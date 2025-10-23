Γαλλία: Μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα – Όταν δεν υπάρχει συναίνεση είναι σεξουαλική επίθεση ή βιασμός

Ένα σημαντικό βήμα προόδου όσον αφορά τον ορισμό του τι είναι βιασμός προχωρά η Γαλλία. Στη μεταρρύθμιση του Ποινικού Κώδικα, βουλευτές και γερουσιαστές συμφώνησαν στη συμπερίληψη την έννοιας της μη συναίνεσης στον ποινικό ορισμό του τι είναι βιασμός και σεξουαλική επίθεση.

Έχει ήδη χαρακτηριστεί «ιστορικό σημείο καμπής» για την καταπολέμηση της σεξουαλικής βίας στη χώρα.

Το κείμενο θα ψηφιστεί στις 29 Οκτωβρίου, ωστόσο τα μέλη της Εθνοσυνέλευσης και της Γερουσίας, στο πλαίσιο της Μικτής Επιτροπής των δύο σωμάτων της γαλλικής Βουλής, υιοθέτησαν τον εξής ορισμό:

«Οποιαδήποτε μη συναινετική σεξουαλική πράξη συνιστά σεξουαλική επίθεση και, όταν περιλαμβάνει πράξη διείσδυσης, βιασμός».

Προς το παρόν, το σχετικό υπάρχον άρθρο του Ποινικού Κώδικα αναφέρει ότι η σεξουαλική επίθεση διαπράττεται με βία, εξαναγκασμό, απειλή ή αιφνιδιασμό. Πλέον, διευκρινίζεται πως η συναίνεση θα πρέπει να έχει δοθεί εκ των προτέρων, να είναι ελεύθερη, σαφής, συγκεκριμένη και ανακλητή. Επίσης, αναφέρεται ότι η συναίνεση αξιολογείται υπό το πρίσμα των περιστάσεων και ότι δεν μπορεί να συναχθεί αποκλειστικά από τη σιωπή ή την έλλειψη αντίδρασης του θύματος.

Κατά, μόνο η ακροδεξιά

Υπέρ της νέας νομοθετικής ρύθμισης τάχθηκε η μεγάλη πλειοψηφία της Εθνοσυνέλευσης, ενώ κατά τάχθηκαν οι βουλευτές της ακροδεξιάς.

Το νομοσχέδιο προτάθηκε από τις βουλευτές Βερονίκ Ριοτόν (Αναγέννηση) και Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν (Πράσινοι), με τη στήριξη της υπουργού Ισότητας των Φύλων, Ορόρ Μπερζέ.

Μια σπουδαία νίκη

Η μεταρρύθμιση αυτή του γαλλικού Ποινικού Κώδικα είναι εμπνευσμένη ιδιαίτερα από τα σκανδιναβικά μοντέλα. Η υιοθέτηση της έννοιας της μη συναίνεσης για να οριστεί τι είναι βιασμός ήταν εδώ και πολλά χρόνια αίτημα των φεμινιστικών οργανώσεων, αλλά και των ομάδων στήριξης και υπεράσπισης των θυμάτων σεξουαλικών επιθέσεων. Επίσης, έρχεται ενάμιση χρόνο μετά τις φρικιαστικές αποκαλύψεις για τους βιασμούς της Ζιζέλ Πελικό στο Μαζάν.

Η Πελικό υπήρξε θύμα βιασμών από άγνωστους άνδρες, τους οποίους καλούσε ο σύζυγός της, αφού προηγουμένως την είχε ναρκώσει.

Η βουλευτής Μαρί-Σαρλότ Γκαρέν χαιρέτισε την απόφαση των σωμάτων της Γαλλικής Βουλής ως «κοινωνική επανάσταση». «Αυτό το κείμενο δίνει επιτέλους στους δικαστές ένα σαφές νομικό εργαλείο για να ταξινομήσουν ένα έγκλημα όπως ο βιασμός χωρίς να χρειάζεται να αποδείξουν τον εξαναγκασμό», δήλωσε.

Περιορισμοί

Από την πλευρά της, η Ιζαμπέλ Στεγέ, ποινικολόγους, ειδική στα δικαιώματα των γυναικών, επισήμανε ότι «περισσότεροι από το 85% των βιασμών διαπράττονται από στενούς συγγενείς. Πολύ συχνά, δεν υπάρχει ορατή βία, εξαναγκασμός ή σαφής απειλή», εξηγεί.

Έτσι, μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι το θύμα εξαναγκάστηκε, ότι υπήρξε βιασμός. Όπως για παράδειγμα σε μια επαγγελματική σχέση, μεταξύ εργοδότη και υπαλλήλου, ή μεταξύ συζύγων. Ωστόσο, είπε η προσθήκη της μη συναίνεσης στον ποινικό ορισμό του βιασμού προσθέτει επομένως «ευαισθησία» στην κατανόηση του τι συμβαίνει στις σκηνές βιασμού. «Είναι μια νομική επανάσταση», σύμφωνα με την Ιζαμπέλ Στεγέ.