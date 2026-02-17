Θετικά νέα για τους παίκτες της Μονακό: Έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου

Το τελευταίο διάστημα έχει γίνει γνωστό ότι η Μονακό αντιμετωπίζει οικονομικά προβλήματα, γεγονός που έχει προκαλέσει αναστάτωση στις τάξεις της ομάδας, αφού πολλοί παίκτες είναι ανοιχτοί στο ενδεχόμενο αποχώρησής τους από τον σύλλογο για άλλες ομάδες της Euroleague, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Ωστόσο, ένα νέο ρεπορτάζ, από τη γαλλική BeBasket, αναφέρει ότι το περασμένο σαββατοκύριακο (14/2-15/2), παίκτες της Μονακό, έλαβαν μέρος της οφειλόμενης αμοιβής του Δεκεμβρίου.

Η κατάσταση στη Μονακό και το «ξέσπασμα» του Τζέιμς

Η εξέλιξη αυτή, προσθέτει μία αχτίδα αισιοδοξίας στην έκρυθμη κατάσταση που βρίσκεται η Μονακό, πρόσφατα ξέσπασε ο Μάικ Τζέιμς για τα οικονομικά προβλήματα, ενώ ο Γιοάν Μακουντού έθεσε τον εαυτό του εκτός ομάδας, με την απόφαση του να οφείλεται κατά πάσα πιθανότητα στις οφειλές των Μονεγάσκων.

Υπενθυμίζεται ότι είχαν κυκλοφορήσει δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι το Πριγκιπάτο αναμένεται να αναλάβει τη Μονακό, ωστόσο η διοίκηση έσπευσε να διαψεύσει τα όσα λέγονται, τονίζοντας πως η διοίκηση βρίσκεται σε σταθερό και λειτουργικό επίπεδο.