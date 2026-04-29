Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του καλεί την ΕΕ να καταρτίσει έναν τυποποιημένο ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση. Όπως επισήμαναν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι κρίσιμο βήμα προς την αντιμετώπιση του συνονθυλεύματος νόμων στην ΕΕ. Ειδικά καθώς μερικοί από αυτούς είναι ανεπαρκείς.

Το ψήφισμα πέρασε με 447 ψήφους υπέρ σε σύνολο 720 ευρωβουλευτών. Ψήφισαν υπέρ ενός κοινού ορισμού του βιασμού, με επίκεντρο το «μόνο ναι σημαίνει ναι».

«Η σιωπή, η έλλειψη αντίστασης, η απουσία ενός “όχι”, προηγούμενη συναίνεση, η παρελθούσα σεξουαλική συμπεριφορά ή οποιαδήποτε τρέχουσα ή προηγούμενη σχέση δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως συναίνεση», ανέφερε το Ευρωκοινοβούλιο σε δήλωση μετά την ψηφοφορία.

Parliament has adopted a report calling on the Commission to propose legislation establishing a common definition of rape based on freely given, informed, and revocable consent. Learn more: https://t.co/QUA0TKX7ty — European Parliament (@Europarl_EN) April 28, 2026

Διεθνή πρότυπα

Όπως επισήμανε η Πολωνή ευρωβουλευτής Τζοάνα Σιούρινγκ-Βιούλγκους, που ήταν από τα μέλη του σώματος που κίνησαν την πρωτοβουλία, ένας κοινός ορισμός θα ανάγκαζε τα κράτη μέλη που συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στους νόμους τους να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα. «Δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγής στον ορισμό του βιασμού καθώς περνάμε από το ένα σύνορο στο άλλο», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου ένας βιαστής που έχει βιάσει μια γυναίκα στη Γερμανία να μπορεί πάει στην Ουγγαρία και να μην διώκεται επειδή ο νόμος είναι διαφορετικός. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα αυτής της έκθεσης».

Only yes means yes! At our initiative, the European Parliament just called for a common European definition of rape anchored in the lack of consent. The European Commission cannot turn a blind eye: propose legislation now so we can deliver justice for women. Congratulations… — S&D Group (@TheProgressives) April 28, 2026

Οι οκτώ που είναι εκτός πνεύματος

Η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ έχει υιοθετήσει κάποιο ορισμό του βιασμού που βασίζεται στη συναίνεση. Ωστόσο, οκτώ χώρες, από την Ιταλία έως την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, απαιτούν ακόμη από τα θύματα να αποδείξουν σε κάποιο βαθμό ότι αντιστάθηκαν λεκτικά, αναγκάστηκαν ή αντεπιτέθηκαν σωματικά.

Η ψηφοφορία της Τρίτης έδειξε ότι υπάρχει «τεράστια πλειοψηφία» υπέρ της νομοθεσίας για τον βιασμό που βασίζεται στη συναίνεση στην ΕΕ, δήλωσε η Έβιν Ίνσιρ. Η Σουηδέζα ευρωβουλευτής ήταν επίσης μεταξύ όσων πρότειναν την έκθεση. «Τώρα η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να υποβάλει άμεσα μια πρόταση», είπε.

Victoire : le Parlement européen adopte une définition du viol fondée sur le consentement ! Seul un consentement libre, éclairé, explicite et révocable vaut. Une avancée majeure pour les droits des femmes et la reconnaissance des victimes♀️ — Leïla Chaibi (@leilachaibi) April 28, 2026



Το 2023, αρκετές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ ενώθηκαν για να μπλοκάρουν τις προσπάθειες δημιουργίας κοινού ορισμού του βιασμού. Υποστήριξαν ότι αποτελούσε υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ.

Ο ορισμός του βιασμoύ και η υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που τη βίασαν δεκάδες άνδρες ενώ ήταν ναρκωμένη από τον σύζυγό της, αποκάλυψε τις αδυναμίες του ορισμού του βιασμού αποκλειστικά με βία ή αντίσταση.

Η Πολωνή ευρωβουλευτής επισήμανε ότι «το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά έχει ανοίξει τα μάτια ακόμη και των πιο συντηρητικών αντιπάλων αυτής της αλλαγής». Η γαλλική κυβέρνηση αργότερα άλλαξε τους νόμους περί σεξουαλικής επίθεσης ώστε να συμπεριλάβει τη συναίνεση. Ακολούθησαν η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.

Μία στις 10 έχει υποστεί σεξουαλική βία

Έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2014, βασισμένη σε συνεντεύξεις με 42.000 γυναίκες σε όλη την ΕΕ, διαπίστωσε ότι μία στις 10 γυναίκες έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15 ετών και μία στις 20 έχει υποστεί βιασμό.

Πολύ λίγα θύματα δικαιώνονται, επισήμαναν οι δύο ευρωβουλευτές. Εξέφρασαν αμφιβολίες αν η Επιτροπή θα προχωρήσει σε ενέργειες. Ωστόσο, υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να απαιτούν δράση.

«Η Ευρώπη και η ΕΕ μπορούν να είναι ένα μέρος όπου αγωνιζόμαστε σθεναρά για τα δικαιώματα των γυναικών. Και είμαστε – και μπορούμε να γίνουμε – ένα παράδειγμα για τους άλλους», είπε η Τζοάνα Σιούρινγκ-Βιούλγκους.