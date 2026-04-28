Ελπίδα Μαζαράκη: Πέθανε η αγαπημένη ηθοποιός

Μια ακόμα απώλεια στον εγχώριο καλλιτεχνικό χώρο, καθώς όπως έγινε γνωστό η Ελπίδα Μαζαράκη «έφυγε» από τη ζωή.

Τη δυσάρεστη είδηση για την αγαπημένη ηθοποιό, που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσα από επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, όπως Ρετιρέ, Τρίτο Στεφάνι, Βότκα Πορτοκάλι και άλλες πολλές, έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, ο οποίος το μεσημέρι της Τρίτης την αποχαιρέτησε μια μια ανάρτησή του στα social media.

«Με πολλή θλίψη πληροφορήθηκα πριν λίγο από τον αδελφό της οτι η αγαπημένη μας και αξιοπρεπέστατη συνάδελφός μας ηθοποιός η Ελπίδα Μαζαράκη έφυγε από την ζωή…

Απο το 72 ως το 2004 συμμετείχε σε ταινίες, σειρές. εκπομπές με πολυ ωραίους χαρακτηριστικούς ρόλους μεγάλης γκάμας..Ευγενική φυσιογνωμία του θεάτρου μας, παρούσα παντου..

Πριν ενα μήνα με φωναξε στο ωραίο σπίτι της στην Γλυφαδα και μας δωρισε για το βεστιάριο του ΤΑΣΕΗ την ακριβή γκαρνταρόμπα του συζύγου της που έφυγε πρόσφατα κι αυτός και δικά της ..

Σ ευχαριστούμε αγαπημένη μας ΕΛΠΙΔΑ..

Η εξοδιος ακολουθία θα γίνει την Πέμπτη στις 12 μμ απο το νέο κοιμητήριο της Γλυφάδας»