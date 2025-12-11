Ο Χεζόνια είναι ο μεγάλος στόχος της Χάποελ Τελ Αβίβ για το καλοκαίρι

Η Χάποελ Τελ Αβίβ μπορεί να είναι «πρωτάρα» στη Euroleague, όμως έχει δημιουργήσει μια σπουδαία ομάδα, ένα πανάκριβο ρόστερ και έχει σκοπό να μείνει στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

Η ομάδα από το Ισραήλ που κατέκτησε πέρσι το Eurocup έχει μεγάλες βλέψεις και για τα επόμενα χρόνια και ο Δημήτρης Ιτούδης, μαζί με τον ιδιοκτήτη, Οφέρ Γιανάι έχουν ήδη στοχεύσει στον νέο μεγάλο παίκτη που θα διεκδικήσει το καλοκαίρι.

Ο λόγος για τον Μάριο Χεζόνια, ο οποίος έχει υπογράψει ηγεμονικό συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο η Χάποελ Τελ Αβίβ σκοπεύει να κάνει ό,τι χρειαστεί προκειμένου να ταράξει τα νερά και να κάνει δικό της έναν από τους κορυφαίους φόργουορντ της Euroleague.

Το συμβόλαιο του Χεζόνια και η Χάποελ

Ο Super Mario δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Ρεάλ έως το καλοκαίρι του 2029, ωστόσο ο Οφέρ Γιανάι και οι συνεργάτες του είναι αποφασισμένοι να κινηθούν για την απόκτηση του Κροάτη φόργουορντ, σε μια κίνηση που κάλλιστα θα μπορούσε να αλλάξει όλες τις ισορροπίες στο ευρωπαϊκό μπάσκετ.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Χεζόνια έχει εκφράσει τον σεβασμό του για το Ισραήλ, μιλώντας σε παίκτες της εθνικής ομάδας, κάτι που θα μπορούσε να παίξει ρόλο για να «τρέξουν» οι εξελίξεις μελλοντικά, ενώ φέρεται να μην είναι απόλυτα ικανοποιημένος με τον χρόνο του και τον ρόλο του στη Ρεάλ.