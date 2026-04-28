Στον δρόμο για το Final Four του ΟΑΚΑ: Πρώτη «μάχη» με Μονακό για τον Ολυμπιακό – Για το break στη Βαλένθια ο Παναθηναϊκός

Τζάμπολ στα play offs της Euroleague, με τα Game 1 να ξεκινούν απόψε (28/4). Ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τη Μονακό (21:00), ενώ ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται από τη Βαλένθια (21:45).

Οι Πειραιώτες είναι έτοιμοι για το πρώτο βήμα ώστε να βρεθούν στο Final Four της Αθήνας, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να μιλά στη Media Day του πρώτου αγώνα μεταξύ των δύο ομάδων2

Ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε στη σειρά των αγώνων η οποία πιστεύει πως θα είναι σκληρή, στον Σάσα Βεζένκοφ, στην πληρότητα της ομάδας του και στο γεγονός πως οι Πειραιώτες είχαν πέντε παίκτες τους στην καλύτερη πεντάδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

«Οποιος κι αν ήταν θα ήταν μια δυνατή ομάδα. Δεν είναι τόσο σημαντικά οι θέσεις στην κατάταξη. Θα γίνει μια μάχη και στα 4 ζευγάρια και ο καθένας θα ξεδιπλώσει τι έχει ικανό για να πάει στο Final 4.

Υπάρχει μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα πως η Μονακό έχει μειωμένο ρόστερ. Είναι σχεδόν η ίδια ομάδα που πήγε στον τελικό πέρυσι. Πιστεύω είναι ικανή ομάδα, έχουν προσωπικότητα, παίζουν σκληρά στην άμυνα και δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο Ολυμπιακός θα καθαρίσει τη σειρά εύκολα. Θα χρειαστεί μεγάλη προσπάθεια και να είμαστε σε μια κοινή συνισταμένη», ανέφερε μεταξύ άλλων.

Με σημαντική απουσία ο Παναθηναϊκός

Από την άλλη, ο Εργκίν Αταμάν θα πρέπει να διαχειριστεί την απουσία του αρχηγού του.

Ο Κώστας Σλούκας τραυματίστηκε στο γόνατο στην προπόνηση και θα χάσει όλη τη σειρά των play offs της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια! Η ζημιά είναι στον μηνίσκο και όλα δείχνουν πως άμεσα θα υποβληθεί σε χειρουργείο για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα!

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, ο Έλληνας διεθνής γκαρντ υπέστη ρήξη έξω μηνίσκου στο αριστερό γόνατο, γεγονός που σημαίνει ότι θα υποβληθεί σε αρθροσκόπηση για την αποκατάσταση του προβλήματός του.

Παράλληλα, ο Τσέντι Όσμαν προπονήθηκε κανονικά και θα παίξει στη Βαλένθια αφού ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του.