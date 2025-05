«Αβέβαιο το μέλλον του Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης» (pics)

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να υπέγραψε την πολυετή επέκταση του συμβολαίου του με τη Ρεάλ στο φινάλε της περασμένης σεζόν, ωστόσο ενδέχεται να αποχωρήσει από τη «βασίλισσα» με πιθανό προορισμό το NBA.

Ο Κροάτης φόργουορντ φαίνεται πως αυτή τη στιγμή αξιολογεί τις διαθέσιμες επιλογές στην αγορά, ενώ ξανά στο προσκήνιο βρίσκεται και η προοπτική επιστροφής στο NBA.

Το πενταετές συμβόλαιο του Χεζόνια με τη Μαδρίτη περιλαμβάνει buy-out, κάτι που παρακολουθούν στενά αρκετές ομάδες στην άλλη άκρη του Ατλαντικού.

Αυτό το ποσό είναι 850 χιλιάδες δολάρια και ο Κροάτης εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να επιστρέψει και πάλι στο NBA, αφήνοντας πίσω την «Βασίλισσα» και την Ευρώπη.

