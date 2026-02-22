Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
Η Μπασκόνια επικράτησε 100-89 της Ρεάλ και κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας, μετά από 17 ολόκληρα χρόνια.
Η Μπασκόνια έκανε την έκπληξη και επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με το εμφατικό 100-89, κατέκτησε το 7ο Κύπελλο Ισπανίας στην ιστορία της και επέστρεψε στην κορυφή του θεσμού μετά από 17 ολόκληρα χρόνια και το 2009.
Κλειδί για τη μεγάλη νίκη και την κατάκτηση του τροπαίου για τους Βάσκους ήταν το μαγικό τέταρτο δεκάλεπτο που έκαναν με επιμέρους 29-17 επί της «Βασίλισσας» το οποίο έκανε και τη διαφορά στο τέλος.
Πρώτος σκόρερ για τη Μπασκόνια ήταν ο Καμπαρό με 28 πόντους και 5 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν ο Ομορόυγι με 23 πόντους και ο Φόρεστ με 20 πόντους και 8 ριμπάουντ.
Για τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Φελίθ και ο Χεζόνια σημείωσαν από 15 πόντους, με τον Φελίθ να προσθέτει 9 ριμπάουντ, ενώ ο Καμπάσο είχε 14 πόντους και 5 ασίστ.
TΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 26-26, 52-47, 72-57, 89-100
Trent y Kurucs para dentrooooo 🔵🔴 pic.twitter.com/ej8PSJfEUM
— Kosner Baskonia (@Baskonia) February 22, 2026
Οι χρονιές που έχει κατακτήσει το Κύπελλο Ισπανίας η Μπασκόνια
1995
1999
2002
2004
2006
2009
2026
Viviendo el último cuarto desde Vitoria: tensión y emoción 💙❤️🔥 pic.twitter.com/WrtOYyizdf
— Kosner Baskonia (@Baskonia) February 22, 2026
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
- Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
- To 91% του Ντιόγκο Νασιμέντο και η ιδέα του Μεντιλίμπαρ
- Νίκολιτς: «Παίξαμε καλά σε όλο το ματς, σημαντικοί οι τρεις βαθμοί»
- Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ
- Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 91-74: Πήρε το Κύπελλο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 22ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις