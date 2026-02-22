Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
Η Μονακό του Βασίλη Σπανούλη πανηγύρισε την κατάκτηση του γαλλικού Κυπέλλου μετά το επιβλητικό 103-79 επί της ΛεΜαν στον τελικό της διοργάνωσης.
Μετά την κατάκτηση του Σούπερ Καπ Γαλλίας κόντρα στον ίδιο αντίπαλο (και με σχεδόν ίδιο σκορ, καθότι ήταν 104-79), ο Βασίλης Σπανούλης οδήγησε τη Μονακό στην κατάκτηση και του γαλλικού Κυπέλλου, αυτή τη φορά με σκορ 103-79! Αυτός λοιπόν είναι ο δεύτερος τίτλος στην προπονητική καριέρα του 44χρονου τεχνικού, ενώ φυσικά έχει πανηγυρίσει και το χάλκινο μετάλλιο με την Εθνική Ελλάδας στο πρόσφατο Ευρωμπάσκετ.
Πλέον η Μονακό έφτασε τις τέσσερις κατακτήσεις στη συγκεκριμένη διοργάνωση (η προηγούμενη ήταν το 2018) κι έχει τις περισσότερες μαζί με Λε Μαν και Ορτέζ.
MVP της διοργάνωσης αναδείχθηκε ο Έλι Οκόμπο που ήταν πρώτος σκόρερ της ομάδας του (19π.), ενώ καταλυτική συμβολή είχαν ακόμη ο Ντάνιελ Τάις με 15 πόντους και 9 ριμπάουντ, ο Τζαρόν Μπλόσονγκεϊμ (17π., 4ρ.), όπως και οι επίσης διψήφιοι σε πόντους, Άλφα Ντιαλό (14π., 7ρ.), Μάικ Τζέιμς (12π., 5ρ., 9ασ.) και Ματιέ Στραζέλ (10π.).
Από πλευράς φιλοξενούμενων ξεχώρισε ο Τζόνι Μπερχανεμέσκελ (22π.), ο οποίος είχε αγωνιστεί στη Λάρισα τη σεζόν 2019-20.
Να σημειώσουμε πως η Μονακό πήρε… εκδίκηση από τη Λε Μαν για τον περσινό χαμένο τελικό με 96-104.
🏆 Monaco remporte la 4eme Leaders Cup de son histoire, 8ans après !#betclicelite #basketball #leaderscup pic.twitter.com/Xv8FyGEaLA
— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 22, 2026
Τα δεκάλεπτα: 30-12, 53-40, 76-58, 103-79.
🏆 La Leaders Cup 2026 est pour nous ! 🤩🇲🇨#RocaTeam #DagheMunegu #LeadersCup pic.twitter.com/NMvCcHNykQ
— AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) February 22, 2026
Déjà 2 trophées pour @ASMonaco_Basket cette saison 🏆🏆#betclicelite #basketball #LeadersCup #Supercoupe pic.twitter.com/UBN2mJKqHv
— Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) February 22, 2026
Αναλυτικά τα αποτελέσματα στο γαλλικό «Leaders Cup»
Προημιτελικοί
Βιλερμπάν – Σολέ 82-93
Μονακό – Στρασμπούρ 90-89
Ναντέρ – Λε Μαν 67-82
Παρί – Μπουργκ 74-78
Ημιτελικοί
Μονακό – Σολέ 115-83
Λε Μαν – Μπουργκ 79-77
Τελικός
Μονακό – Λε Μαν 103-79
- Κυπελλούχος Ισπανίας η Μπασκόνια με «κατοστάρα» στη Ρεάλ
- Μονακό – Λε Μαν 103-79: Η ομάδα του Σπανούλη κατέκτησε το Κύπελλο Γαλλίας
- To 91% του Ντιόγκο Νασιμέντο και η ιδέα του Μεντιλίμπαρ
- Νίκολιτς: «Παίξαμε καλά σε όλο το ματς, σημαντικοί οι τρεις βαθμοί»
- Παρελθόν από τον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ
- Φενέρμπαχτσε – Μπεσίκτας 91-74: Πήρε το Κύπελλο η ομάδα του Γιασικεβίτσιους
- Όλα τα γκολ και τα highlights της 22ης αγωνιστικής της Super League (vids)
- Super League: Η βαθμολογία μετά την ολοκλήρωση της 22ης αγωνιστικής
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις