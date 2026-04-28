Ολυμπιακός: Η 12άδα που επέλεξε ο Μπαρτζώκας για το πρώτο παιχνίδι με τη Μονακό

Ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος για την πρεμιέρα του στα φετινά πλέι οφ της Euroleague, αντιμετωπίζοντας στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας τη Μονακό απόψε (28/4) στις 21:00.

Στο μεταξύ γνωστή έγινε και η 12άδα την οποία επέλεξε ο Γιώργος Μπαρτζώκας για να έχει διαθέσιμη στην αναμέτρηση, με τον Έλληνα τεχνικό να αφήνει εκτός τους Φρανκ Ντιλικίνα, Μουστάφα Φαλ, Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Μόντε Μόρις.

Αυτό σημαίνει πως οι Ερυθρόλευκοι θα πάνε με τρεις σέντερ, και δύο «καθαρούς» πόιντ γκαρντ, ενώ επιλέχθηκε ο ΜακΚίσικ, που μαζί με τον Γουόρντ, μπορεί να δώσει κάθετο παιχνίδι στην ομάδα.

Η 12άδα του Ολυμπιακού: Γουόκαπ, Τζόσεφ, Ντόρσεϊ, Φουρνιέ, ΜακΚίσικ, Παπανικολάου, Γουόρντ, Βεζένκοφ, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς.