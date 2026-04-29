newspaper
Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
weather-icon 17o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 00:04

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Spotlight

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με ψήφισμά του καλεί την ΕΕ να καταρτίσει έναν τυποποιημένο ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση. Όπως επισήμαναν οι ευρωβουλευτές, αυτό είναι κρίσιμο βήμα προς την αντιμετώπιση του συνονθυλεύματος νόμων στην ΕΕ. Ειδικά καθώς μερικοί από αυτούς είναι ανεπαρκείς.

Το ψήφισμα πέρασε με 447 ψήφους υπέρ σε σύνολο 720 ευρωβουλευτών. Ψήφισαν υπέρ ενός κοινού ορισμού του βιασμού, με επίκεντρο το «μόνο ναι σημαίνει ναι».

«Η σιωπή, η έλλειψη αντίστασης, η απουσία ενός “όχι”, προηγούμενη συναίνεση, η παρελθούσα σεξουαλική συμπεριφορά ή οποιαδήποτε τρέχουσα ή προηγούμενη σχέση δεν πρέπει να ερμηνεύονται ως συναίνεση», ανέφερε το Ευρωκοινοβούλιο σε δήλωση μετά την ψηφοφορία.

Διεθνή πρότυπα

Όπως επισήμανε η Πολωνή ευρωβουλευτής Τζοάνα Σιούρινγκ-Βιούλγκους, που ήταν από τα μέλη του σώματος που κίνησαν την πρωτοβουλία, ένας κοινός ορισμός θα ανάγκαζε τα κράτη μέλη που συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στους νόμους τους να ευθυγραμμιστούν με τα διεθνή πρότυπα. «Δεν μπορούμε να έχουμε αλλαγής στον ορισμό του βιασμού καθώς περνάμε από το ένα σύνορο στο άλλο», είπε.

Και πρόσθεσε: «Δεν μπορούμε να έχουμε μια κατάσταση όπου ένας βιαστής που έχει βιάσει μια γυναίκα στη Γερμανία να μπορεί πάει στην Ουγγαρία και να μην διώκεται επειδή ο νόμος είναι διαφορετικός. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα αυτής της έκθεσης».

Οι οκτώ που είναι εκτός πνεύματος

Η πλειοψηφία των κρατών μελών της ΕΕ έχει υιοθετήσει κάποιο ορισμό του βιασμού που βασίζεται στη συναίνεση. Ωστόσο, οκτώ χώρες, από την Ιταλία έως την Ουγγαρία και τη Ρουμανία, απαιτούν ακόμη από τα θύματα να αποδείξουν σε κάποιο βαθμό ότι αντιστάθηκαν λεκτικά, αναγκάστηκαν ή αντεπιτέθηκαν σωματικά.

Η ψηφοφορία της Τρίτης έδειξε ότι υπάρχει «τεράστια πλειοψηφία» υπέρ της νομοθεσίας για τον βιασμό που βασίζεται στη συναίνεση στην ΕΕ, δήλωσε η Έβιν Ίνσιρ. Η Σουηδέζα ευρωβουλευτής ήταν επίσης μεταξύ όσων πρότειναν την έκθεση. «Τώρα η Κομισιόν πρέπει να αναλάβει την ευθύνη και να υποβάλει άμεσα μια πρόταση», είπε.


Το 2023, αρκετές κυβερνήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ ενώθηκαν για να μπλοκάρουν τις προσπάθειες δημιουργίας κοινού ορισμού του βιασμού. Υποστήριξαν ότι αποτελούσε υπέρβαση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ.

Ο ορισμός του βιασμoύ και η υπόθεση Πελικό

Η υπόθεση της Ζιζέλ Πελικό, που τη βίασαν δεκάδες άνδρες ενώ ήταν ναρκωμένη από τον σύζυγό της, αποκάλυψε τις αδυναμίες του ορισμού του βιασμού αποκλειστικά με βία ή αντίσταση.

Η Πολωνή ευρωβουλευτής επισήμανε ότι «το θάρρος της να μιλήσει ανοιχτά έχει ανοίξει τα μάτια ακόμη και των πιο συντηρητικών αντιπάλων αυτής της αλλαγής». Η γαλλική κυβέρνηση αργότερα άλλαξε τους νόμους περί σεξουαλικής επίθεσης ώστε να συμπεριλάβει τη συναίνεση. Ακολούθησαν η Φινλανδία, το Λουξεμβούργο και η Ολλανδία.

Μία στις 10 έχει υποστεί σεξουαλική βία

Έκθεση που δημοσιεύθηκε το 2014, βασισμένη σε συνεντεύξεις με 42.000 γυναίκες σε όλη την ΕΕ, διαπίστωσε ότι μία στις 10 γυναίκες έχει βιώσει κάποια μορφή σεξουαλικής βίας από την ηλικία των 15 ετών και μία στις 20 έχει υποστεί βιασμό.

Πολύ λίγα θύματα δικαιώνονται, επισήμαναν οι δύο ευρωβουλευτές. Εξέφρασαν αμφιβολίες αν η Επιτροπή θα προχωρήσει σε ενέργειες. Ωστόσο, υποσχέθηκαν ότι θα συνεχίσουν να απαιτούν δράση.

«Η Ευρώπη και η ΕΕ μπορούν να είναι ένα μέρος όπου αγωνιζόμαστε σθεναρά για τα δικαιώματα των γυναικών. Και είμαστε – και μπορούμε να γίνουμε – ένα παράδειγμα για τους άλλους», είπε η Τζοάνα Σιούρινγκ-Βιούλγκους.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Wall Street
Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Σύνταξη
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Γεώργιος Μαζιάς
Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Σύνταξη
Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ
Το μοτίβο 28.04.26

Δεν ξανάγινε: Ρεκόρ 30ετίας στην αντικυβερνητική βία στις ΗΠΑ

Το περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, που φέρεται να διαπράχθηκε από έναν 31χρονο απόφοιτο του Caltech, έχει επαναφέρει την προσοχή στην αυξανόμενη αντικυβερνητική βία.

Σύνταξη
Αυστραλία: Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.04.26

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει «δυσανάλογο αντίκτυπο» για την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, λέει η ΥΠΕΞ της Αυστραλίας

Τη δήλωση αυτή έκανε η Γουόνγκ κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Τόκιο λίγες μέρες πριν από το ταξίδι της πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στην Αυστραλία και το Βιετνάμ από την 1η έως τις 5 Μαΐου.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σύνταξη
Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Σύνταξη
Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Σύνταξη
Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Σύνταξη
Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Σύνταξη
Σύνταξη
Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Σύνταξη
Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις Κάουνας 89-78: Έκαναν το 1-0 για το F-4 οι Τούρκοι, σούπερ ο Μπιμπέροβιτς (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Φενερμπαχτσέ – Ζαλγκίρις 89-78: Έκαναν το 1-0 οι Τούρκοι με σούπερ Μπιμπέροβιτς

Σχετικά εύκολα έφτασε στην πρώτη νίκη της επί της Ζαλγκίρις Κάουνας, η Φενερμπαχτσέ επικρατώντας με 89-78 στην Πόλη. Πρώτος σκόρερ ο Μπιμπέροβιτς με 26 πόντους, καταλυτικός και ο Χόρτον-Τάκερ με 15.

Σύνταξη
«Τους τη μπουμπούνησα» είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη
Ελλάδα 28.04.26

«Τους τη μπουμπούνησα» - Τι είπε στους αστυνομικούς ο 89χρονος όταν συνελήφθη και πώς σχεδίαζε τη διαφυγή του

Τι είπε ο 89χρονος μετά τη σύλληψή του στην Πάτρα για τα όσα συνέβησαν στον ΕΦΚΑ και στο Πρωτοδικείο και πώς είχε αποφασίσει να φύγει από τη χώρα.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη – Οι συναντήσεις στη Βουλή
Επικαιρότητα 28.04.26

Tο κράτος δικαίου στην ατζέντα Ανδρουλάκη - Οι συναντήσεις του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη Βουλή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, υποδέχθηκε στη Βουλή τις εισηγήτριες της Επιτροπής για την παρακολούθηση των υποχρεώσεων της Ελλάδας προς το Συμβούλιο της Ευρώπης.

Σύνταξη
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 29 Απριλίου 2026
Cookies