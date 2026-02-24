«Στον… αέρα ο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης – Έχει πρόβλημα με τον Σκαριόλο»

Ο Μάριο Χεζόνια μπορεί να έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ Μαδρίτης για τη νέα σεζόν, όμως φέρεται να μην είναι ικανοποιημένος και παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει το καλοκαίρι από τη βασίλισσα.

Σύμφωνα με το Radio SER, ο Κροάτης φόργουορντ δεν έχει και τις καλύτερες σχέσεις με τον προπονητή της ομάδας και ήδη λέγεται ότι έχει διερευνητικές επαφές με άλλες ομάδες.

Όπως σημειώνεται, αρκετοί παράγοντες οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο χρόνος του Μάριο Χεζόνια στη Ρεάλ Μαδρίτης ίσως πλησιάζει στο τέλος του, με τον σύλλογο να φέρεται ήδη να εξετάζει εναλλακτικές λύσεις για την αντικατάστασή του ενόψει της νέας σεζόν.

Ο Χεζόνια και ο Σκαριόλο

Καθοριστικό ρόλο φαίνεται να παίζει η επιδείνωση της σχέσης του Κροάτη φόργουορντ με τον νέο προπονητή της ομάδας, Σέρτζιο Σκαριόλο. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η ένταση κορυφώθηκε στον τελικό του Copa del Rey απέναντι στη Μπασκόνια, όπου καταγράφηκε κίνηση εκνευρισμού του Χεζόνια προς τον πάγκο.

Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στην πρόσφατη αλλαγή ατζέντη από πλευράς του παίκτη, καθώς πλέον εκπροσωπείται από τον Μίσκο Ραζνάτοβιτς, κίνηση που ερμηνεύεται ως προετοιμασία για πιθανή μεταγραφή.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα βασικά σενάρια που ανοίγονται μπροστά του είναι η μετακίνηση στην Ντουμπάι το καλοκαίρι και επιστροφή στο NBA.