Θετικά νέα για τους παίκτες της Μονακό: Έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου
Σύμφωνα με δημοσίευμα γαλλικού μέσου, παίκτες της Μονακό έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου.
Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστό ότι η Μονακό αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας, αφού πολλοί παίκτες είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αποχώρησής τους από τον σύλλογο για άλλες ομάδες της Euroleague, σύμφωνα με δημοσιεύματα.
Ωστόσο, ένα νέο ρεπορτάζ, από τη γαλλική BeBasket, αναφέρει ότι το περασμένο σαββατοκύριακο (14/2-15/2), παίκτες της Μονακό, έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου.
Η κατάσταση στη Μονακό και το «ξέσπασμα» του Τζέιμς
Η εξέλιξη αυτή, προσθέτει μία αχτίδα αισιοδοξίας στην έκρυθμη κατάσταση που βρίσκεται η Μονακό, πρόσφατα ξέσπασε ο Μάικ Τζέιμς για τα οικονομικά προβλήματα, ενώ ο Γιοάν Μακουντού έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας, με την απόφαση του να οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις οφειλές των Μονεγάσκων.
Υπενθυμίζεται ότι είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Πριγκιπάτο αναμένεται να αναλάβει τη Μονακό, ωστόσο η διοίκηση έσπευσε να διαψεύσει τα όσα λέγονται, τονίζοντας πως η διοίκηση βρίσκεται σε σταθερό και λειτουργικό επίπεδο.
- Θετικά νέα για τους παίκτες της Μονακό: Έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου
- Στηρίζει Αταμάν ο Γιαννακόπουλος – Δεν φεύγει από τον Παναθηναϊκό ο Τούρκος
- Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Μιλάνο για το πρώτο βήμα πρόκρισης στα προημιτελικά
- Ολυμπιακός και ΑΕΚ στα προημιτελικά του Κυπέλλου – Όλο το πρόγραμμα στο Final 8
- Πως ο «δάσκαλος» Νόιερ προετοιμάζει τον διάδοχό του στην Μπάγερν
- Πόσα βάζουν στην… τσέπη οι Ολυμπιονίκες του Μιλάνου
- Χιρόνα – Μπαρτσελόνα 2-1: Ήττα που «γκρέμισε» τους «Μπλαουγκράνα» από την κορυφή – Πρώτη η Ρεάλ
- H τελευταία κούρσα του Γκιννή και τα συγκινητικά λόγια για τον Ελληνα σκιερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις