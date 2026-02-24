«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

sports betsson
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 09:08
Μποτιλιάρισμα σε Κηφισό και Αττική Οδό – Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους
Σημαντική είδηση:
24.02.2026 | 08:11
Θεσσαλονίκη: Έκρηξη από γκαζάκι τα ξημερώματα έξω από πολυκατοικία
Euroleague 24 Φεβρουαρίου 2026, 09:19

Ο Μάριο Χεζόνια φέρεται να μην έχει καλές σχέσεις με τον Σκαριόλο στη Ρεάλ Μαδρίτης και όλα είναι ανοιχτά για το μέλλον του – Ποια ομάδα φέρεται να έχει ασχοληθεί ήδη με την περίπτωση του.

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, όμως φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη βασίλισσα.

Σύμφωνα με το Radio SER, ο Κροάτης φόργουορντ δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας και ήδη λέγεται ότι έχει διερευνητικές επαφές με άλλες ομάδες.

Όπως σημειώνεται, αρκετοί παράγοντες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος του Μάριο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ίσως πλησιάζει στο τέλος του, με τον σύλλογο να φέρεται ήδη να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάστασή του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Χεζόνια και ο Σκαριόλο

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η επιδείνωση της σχέσης του Κροάτη φόργουορντ με τον νέο προπονητή της ομάδας, Σέρτζιο Σκαριόλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ένταση κορυφώθηκε στον τελικό του Copa del Rey απέναντι στη Μπασκόνια, όπου καταγράφηκε κίνηση εκνευρισμού του Χεζόνια προς τον πάγκο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πρόσφατη αλλαγή ατζέντη από πλευράς του παίκτη, καθώς πλέον εκπροσωπείται από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, κίνηση που ερμηνεύεται ως προετοιμασία για πιθανή μεταγραφή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα βασικά σενάρια που ανοίγονται μπροστά του είναι η μετακίνηση στην Ντουμπάι το καλοκαίρι και επιστροφή στο NBA.

