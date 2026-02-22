Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας

Μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γαλλίας κόντρα στον ίδιο αντίπαλο (και με σχεδόν ίδιο σκορ, καθότι ήταν 104-79), ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε τη Μονακό στην κατάκτηση και του γαλλικού Κυπέλλου, αυτή τη φορά με σκορ 103-79! Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος τίτλος στην προπονητική καριέρα του 44χρονου τεχνικού, ενώ φυσικά έχει πανηγυρίσει και το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.

Πλέον η Μονακό έφτασε τις τέσσερις κατακτήσεις στη συγκεκριμένη διοργάνωση (η προηγούμενη ήταν το 2018) κι έχει τις περισσότερες μαζί με Λε Μαν και Ορτέζ.

MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο που ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας του (19π.), ενώ καταλυτική συμβολή είχαν ακόμη ο Ντάνιελ Τάις με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Τζαρόν Μπλόσονγκεϊμ (17π., 4ρ.), όπως και οι επίσης διψήφιοι σε πόντους, Άλφα Ντιαλό (14π., 7ρ.), Μάικ Τζέιμς (12π., 5ρ., 9ασ.) και Ματιέ Στραζέλ (10π.).

Από πλευράς φιλοξενούμενων ξεχώρισε ο Τζόνι Μπερχανεμέσκελ (22π.), ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Λάρισα τη σεζόν 2019-20.

Να σημειώσουμε πως η Μονακό πήρε… εκδίκηση από τη Λε Μαν για τον περσινό χαμένο τελικό με 96-104.

Τα δεκάλεπτα: 30-12, 53-40, 76-58, 103-79.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο γαλλικό «Leaders Cup»

Προημιτελικοί

Βιλερμπάν – Σολέ 82-93

Μονακό – Στρασμπούρ 90-89

Ναντέρ – Λε Μαν 67-82

Παρί – Μπουργκ 74-78

Ημιτελικοί

Μονακό – Σολέ 115-83

Λε Μαν – Μπουργκ 79-77

Τελικός

Μονακό – Λε Μαν 103-79