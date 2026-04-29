Μέλισσα κόντεψε να σκοτώσει γυναίκα στην Κρήτη – Την έσωσε η γειτόνισσα με ένεση αδρεναλίνης
Η γειτόνισσα έτυχε να εργάζεται σε νοσοκομείο και της έκανε ένεση αδρεναλίνης
Μια γυναίκα κινδύνευσε να πεθάνει από τσίμπημα μέλισσας.
Όπως αναφέρει το patris.gr, η γειτόνισσα που εργάζεται στο Ναυτικό Νοσοκομείο Κρήτης ήταν ο φύλακας άγγελος μιας γυναίκας, η οποία τσιμπήθηκε από μέλισσα το βράδυ της Τρίτης στον Αλικιανό.
Η γυναίκα είχε χάσει τις αισθήσεις της, όταν η γειτόνισσα κατάλαβε τι συνέβαινε και αμέσως της έκανε ένεση αδρεναλίνης.
Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα, που είχε ανακτήσει τις αισθήσεις της και την μετέφερε στο νοσοκομείο Χανίων.
