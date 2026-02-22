Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ

Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με το εμφατικό 100-89, κατέκτησε το 7ο Κύπελλο Ισπανίας στην ιστορία της και επέστρεψε στην κορυφή του θεσμού μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και το 2009.

Κλειδί για τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου για τους Βάσκους ήταν το μαγικό τέταρτο δεκάλεπτο που έκαναν με επιμέρους 29-17 επί της «Βασίλισσας» το οποίο έκανε και τη διαφορά στο τέλος.

Πρώτος σκόρερ για τη Μπασκόνια ήταν ο Καμπαρό με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν ο Ομορόυγι με 23 πόντους και ο Φόρεστ με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.

Για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φελίθ και ο Χεζόνια σημείωσαν από 15 πόντους, με τον Φελίθ να προσθέτει 9 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάσο είχε 14 πόντους και 5 ασίστ.

TΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-26, 52-47, 72-57, 89-100

Trent y Kurucs para dentrooooo 🔵🔴 pic.twitter.com/ej8PSJfEUM — Kosner Baskonia (@Baskonia) February 22, 2026

Οι χρονιές που έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας η Μπασκόνια

1995

1999

2002

2004

2006

2009

2026