάτη ξανά με τον Παναθηναϊκό, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο της επιστροφής του.
Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο Κροάτης είναι δυσαρεστημένος με το ρόλο του στη Ρεάλ και έχει ξεκινήσει να εξετάζει τις επιλογές του για το επόμενο βήμα της καριέρας του. Προσφάτως, προσέλαβε τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, έναν από τους κορυφαίους ατζέντηδες στην Ευρώπη.
Το συμβόλαιο του Χεζόνια με τη Ρεάλ
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Χεζόνια έχει υπογράψει στη Ρεάλ μέχρι το 2029 και στο συμβόλαιό του υπάρχει μία ρήτρα αποδέσμευσης, η οποία ισχύει αποκλειστικά για το NBA.
Συνεπώς, η παραμονή του στη Μαδρίτη είναι εξασφαλισμένη, ωστόσο αν σε περίπτωση υπάρξουν εξελίξεις, διάφορες ομάδες της Euroleague, οι οποίοι ενδιαφέρονται για την περίπτωσή του.
