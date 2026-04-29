Σημαντική είδηση:
28.04.2026 | 17:50
Πρωτομαγιά: Δεμένα τα πλοία στα λιμάνια – Στάση εργασίας σε λεωφορεία και τρόλεϊ
Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI
Κόσμος 29 Απριλίου 2026, 04:45

Τραμπ: Δίωξη για απειλή κατά της ζωής του με μια φωτογραφία στον πρώην διευθυντή του FBI

Ο πρώην διευθυντής του FBI διώκεται για μια φωτογραφία που είχε δημοσιεύσει στο παρελθόν και θεωρήθηκε ότι συνιστά απειλή κατά της ζωής του Ντόναλντ Τραμπ ως προέδρου των ΗΠΑ.

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Ο Τζέιμς Κόμι, ο πρώην διευθυντής της ομοσπονδιακής αστυνομίας (FBI), στο στόχαστρο του ρεβανσισμού του Ντόναλντ Τραμπ, βρέθηκε χθες Τρίτη αντιμέτωπος με νέα δίωξη, αυτήν τη φορά διότι «απείλησε» τη «ζωή» και «τη σωματική ακεραιότητα» του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ (στη φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Joshua Roberts, ο Τζέιμς Κόμι).

Ο Τζέιμς Κόμι, 65 ετών, αντιμετωπίζει δυο κατηγορίες, που του απαγγέλθηκαν από σώμα ενόρκων στη Βόρεια Καρολίνα (νοτιοανατολικά), αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Φωτογραφία που είχε αναρτήσει ο Τζέιμς Κόμι εκλήφθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως «απειλή» κατά του αρχηγού του κράτους

Αφορούν φωτογραφία που είχε μεταφορτώσει σε ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης τον Μάιο του 2025, η οποία εκλήφθηκε από την κυβέρνηση Τραμπ ως «απειλή» κατά του αρχηγού του κράτους.

«Ημουν πάντα αθώος, δεν φοβάμαι, πιστεύω απόλυτα στην ανεξάρτητη ομοσπονδιακή δικαιοσύνη», αντέδρασε ο ενδιαφερόμενος σε βίντεο που μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Substack.

Η είδηση για την απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του έγινε γνωστή τρεις ημέρες μετά την επίθεση ενόπλου σε δεξίωση ένωσης του Τύπου στην Ουάσιγκτον, ο φερόμενος ως δράστης της οποίας άκουσε να του ασκούνται κατηγορίες προχθές Δευτέρα, ιδίως για απόπειρα δολοφονίας του αμερικανού προέδρου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε στις αρχές του μήνα την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, εξέλιξη που αποδόθηκε στο ότι δεν μπόρεσε να ασκήσει διώξεις σε βάρος προσώπων στο στόχαστρο του μεγιστάνα.

Ποινή έως και 10 ετών

Υπηρεσιακός υπουργός ονομάστηκε ο Τοντ Μπλαντς, ως τότε δεύτερος τη τάξει στο υπουργείο — και πρώην προσωπικός δικηγόρος του άλλοτε αστέρα της «ριάλιτι» τηλεόρασης.

«Το να απειλείται η ζωή του προέδρου των ΗΠΑ δεν θα γίνει ποτέ ανεκτό από το υπουργείο Δικαιοσύνης», είπε ο Τοντ Μπλαντς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, υπογραμμίζοντας ότι καθεμιά από τις δυο κατηγορίες σε βάρος του Τζέιμς Κόμι επισύρει ποινή ως και δέκα ετών κάθειρξης.

Τον Νοέμβριο, ομοσπονδιακή δικαστής ακύρωνε δυο δικογραφίες — που αρκετοί έκριναν πως ουσιαστικά υπαγορεύτηκαν από τον πρόεδρο Τραμπ — με στόχους τον Τζέιμς Κόμι και τη Λετίσια Τζέιμς, την πρώην γενική εισαγγελέα της πολιτείας της Νέας Υόρκης, εξαιτίας του παράνομου διορισμού, σύμφωνα με την ετυμηγορία, της εισαγγελέα που ανέλαβε να ασκήσει διώξεις.

Ο Τζέιμς Κόμι, που καθαιρέθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ το 2017, ενώ το FBI ερευνούσε την πιθανή ανάμιξη της Ρωσίας στην προεκλογική εκστρατεία του 2016, αντιμετώπιζε την κατηγορία της ψευδορκίας επειδή αρνήθηκε, απαντώντας σε ερώτηση γερουσιαστή, πως έδωσε το πράσινο φως προκειμένου υποδιευθυντής του να μιλήσει ανωνύμως σε μέσα ενημέρωσης για τις έρευνες της υπηρεσίας.

Οι αριθμοί «86 47»

Αυτήν τη φορά, διώκεται επειδή μοιράστηκε φωτογραφία μέσω Instagram τον Μάιο του 2025. Σε αυτήν, οι αμερικανικές αρχές, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου Τραμπ προσωπικά, σημείωσαν πως είδαν απειλή κατά της ζωής του ρεπουμπλικάνου.

Στην επίμαχη φωτογραφία, που κατόπιν ο ενδιαφερόμενος απέσυρε, εικονίζονταν κοχύλια που σχημάτιζαν τους αριθμούς «86 47» στην άμμο.

Ο πρώτος αριθμός ενίοτε χρησιμοποιείται όταν θέλει κανείς να εκφράσει την επιθυμία να φύγει, ως ακόμη και να σκοτωθεί, κάποιος άλλος. Ο δεύτερος προφανώς παρέπεμπε στον Ντόναλντ Τραμπ, τον 45ο και 47ο πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η εικόνα αυτή αποτελούσε «σοβαρή» έκφραση «πρόθεσης να προκληθεί βλάβη στον πρόεδρο των ΗΠΑ», αναφέρει το κατηγορητήριο.

Ο Ντικ Ντέρμπιν, ο κυριότερος εκπρόσωπος των δημοκρατικών στην επιτροπή δικαστικών υποθέσεων της Γερουσίας, στηλίτευσε τη νέα δίωξη σε βάρος του Τζέιμς Κόμι, κρίνοντας πως το υπουργείο Δικαιοσύνης εργαλειοποιείται, «μετατρέπεται σε όπλο» κι αποπειράται να ικανοποιήσει τα «χειρότερα ένστικτα» του αμερικανού προέδρου, με άλλα λόγια τον ρεβανσισμό του.

Την εποχή, ο Τζέιμς Κόμι είχε εξηγηθεί μέσω Instagram.

«Ανέβασα νωρίτερα φωτογραφία με μερικά κοχύλια που είδα σήμερα κάνοντας περίπατο στην παραλία κι υπέθεσα πως ήταν πολιτικό μήνυμα. Δεν συνειδητοποίησα πως ορισμένοι συνδέουν τους αριθμούς αυτούς με βία. Δεν το κατάλαβα, αλλά εναντιώνομαι σε κάθε μορφή βίας και έτσι απέσυρα την ανάρτηση», είχε γράψει.

Μολαταύτα, οι αμερικανικές ομοσπονδιακές αρχές ανακοίνωσαν αμέσως μετά πως διενεργούσε έρευνα η υπηρεσία που είναι αρμόδια για την προστασία του αρχηγού του αμερικανικού κράτους και υψηλών προσώπων (Secret Service) για την «απειλή» σε βάρος του Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγή: ΑΠΕ

Πετρέλαιο
ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

ΟΠΕΚ: Μια όχι τόσο απρόσμενη αποχώρηση – Η υπαρξιακή κρίση του καρτέλ

Vita.gr
Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Η απλή συνήθεια που μειώνει τη μοναξιά – και δεν έχει καμία σχέση με την κοινωνικότητα

Wall Street
Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Wall Street: Από τα υψηλά της χθεσινής συνεδρίασης… στα χαμηλά

Κόσοβο: Διαλύεται η Βουλή – Διεξαγωγή νέων βουλευτικών εκλογών εντός 45 ημερών
Νέες εκλογές 29.04.26

Διαλύθηκε η Βουλή στο Κόσοβο

Το Κόσοβο οδηγείται σε νέες βουλευτικές εκλογές εντός 45 ημερών, καθώς διαλύθηκε η Βουλή έπειτα από την αδυναμία της να εκλέξει πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο, δηλώνει ο Σάαρ
Γκίντεον Σάαρ 29.04.26

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο»

«Το Ισραήλ δεν έχει καμιά εδαφική βλέψη στον Λίβανο», αναφέρει ο Γκίντεον Σάαρ, προσθέτοντας ότι η παρουσία των στρατιωτικών δυνάμεών του στο λιβανέζικο έδαφος στοχεύει στην προστασία των Ισραηλινών.

Σουδάν: Κυρώσεις του ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών και σε Κολομβιανούς
Εμφύλιος 29.04.26

Κυρώσεις του ΟΗΕ για τον πόλεμο στο Σουδάν

Κυρώσεις επέβαλε ο ΟΗΕ στον αδελφό του ηγέτη των παραστρατιωτικών στο Σουδάν καθώς και σε υπήκοους Κολομβίας, για προμήθεια στρατιωτικού υλικού και στρατολόγηση Κολομβιανών.

Ο Τραμπ αντεπιτίθεται στον Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει»
ΗΠΑ 29.04.26

Σφοδρή (αντ)επίθεση Τραμπ στον Μερτς

«Κάνω κάτι για το Ιράν, επί του παρόντος, που άλλες χώρες ή πρόεδροι θα έπρεπε να είχαν κάνει καιρό τώρα», δηλώνει ο Τραμπ, και επιτίθεται στον Φρίντριχ Μερτς: «Δεν ξέρει τι λέει».

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ
Κι άλλες αλλαγές 28.04.26

Οι ΗΠΑ θα εκδώσουν αναμνηστικά διαβατήρια για τα 250ά γενέθλιά τους – Και θα έχουν τη φωτογραφία του Τραμπ

Τα διαβατήρια θα είναι διαθέσιμα αρχικά μόνο σε αιτούντες στο γραφείο διαβατηρίων της Ουάσιγκτον και μόνο κατόπιν αιτήματος. Ο Τραμπ θα είναι ο πρώτος εν ζωή πρόεδρος που θα εμφανίζεται στο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών
Άμεσες οι διαδικασίες 28.04.26

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή «σφίγγει τα λουριά»: Βαρύτερα πρόστιμα για τις παραβάσεις κρατών-μελών

Οι Βρυξέλλες προχωρούν σε αυστηροποίηση των κυρώσεων για όσες χώρες καθυστερούν την ενσωμάτωση των κοινοτικών οδηγιών, θέτοντας ως στόχο την εξάλειψη των γραφειοκρατικών εμποδίων

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ
Μέση Ανατολή 28.04.26

Υπό πίεση ο Τραμπ καθώς ανεβαίνουν οι τιμές καυσίμων, λέει πως το Ιράν ζητά από τις ΗΠΑ να ανοίξουν το Ορμούζ

Με τις τιμές του πετρελαίου να έχουν πάρει την ανιούσα, μετά και την ανακοίνωση ότι τα ΗΑΕ αποχωρούν από τον ΟΠΕΚ, ο Ντόναλντ Τραμπ έριξε ξανά το μεγάλο του χαρτί: μια ανάρτηση στην οποία ισχυρίζεται ότι το Ιράν τον ενημέρωσε ότι «καταρρέει».

Ευρωκοινοβούλιο: Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου – Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει
Κόσμος 28.04.26

Στην Ολομέλεια του Στρασβούργου η έκθεση για το Κράτος Δικαίου - Τα σοβαρά ζητήματα που αναδεικνύει

Η έκθεση με εισηγητή τον αντιπρόεδρο της LEFT Κώστα Αρβανίτη, που θα ψηφιστεί στο Ευρωκοινοβούλιο, καταγράφει την κατάσταση που διαμορφώνεται στην ΕΕ και τις πρόσφατες εξελίξεις. Αναδεικνύει σοβαρά ζητήματα που αφορούν την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, την καταπολέμηση της διαφθοράς, την ελευθερία και την πολυφωνία των μέσων ενημέρωσης, αλλά και την ασφάλεια των δημοσιογράφων.

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του
Φρίκη & δικαίωση 28.04.26

Ο Τεντ Μπάντι συνεχίζει να τρομοκρατεί τις ΗΠΑ 37 χρόνια μετά την εκτέλεσή του - Η 17χρονη Λόρα Αν Αϊμέ προστέθηκε επίσημα στη λίστα των θυμάτων του

Περίπου πέντε δεκαετίες από τη δολοφονία της Λόρα Αν Αϊμέ και 37 χρόνια από την εκτέλεση του Τεντ Μπάντι, ο χειρότερος serial killer στην ιστορία των ΗΠΑ συνεχίζει να αφήνει πτώματα πίσω του

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)
Champions League 29.04.26

Παρί Σεν Ζερμέν – Μπάγερν Μονάχου 5-4: Παίζοντας μπάλα στο Λούβρο… (vid)

Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν Μονάχου… τερμάτισαν την πίστα του ποδοσφαίρου! Ανεπανάληπτη παράσταση, διαφήμιση του ποδοσφαίρου με 9 γκολ (!) και μια ρεβάνς που ήδη αναμένουμε με λαχτάρα για να μάθουμε τον φιναλίστ του Τσάμπιονς Λιγκ και να «χορτάσουμε» ξανά… αστεράτο ποδόσφαιρο.

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο
Ελλάδα 29.04.26

Γιορτή σήμερα 29 Απριλίου – Ποιοι γιορτάζουν | Εορτολόγιο

Ποιοι έχουν γιορτή σήμερα 29 Απριλίου σύμφωνα με το εορτολόγιο; Δείτε ποια ονόματα γιορτάζουν σήμερα και ποιοι Άγιοι τιμώνται από την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 29 Απριλίου Σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα: Ιάσων, Ιάσονας, Ιάσωνας Σωσίπατρος, Σώπατρος, Σωπάτρα, Σωπατρία, Πάτρα, Πατρούλα, Πατρίτσα * Κέρκυρα, Κερκύρα * Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το […]

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση
Σειρά της Κομισιόν 29.04.26

Το Ευρωκοινοβούλιο καλεί την ΕΕ να καταρτίσει ορισμό του βιασμού με βάση τη συναίνεση

Οκτώ μέλη της ΕΕ συνεχίζουν να περιλαμβάνουν τη βία στον ορισμό του βιασμού στους ποινικούς κώδικες. Οι ευρωβουλευτές επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα όταν περνάει κάποιος τα σύνορα.

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ
Ελλάδα 28.04.26

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψης του 89χρονου στην Πάτρα – Κρατείται στη ΓΑΔΑ

Ο 89χρονος συνελήφθη χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, παρά το γεγονός ότι έφερε οπλισμό - Στην κατοχή του βρέθηκε πιστόλι σε θήκη, με έξι φυσίγγια, καθώς και επιπλέον σακούλα με σφαίρες.

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις
Μπάσκετ 28.04.26

Βαλένθια – Παναθηναϊκός 67-68: «Έσπασε» την έδρα με «καυτό» Ναν και καταλυτικό Χέιζ-Ντέιβις

Με βολή του Κέντρικ Ναν στα 2,1'' και κλέψιμο του Χέιζ- Ντέιβις στην τελευταία φάση, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να «σπάσει» το πλεονέκτημα έδρα της Βαλένθια στο πρώτο παιχνίδι της σειράς των πλέι οφ.

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»
Μπάσκετ 28.04.26

Μπαρτζώκας: «Να βάζουμε πίεση στους δημιουργούς της Μονακό και να μην βιαζόμαστε»

Ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα στο πρώτο παιχνίδι τη Μονακό, ωστόσο ο Γιώργος Μπαρτζώκας τόνισε στις δηλώσεις του ότι στο δεύτερο την ερχόμενη Πέμπτη (30/4) περιμένει σαφώς μεγαλύτερη αντίσταση.

Δουδωνής για υποκλοπές: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών – Μείζον πολιτικό θέμα
Πολιτική Γραμματεία 28.04.26

Δουδωνής: Αυτοεξευτελιστικές οι τοποθετήσεις παρακολουθούμενων υπουργών - Μείζον πολιτικό θέμα

Η απόφαση του ΑΠ για το σκάνδαλο των υποκλοπών «μετατρέπει τη χώρα μας σε ένα παράδεισο πρακτόρων, κατασκόπων και εκβιαστών», τονίζει ο Παναγιώτης Δουδωνής του ΠΑΣΟΚ, μιλά για μείζον πολιτικό ζήτημα και εξαπολύει πυρά για τη στάση τους στους υπουργούς θύματα του Predator, μιλώντας για αυτοεξευτελιστικές τοποθετήσεις.

Ο περιορισμός που έχει θέσει η Βικτόρια Μπέκαμ στην έφηβη κόρη της
«Είναι 14» 28.04.26

Η Βικτόρια Μπέκαμ έχει απαγορεύσει στην έφηβη κόρη της να δανειστεί ένα συγκεκριμένο ρούχο από τη ντουλάπα της

Μιλώντας στην εκδήλωση Time100 Summit που έλαβε χώρα Νέα Υόρκη, η Βικτόρια Μπέκαμ ρωτήθηκε αν η έφηβη Χάρπερ θα κληρονομήσει κάποια outfit των Spice Girls.

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)
Μπάσκετ 28.04.26

Ολυμπιακός – Μονακό 91-70: Σαρωτικός με «20άρα» του Βεζένκοφ, έκανε το πρώτο βήμα για το F-4! (vid)

Με τον Βεζένκοφ να σημειώνει 20 πόντους κι ακόμη τέσσερις παίκτες του να έχουν διψήφιο αριθμό πόντων, ο Ολυμπιακός... πάτησε γκάζι στο δεύτερο ημίχρονο και συνέτριψε τη Μονακό στο πρώτο ματς του ΣΕΦ.

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

