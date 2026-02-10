«Περιπλέκονται τα πράγματα για την παραμονή των Χεζόνια και Λάιλς στη Ρεάλ»

Τις δυσκολίες που υπάρχουν στην παραμονή των Τρέι Λάιλς (29, 2.06μ.) και Μάριο Χεζόνια (30, 2,06μ.) στη Ρεάλ Μαδρίτης σημειώνει η ισπανική ιστοσελίδα «encestando.es». Κι αυτό καθώς ο πρώτος φέρεται να ζητάει πολλά χρήματα, ενώ ο δεύτερος φέρεται να έχει προτάσεις από αρκετές άλλες, ανάμεσα τους και μία του NBA.

Μεταξύ άλλων το δημοσίευμα τονίζει πως« Η Ρεάλ Μαδρίτης καλείται να λύσει τους επόμενους μήνες ένα «διαβολικό παζλ», καθώς τα μόνα συμβόλαια που λήγουν στην ομάδα είναι αυτά των Τρέι Λάιλς και Σέρτζι Γιουλ. Ο Γιουλ αναμένεται να ανανεώσει χωρίς πρόβλημα, επειδή ο σύλλογος σέβεται την απόφασή του να παίξει για έναν ακόμη χρόνο, δεδομένου ότι αγνοεί συνεχώς τις συμβουλές που υποδηλώνουν ότι είναι ώρα να αποσυρθεί».

Όσον αφορά τον Αμερικανό φόργουορντ αναφέρεται πως «…η κατάσταση με τον Λάιλς είναι περίπλοκη επειδή αυτή την πρώτη σεζόν στην Ισπανία επωφελήθηκε από μειωμένο φορολογικό συντελεστή 25%, ενώ θα είναι σχεδόν διπλάσιος αν παραμείνει για έναν ακόμη χρόνο στη Ρεάλ Μαδρίτης. Το να του πληρώσουν πάνω από δύο εκατομμύρια δολάρια καθαρά αυτή τη σεζόν ήταν σχετικά προσιτό για έναν σύλλογο όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία ξοδεύει περισσότερα από 42 εκατομμύρια δολάρια μόνο σε μισθούς της πρώτης ομάδας, μετά την υπογραφή του Άλεξ Λέν για 2,2 εκατομμύρια τον περασμένο Νοέμβριο».

Συνεχίζοντας οι Ισπανοί σημειώνουν πως ο Λάιλς έχει ήδη γνωστοποιήσει ότι είναι πολύ χαρούμενος στη Μαδρίτη, δείχνοντας πως θέλει να παραμείνει στους Μαδριλένους. Μόνο που είναι κομμάτι… αλμυρός. Στην πρώτη συνάντηση με τον ατζέντη του, η πλευρά του Αμερικανού αξίωσε μίνιμουμ 5,5 εκατομμύρια δολάρια μεικτά, δηλαδή περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια καθαρά τον χρόνο! Αυτό θα τον έβαζε στο ίδιο επίπεδο με τον πιο ακριβοπληρωμένο παίκτη, που είναι ο Ταβάρες, ο οποίος αμείβεται ετησίως με 5 εκατομμύρια ευρώ μεικτά.

Κατόπιν οι Ισπανοί σχολιάζουν πως αυτές οι απαιτήσεις για έναν παίκτη με το βιογραφικό του Λάιλς είναι λογικές: «Για έναν κορυφαίο παίκτη όπως ο Λάιλς, το να κερδίζει 3-4 εκατομμύρια καθαρά στην Ευρώπη είναι αυτή τη στιγμή εφικτό, επειδή αυτοί είναι οι μισθοί που ήδη καταβάλλουν η Φενέρμπαχτσε, ο Ολυμπιακός, το Ντουμπάι, η Χάποελ Τελ Αβίβ, ο Παναθηναϊκός, η Μπαρτσελόνα και η Εφές. Και υπάρχουν παίκτες που πλησιάζουν αυτό το ποσό στην Αρμάνι Μιλάνο, τον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου, τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και την Παρτιζάν Βελιγραδίου».

Καταλήγοντας για τον Τρέι Λάιλς το εν λόγω άρθρο συνδέει την απόφαση των Μαδριλένων με τον Μάριο Χεζόνια: « Η Ρεάλ αξιολογεί με ψυχραιμία τις επιλογές της σχετικά με τον Λάιλς, λαμβάνοντας υπόψη την πραγματικότητα που θα αντιμετωπίσει:

Ο Μάριο Χεζόνια έχει δεχθεί πολύ συμφέρουσες προτάσεις από ομάδες εκτός Ισπανίας και η πιθανότητα αποχώρησής του είναι πολύ πιθανή. Ο Κροάτης έχει ρήτρα αποχώρησης μόνο από το NBA, την οποία όρισε το 2024 όταν ανανέωσε το συμβόλαιό του μέχρι το 2029. Η ρήτρα ανέρχεται στο ένα εκατομμύρια δολάρια, αν και υπάρχει ο όρος για λίγες μέρες τον Ιούλιο να μειώνεται στις 500.000 δολάρια, ένα ποσό που δεν αποτελεί πρόβλημα. Οσο για τη Euroleague δεν υφίσταται ρήτρα αποχώρησης».

Αναφορικά με το συμβόλαιο του Χεζόνια αναφέρεται: «Το συμβόλαιο του Χεζόνια είναι αυξανόμενο. Αυτή τη σεζόν κερδίζει 4,2 εκατομμύρια ευρώ μεικτά, ποσό που θα αυξηθεί στα 4,7 εκατομμύρια ευρώ την επόμενη σεζόν. Η πρόσφατα αλλαγή ατζέντη είναι πολύ σημαντική, καθώς ο Ραζνάτοβιτς εκπροσωπεί κορυφαίους Ευρωπαίους παίκτες τόσο στην EuroLeague όσο και στο NBA. Και για να κερδίσει κανείς προμήθεια, υπάρχει μόνο ένας τρόπος: να «παρασύρει» τον Χεζόνια εκτός Ρεάλ Μαδρίτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μια ομάδα της Ανατολικής Περιφέρειας του NBA κυνηγάει τον Χεζόνια εδώ και μήνες και ο παίκτης δεν διστάζει να επιστρέψει στο NBA. Μάλιστα, έχει αλλάξει ατζέντη και στις Ηνωμένες Πολιτείες και τώρα εκπροσωπείται από τον Τζεφ Σβαρτς».

Να σημειώσουμε πως στην Ευρωλίγκα ο Λάιλς έχει 13,7 πόντους, 4,7 ριμπάουντ και 1,6 ασίστ μέσο όρο σε 26 παιχνίδια, ενώ ο Χεζόνια έχει 12,6 πόντους, 3,7 ριμπάουντ και 2 ασίστ μέσο όρο 27 αναμετρήσεις.