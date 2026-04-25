Το εντυπωσιακό ποσοστό που έχει ο Ολυμπιακός στα play offs της Euroleague με πλεονέκτημα έδρας (vids)
Ο Ολυμπιακός έχει ένα απίθανο ποσοστό προκρίσεων στο Final Four όταν κατέχει το πλεονέκτημα έδρας στα play offs της Euroleague, που τον… στέλνει στο ΟΑΚΑ
Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε ακόμη μια φανταστική regular season, ολοκλήρωσε στην κορυφή την κανονική διάρκεια για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και ετοιμάζεται για τις σπουδαίες «μάχες» με τη Μονακό στα Play offs της Euroleague έχοντας και φέτος το πλεονέκτημα έδρας.
Οι ερυθρόλευκοι είναι η καλύτερη ομάδα της σεζόν ασυζητητί, ετοιμάζονται για το 5ο σερί Final Four και έχουν στόχο να ανέβουν στην κορυφή της Ευρώπης εφόσον βρεθούν στο ΟΑΚΑ. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός έχει και ένα αδιανόητο ποσοστό που δείχνει πως είναι σχεδόν αδύνατον να μην βρεθεί στο Final Four σε περίπου ένα μήνα από σήμερα.
Αυτό γιατί, ο Ολυμπιακός με το υπάρχον format, όπου οι σειρές κρίνονται στις 3 νίκες (δηλαδή best of 5), μετράει 7 προκρίσεις στις 9 σειρές που είχε το πλεονέκτημα έδρας! Μόνο η Σιένα το 2011 και η Ζαλγκίρις Κάουνας το 2018 έχουν καταφέρει να πάρουν την πρόκριση με μειονέκτημα έδρας.
Αξίζει να σημειωθεί πως οι ομάδες που δεν τα κατάφεραν ήταν η Ρεάλ Μαδρίτης (δύο φορές, 2009 και πέρσι), η Πρόκομ (2010), η Αναντολού Εφές (επίσης δύο φορές, το 2013 και το 2017), η Μονακό (το 2022) και η Φενέρμπαχτσε (το 2023). Μάλιστα, απ’ αυτές τις σειρές σε Game 5 κρίθηκαν οι σειρές με την Εφές, τη Μονακό και τη Φενέρ.
Όλες οι σειρές play offs του Ολυμπιακού στη Euroleague
1992/93: Λιμόζ – Ολυμπιακός 2-1
1993/94: Ολυμπιακός – Βίρτους Μπολόνια 2-1
1994/95: Ολυμπιακός – ΤΣΣΚΑ Μόσχας 2-1
1995/96: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 2-1
1996/97: Παρτιζάν – Ολυμπιακός 1-2 (Top-16) & Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2
1997/98: Ολυμπιακός – Παρτιζάν 0-2 (Top-16)
1998/99: Ολυμπιακός – Βαρέζε 2-0 (Top-16) & Ολυμπιακός – Βιλερμπάν 2-0
1999/00: Ολίμπια Λιουμπλιάνας – Ολυμπιακός 2-1 (Top-16)
2000/01: Ολυμπιακός – Βερόνα 2-0 (Top-16) & Ολυμπιακός – Μπασκόνια 0-2
2005/06: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Ολυμπιακός 2-1
2006/07: Μπασκόνια – Ολυμπιακός 2-0
2007/08: ΤΣΣΚΑ Μόσχας – Ολυμπιακός 2-1
2008/09: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
2009/10: Ολυμπιακός – Πρόκομ 3-1
2010/11: Ολυμπιακός – Σιένα 1-3
2011/12: Σιένα – Ολυμπιακός 1-3
2012/13: Ολυμπιακός – Εφές 3-2
2013/14: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός 3-2
2014/15: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 1-3
2016/17: Ολυμπιακός – Εφές 3-2
2017/18: Ολυμπιακός – Ζαλγκίρις Κάουνας 1-3
2021/22: Ολυμπιακός – Μονακό 3-2
2022/23: Ολυμπιακός – Φενέρ 3-2
2023/24: Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 2-3
2024/25: Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-1
2025/26: Ολυμπιακός – Μονακό
